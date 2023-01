Suolistosyöpä yleistyy jatkuvasti – tämä suomalaisilla yleinen tekijä suurentaa sairastumisen vaaraa

Lihavuus on yhteydessä paksu- ja peräsuolisyöpään perimästä riippumatta, osoittaa saksalaistutkimus.

Lihavuus suurentaa riskiä sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään, saksalaistutkimus vahvistaa. Yhteys näkyy riippumatta potilaan perinnöllisestä sairastumisriskistä, mutta yhdessä ne liittyvät selvästi suurempaan sairastumisvaaraan.

Tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja niiden perusteella lihavien (painoindeksi yli 30) riski sairastua paksu- ja peräsuolisyöpään on melkein kaksi kertaa suurempi kuin normaalipainoisten. Jos potilaan geneettinen sairastumisriski on lisäksi suuri, paksu- ja peräsuolisyövän todennäköisyys on melkein nelinkertainen verrattuna normaalipainoisiin, joiden perinnöllinen riski on pieni. Lihavuus liittyi etenkin pitkälle edenneisiin syöpiin.

Saksalaisten havainnot vahvistavat näyttöä lihavuuden ja paksu- ja peräsuolisyövän yhteydestä. Tarkkaa mekanismia ei tiedetä, mutta esimerkiksi lihavuuteen liittyvä matala-asteinen tulehdus, oksidatiivinen stressi ja insuliiniaineenvaihdunnan muutokset saattavat selittää yhteyden.

Tutkimukseen osallistui 9 200 keskimäärin 69-vuotiasta saksalaista, joista 5 100 oli sairastunut paksu- ja peräsuolisyöpään. Tutkimuksessa käytettiin tietoja potilaiden painoindekseistä kymmenen vuotta ennen diagnoosia. Tiedot perustuivat potilaiden omiin arvioihin.

Paksu- ja peräsuolisyöpä todetaan vuosittain noin 3 500 suomalaisella. Paksu- ja peräsuolisyöpä yleistyy jatkuvasti, ja nykyään se on toiseksi yleisin syöpä Suomessa.