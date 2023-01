Sinkkilisät voivat suurina annoksina mahdollisesti olla yhteydessä aggressiiviseen eturauhassyöpään, osoittaa uusi tutkimus.

Suuria annoksia sinkkilisiä käyttävät miehet saattavat sairastua aggressiiviseen eturauhassyöpään muita todennäköisemmin. Myös pitkä, yli 15 vuotta jatkuva käyttö saattaa suurentaa sairastumisriskiä, tuore tutkimus osoittaa.

Havainnot ovat mielenkiintoisia, sillä eturauhasen syöpäkasvaimissa on vähänlaisesti sinkkiä ja terveessä kudoksessa paljon. Tämän vuoksi sinkkilisien on ajateltu mahdollisesti pienentävän eturauhassyövän riskiä.

Tutkimus perustuu 47 000 yhdysvaltalaismiehen 28-vuotiseen seurantaan, jonka aikana sinkin saantia selvitettiin kahden vuoden välein. Seurannan aikana 7 000 miestä sairastui eturauhassyöpään. Niistä hieman yli 1 000 johti kuolemaan ja 1 100 luokiteltiin aggressiivisiksi eli ne olivat muun muassa levinneet eturauhasen ulkopuolelle.

Sinkkilisien käyttö ei liittynyt sairastumisriskiin analyysissa, jossa ei huomioitu annoksia ja käytön kestoa. Kun nämä otettiin mukaan analyysiin, yli 75 mg päiväannokset ja yli 15 vuotta kestänyt käyttö liittyivät suurentuneeseen aggressiivisten kasvainten riskiin. Myös riski menehtyä eturauhassyöpään oli tällöin suurentunut verrattuna miehiin, jotka eivät syöneet sinkkilisiä.

Sinkin hyväksyttävänä päiväannoksena pidetään noin 25 milligrammaa, joten 75 milligramman annokset ovat varsin suuria. Tutkijat suosittavatkin välttämään näin suuria annoksia.

Sinkkiä on runsaasti lihassa ja muussa eläinperäisessä ravinnossa. Kasvikunnan tuotteissa sitä on täysjyväviljatuotteissa, siemenissä ja pähkinöissä. Suomessa sinkin suositeltava saanti on naisille 7 mg/vrk ja miehille 9 mg/vrk.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä.