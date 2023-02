Inna Tähtisellä ja Kiira Laakkosella on hyvin erilaiset kokemukset e-pillereiden käytöstä. Molempien mielestä ehkäisyvaihtoehdoista ja naisten kokemuksista pitäisi puhua nykyistä enemmän.

Kun Kiira, 32, lopetti e-pillerien käytön, hän ei enää tunnistanut itseään. Innan, 23, elämään pillerit toivat voimakkaan pahoinvoinnin. Nyt he kertovat, mitä olisivat halunneet tietää, kun aloittivat hormonaalisen ehkäisyn.

Tukala olo jatkui kuukausia. Vatsa turposi, hiukset rasvoittuivat ja ihoon alkoi ilmestyä finnejä.

Kiira Laakkonen ei ollut tunnistaa itseään. Hän oli ollut lapsesta asti energinen ja toimelias. Liikunta-alan ammattilaisena hän tiesi tarkkaan, miten hänen kehonsa reagoi erilaisiin asioihin ja minkälaiset rutiinit pitivät sen kunnossa.

Nyt mikään ei enää näyttänyt toimivan niin kuin ennen.

Hän oli usein alakuloinen, eikä enää jaksanut ryhtyä yhtä reippaasti toimeen kuin aiemmin.

Hän ei enää tiennyt, kuka on ja kenen kehossa elää. Tuntui kuin teini-ikä olisi palannut pahempana kuin koskaan, vaikka hän oli jo aikuinen.

– Edes teininä minulla ei ollut hirveästi finnejä. Sitten kolmenkympin paremmalla puolella tuli kunnon hormoninaama. Kyllä se itsetuntoa söi, vaikka en niin ulkoisista asioista yleensä stressaa.

Kun turvallinen ja tasainen arki katosi, Laakkonen alkoi kyseenalaistaa jopa omaa identiteettiään.

Kuka minä olen ja mitä minulle tapahtuu?

” En tiennyt yhtään, onko se normaalia.

Lokakuussa 2021 Laakkonen päätyi ratkaisuun, jonka seuraukset yllättivät hänet täysin.

Hän oli tuolloin 31-vuotias ja käyttänyt e-pillereitä tauotta seitsemännestä luokasta asti. Mielessä oli muutamia kertoja käynyt lopettaminen, sillä hän ei tiennyt, miten oma luonnollinen kuukautiskierto toimisi ilman hormonaalista ehkäisyä.

Lopullinen sysäys tuli vasta, kun hän jutteli tuttunsa kanssa ja kuuli, että tällä oli todettu alhainen hormonitaso. Se saattaisi estää lapsien hankkimisen.

Laakkonen pelästyi. Hänellä ei ollut mitään tietoa siitä, minkälainen hänen hormonitasonsa on. Jotta se saataisiin selville, e-pillereiden käyttö piti lopettaa.

Siitä päätöksestä alkoi henkisesti ja fyysisesti stressaava vuosi.

” Nyt ymmärrän paremmin, millaisia kuukautiskivut voivat olla.

Aikaa kului, eikä kuukautisia kuulunut. Jälkeenpäin Laakkonen on miettinyt, että hänellä oli vuoden ajan sellainen olo koko ajan, että kuukautiset ovat alkamassa.

Turvotti, väsytti ja ahdisti. Silti ne eivät alkaneet.

Se lisäsi stressiä.

– En tiennyt yhtään, onko se normaalia. Kavereilla menkat olivat alkaneet aiemmin e-pillereiden lopettamisen jälkeen. Stressasin, miten pitkä odotusaika on vielä normaalia, vaikka tiesin, että erot ovat yksilöllisiä.

Lopulta kuukautiset alkoivat, mutta kierto ei ole vieläkään säännöllinen. Kun aikaa on kulunut, hän on sopeutunut tilanteeseen.

Suurin shokki tuli siitä, ettei hän ollut elänyt aikuisiällä itsensä kanssa ilman hormonaalista ehkäisyä.

– Monet ovat sanoneet, että kun lopettaa hormonaalisen ehkäisyn, aivosumu katoaa. Minulla ei koskaan ollut mitään sellaista.

Vaikutukset olivat päinvastaiset. Laakkosen tunteet alkoivat heitellä laidasta laitaan vasta lopettamisen jälkeen. Hänestä tuli aiempaa herkempi.

Kun kuukautiset vihdoin lähes vuoden odottelun jälkeen alkoivat, se teki kipeää. Aiemmin hän ihmetteli, miten joku ei pysty kuukautisten aikana liikkumaan.

– Nyt ymmärrän paremmin, millaisia kuukautiskivut voivat olla.

Kiira Laakkonen työskentelee fysioterapeuttina ja valmentajana. Hän tuntee kehonsa hyvin. Siksi e-pillereiden lopettamisen jälkeen kehossa tapahtuneet muutokset tuntuivat aluksi pelottavilta.

Hormoniehkäisyä käyttäneistä naisista 76 prosenttia on kokenut haittavaikutuksia, selviää raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksesta.

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat masennus- ja mielialaoireet, rintojen aristus ja seksuaalinen haluttomuus. Useimmilla on myös ehkäisymenetelmiin liittyviä huolia ja pelkoja.

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, gynekologi Eeva Kajalo Terveystalosta kertoo, että ehkäisyvalmisteiden vaarallisista haittavaikutuksista, kuten yhdistelmäehkäisypillerien laskimotukosriskistä, puhutaan paljon.

Siksi monet lievemmät oireet saattavat tulla ehkäisyvalmisteiden käyttäjille yllätyksenä.

– Esimerkiksi pahoinvointi on aika tavallinen haittavaikutus, joka voi tulla lievänä, jos estrogeenia on liikaa.

Yksilölliset erot hormonivalmisteiden imeytymisessä verenkiertoon ovat suuria. Toinen voi saada samasta hormonivalmisteesta kymmenen kertaa enemmän hormonia kuin toinen.

Sivuvaikutuksia syntyy, jos tasapaino oman hormonitoiminnan kanssa ei ole kohdillaan. Kajalo painottaa, että monet haittavaikutukset ovat lieviä ja ohimeneviä.

– Esimerkiksi valmisteen käytön alussa tapahtuva yhden päivän tiputteluvuoto lasketaan tutkimuksissa haittavaikutukseksi, vaikka se ei edes haittaisi naista.

” Usein näissä on sekä jotain huonoa että hyvää.

Itselle sopivan ehkäisyvalmisteen löytämiseen kannattaa nähdä vaivaa. Aina haittavaikutuksia, kuten päänsärkyä, ei edes tunnisteta hormonien aiheuttamaksi, jos siitä on tullut normaali osa elämää, Kajalo sanoo.

Jos sopiva valmiste löytyy, pitkäaikaisesta käytöstä ei ole haittaa. Kajalon mukaan taukoja valmisteesta ei tarvitse pitää, ellei sille ole perustetta.

– Jos on aloittanut jo teininä, voi olla että tauko osoittaa, millaista on olla ilman hormonaalista ehkäisyä.

Tauon aikana voi huomata myös hormonaalisen ehkäisyn hyvät puolet.

– Usein näissä on sekä jotain huonoa että hyvää. Riippuu hyvien ja huonojen puolien balanssista, kannattaako käyttää valmistetta vai lopettaa tai vaihtaa toiseen.

” Tämä ei ole pelkästään naisten asia, vaan kaikkien asia.

E-pillereiden lopettaminen avasi Kiira Laakkosen silmät sille, miten valtavasti hormonikierto vaikuttaa elämään. Pahimmillaan kuukautiskivut saattavat estää työnteon. Silti moni sinnittelee.

– Tämä ei ole pelkästään naisten asia, vaan kaikkien asia. Näistä asioista pitäisi ehdottomasti puhua enemmän, Laakkonen pohtii.

Kun hän kirjoitti aiheesta blogiinsa, hän sai useita viestejä naisilta, joilla oli samanlaisia kokemuksia.

– Kirjoitusta luetaan edelleen aika paljon, vaikka se on jo vanha.

E-pillereiden käyttöä Laakkonen ei kadu. Hän sanoo, että niiden käyttäminen oli silloiseen elämäntilanteeseen helpoin ratkaisu.

Yhden asian hän kuitenkin haluaisi muuttaa.

– Ehkä olisin lopettanut aiemmin tai pitänyt jossain välissä taukoa, jotta olisin nähnyt, millainen luomukiertoni on ja millainen olen ilman pillereitä.

– Ja jos olisin tiennyt, miten pitkä prosessi tämä on, olisin ehdottomasti lopettanut aiemmin.

” Pillereiden vaihdon jälkeen oksensin useita kertoja päivässä.

Inna Tähtisen kokemukset e-pillereiden käytöstä ovat kovin erilaisia kuin Laakkosella. Tähtinen aloitti ensimmäiset e-pillerit 16-vuotiaana.

Pillerit eivät tehneet hänen elämästään seesteistä, vaikka kuukautiskierrosta tuli säännöllinen ja kivut lievittyivät. Vaikutukset mielialaan näkyivät heti.

– Tuntui, että aivot olivat vähän sumussa, eikä ollut enää niin paljon elämäniloa kuin ennen.

Enemmän haasteita oli kuitenkin edessä: hän alkoi voida pahoin.

Pahoinvoinnin takia Tähtinen vaihtoi melko nopeasti minipillereihin. Tilanne ei kuitenkaan siitä helpottunut.

– Se oli tosi hurjaa. Pillereiden vaihdon jälkeen oksensin useita kertoja päivässä.

Tähtisen äiti huolestui oireista ja ehdotti lääkärissä käymistä. Verikokeissa ei kuitenkaan löydetty mitään poikkeavaa. Tähtinen oli täysin terve. Hänellä ei ollut edes allergioita.

Pahoinvoinnin syyksi ei löytynyt muuta vaihtoehtoa kuin e-pillerit. Tähtinen sanoo, että häntä harmittaa se, miten lääkäri asiaan suhtautui.

– Tuntui, että siellä vain taputettiin selkään ja sanottiin, että kolme ensimmäistä kuukautta voivat olla tällaisia.

Inna Tähtinen joutui etsimään itselleen sopivaa ehkäisyvaihtoehtoa pitkään. Nyt hän on toiveikas, että sopiva valmiste on vihdoin löytynyt.

Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksesta ilmenee, että monet naiset pelkäävät hormonaalisen ehkäisyn aiheuttavan lapsettomuutta.

Pelot saattavat kummuta kokemuksesta, ettei oma luonnollinen kierto palaudu heti valmisteen käytön lopettamisen jälkeen normaaliksi.

Gynekologi Eeva Kajalo sanoo, että luonnollisen kierron palautumisessa voi kestää joitakin kuukausia, mutta hedelmällisyys palautuu sitten ikää vastaavaksi. Hormonikierukan jälkeen kierto palautuu heti.

– E-pillereiden jälkeen palautuminen kestää, koska hormonit vaikuttavat aivolisäkkeen hormonituotantoon. Sen toiminnan palautumisessa kestää hetken aikaa.

– Sama tilanne on esimerkiksi silloin, jos kuukautiset ovat jääneet pois äärimmäisen stressin tai laihtumisen vuoksi.

” Nyt voi huokaista helpotuksesta, kun tuntuu, että olen löytänyt valmisteen, joka sopii minulle.

Voimakkaan pahoinvoinnin vuoksi Inna Tähtinen on kokeillut useita hormonaalisia ehkäisyvalmisteita. Hän on käyttänyt eri valmistajien e-pillereitä sekä ehkäisyrengasta.

Taukoja on tullut paljon, koska sopivaa valmistetta on ollut vaikea löytää.

Taukojen aikana Tähtinen on huomannut, miten voimakkaasti e-pillerit häneen vaikuttavat. Hän sanoo, että ne ovat korostaneet hänen herkkyyttään ja vieneet tunteita äärilaitoihin.

– Yhden valmisteen kanssa yritin sinnitellä, mutta lopetin, kun se alkoi vaikuttaa parisuhteeseen. Tuntui, ettei minulla ollut täyttä hallintaa itsestäni ja suutuin ihan mitättömistä asioista.

Tällä hetkellä Tähtinen käyttää e-pillereitä, jotka aiheuttavat pahoinvointia huomattavasti vähemmän kuin edelliset valmisteet. Hän on toiveikas, että vuosien etsintäoperaatio olisi päättynyt.

Hän ottaa pillerin aina illalla ennen nukkumaanmenoa. Joskus hän herää öisin pahoinvointiin, mutta enää sitä ei tapahdu kovin usein.

– Nyt voi huokaista helpotuksesta, kun tuntuu, että olen löytänyt sellaisen valmisteen, joka sopii minulle parhaiten.

” Nämä oireet ovat tulleet minulle tosi isona yllätyksenä.

Vaikka hormonaalisen ehkäisyn käyttö on vaikuttanut Inna Tähtisen hyvinvointiin, hän sanoo, että siinä on myös paljon hyvää. Jos hän ei käyttäisi e-pillereitä, kuukautiset olisivat hyvin epäsäännölliset.

Miksi Tähtinen on jatkanut hormonaalisten ehkäisyvalmisteiden käyttöä, vaikka ne ovat vaikuttaneet häneen niin voimakkaasti?

Hän sanoo, että on joutunut valitsemaan kahden vaihtoehdon välillä. Pahoinvointi on välillä epämukavaa, mutta jos Tähtinen ei käyttäisi pillereitä, hän ei pystyisi ennakoimaan elämäänsä.

– Kuukautiseni ovat niin epäsäännölliset, että jos en käyttäisi pillereitä, voisi käydä niin, että minulla olisi kaksi tai jopa kolme kertaa kuussa menkat.

Tähtinen ei enää muista, miten hormonaalisia ehkäisyvalmisteita käytiin terveydenhoitajan vastaanotolla läpi, kun hän niitä ensimmäistä kertaa pohti. Nuorena ei välttämättä tule ajatelleeksi kaikkia sivuvaikutuksia, hän sanoo.

– Nämä oireet ovat tulleet minulle tosi isona yllätyksenä, miten paljon oireita saattaa tulla.

Nuoremmalle itselleen Tähtinen sanoisi, että päätöksiä ei kannata tehdä hetken mielijohteesta. Lisäksi hän toivoo, että tulevaisuudessa myös miehille olisi tarjolla enemmän ehkäisyvaihtoehtoja.

– Olisi ihanaa, jos näistä asioista voitaisiin valistaa nuoria vielä enemmän. Ei näistä voi koskaan puhua liikaa.

” Terveysasioissa ihmisillä on taipumusta luottaa enemmän esimerkiksi siihen, mikä on kaverille sopinut.

Joistakin ehkäisyvalmisteista raportoidaan enemmän haittavaikutuksia kuin toisista. Esimerkiksi maailmalla enemmän käytettyjä ja helpoiksi koettuja ehkäisyruiskeita ei Suomessa juuri käytetä niiden haittavaikutusten takia.

Gynekologi Eeva Kajalo sanoo, että usein valmisteiden käyttö suuntautuu niihin, joissa haittavaikutuksia on vähiten. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei valmiste voisi sopia jollekin.

Tällä hetkellä hormonikierukka on melko suosittu nuorten keskuudessa. Se aiheuttaa vähemmän mielialavaihteluja, koska ei estä ovulaatiota.

Kajalon mukaan hormonikierukoita asennetaan nykyään paljon nuorille, koska niihin ei liity tukosriskejä, ne ovat pitkäaikaisia, eivät vaadi muistamista ja vähentävät kuukautisia.

Sopivan ehkäisyvalmisteen valinnassa hän neuvoo kuitenkin luottamaan eniten omiin tuntemuksiin ja etsimään tietoa luotettavista lähteistä.

– Terveysasioissa ihmisillä on taipumusta luottaa enemmän esimerkiksi siihen, mikä on kaverille sopinut, kuin tutkittuun tietoon. Se on inhimillistä.

– Parhaan tuloksen saa, kun perehtyy itse ensin esimerkiksi Raskauden ehkäisyn Käypä hoito -suosituksen potilasversioon ja menee sen jälkeen juttelemaan ammattilaisen kanssa.