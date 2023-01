Onko aamiainen päivän tärkein ateria? Ravitsemuksen asiantuntijat kertovat, miten aamiainen vaikuttaa painonhallintaan ja kuinka hyvä aamupala pitäisi koota.

Aamiaisen syöminen helpottaa painonhallintaa. Tutkimuksissa on havaittu, että lihomisen riski on suurempi ja painonhallinnan ongelmat yleisempiä niillä, jotka jättävät aamupalan väliin.

Miksi näin? Ilmiön selityksenä on se, että syömisen ja nälän hallitseminen on helpompaa silloin, kun syöminen painottuu aamupäivään. Hyvän aamiaisen lisäksi on tärkeää nauttia myös riittävä lounas.

Terveystalon vastaava ravitsemusterapeutti Reija Männikkö sanoo, että jos aamiaista ei syö ollenkaan tai se jää liian kevyeksi, nälkä kasvaa illalla hallitsemattomaksi.

– Moni kamppailee sen kanssa, että illalla tekee koko ajan mieli käydä jääkaapilla, tulee mielitekoja ja herkkukaapin herkut houkuttelevat. Tavallinen tekijä taustalla on juuri se, ettei ole syönyt aamupalaa tai lounas on ollut liian kevyt.

Männikkö puhuu niin sanotusta ”nälkävelasta”.

– Kun ei saa polttoainetta riittävästi, kertyy nälkävelkaa, eli illan syöminen on kehon normaali reaktio liian vähäiseen syömiseen. Itseä tulee herkästi syytettyä selkärangan puuttumisesta, kun ei tiedä mistä ilmiössä on kyse, Männikkö kuvailee.

Suomen tunnetuimpiin ravitsemusasiantuntijoihin kuuluva lihavuustutkija Patrik Borg jakaa Männikön huomiot. Vaikka jotkut pärjäävät hyvin ilman aamiaista, heillä on usein haasteita painonhallinnan kanssa.

– Tutkimuksissa ja käytännössä nähdään, että isolle osalle reilu ja laadukas alkupäivän syöminen on tärkeää. Se tarkoittaa hyvää aamupalaa, mutta myös hyvää lounasta sen jatkeeksi.

Sen lisäksi, että aamupäiväpainotteinen syöminen rauhoittaa nälkää, Borgin mukaan se tukee myös hormonaalisia ja biologisia rytmejä ja voi myös sitä kautta vaikuttaa painonhallintaan.

Usein sanotaan aamiaisen olevan päivän tärkein ateria. Borg ei halua arvottaa eri aterioita, mutta sanoo, että aamiaisella on erikoisrooli juuri painonhallinnassa.

– Sen avulla varmistetaan, että päivän alusta asti saadaan riittävästi laadukasta ravintoa. Aamiaisen tiedetään myös parantavan syömisen laatua ja tasaavan aineenvaihdunnallisia vasteita myös myöhemmillä aterioilla.

Tällainen on hyvä aamupala

Sisältää kuitupitoista hiilihydraattilähdettä, kuten täysjyväleipää, puuroa, sokeroimatonta mysliä, kaurahiutaleita tai leseitä. Sopiva annos on esimerkiksi 2 palaa leipää, 3 dl puuroa tai 0,5-1 dl mysliä tai kaurahiutaleita. Kunnon proteiinilähde, kuten rahkaa, raejuustoa, jogurttia, kananmunaa, kalaa, tofua, maitoa, soijajuomaa. Sopiva annos on esimerkiksi purkki rahkaa tai maustamatonta jogurttia, 1 dl raejuustoa, 1 kananmuna ja pari siivua juustoa tai pari desiä maitoa tai soijajuomaa puuronkeitossa. Lisäksi voi käyttää pähkinöitä ja siemeniä. Vähintään yksi annos kasviksia, hedelmiä tai marjoja, kuten 1-2 dl kasviksia tai marjoja, 1 keskikokoinen hedelmä. Hyvä aamupala sisältää mielellään myös hyviä rasvanlähteitä, kuten 60% margariinia, öljyä, avokadoa, hummusta tai tahinia leivän päällä tai siemeniä, manteleita ja pähkinöitä, jotka ovat myös hyviä kasviperäisen proteiinin, kuidun ja monien kivennäisaineiden lähteitä.

Lähde: Sydänliitto

Männikkö kuulee työssään usein, ettei aamupala maistu tai on niin kiire, ettei aamiaiselle jää aikaa. Aivan liian moni luottaa pelkkään kahviin.

Luontainen uni-valverytmi on eri ihmisillä erilainen. Männikön mukaan on ymmärrettävää, jos keho ja mieli ovat aamuheräämisen jäljiltä vielä niin unessa, ettei ruoka maistu.

– Joskus voi olla kyse siitä, että kun ei ole syönyt aamupalaa, nälkävelka kehittyy päivän aikana ja illalla pitää tankata. Kun sitten kehon polttoainevarastot ovat tupaten täynnä, aamuun mennessä ei ehdi tulla nälkä.

Aamunälkä kasvaa luonnostaan, kun syömisrytmi muuttuu ja iltasyöminen vähenee. Muutos voi näkyä jo muutamassa päivässä.

Jos aamupalan syöminen heti heräämisen jälkeen tuntuu vastenmieliseltä ajatukselta, ei hätää, sillä sen voi yhtä hyvin syödä vasta tunnin tai parinkin päästä.

– Jos tekee päivätyötä ja herää ennen seitsemää eikä aamupala kerta kaikkiaan maistu, sen voi ottaa mukaan ja syödä vaikka kello 9 kahvitauolla.

– ”Opetteluvaiheessa” voi myös aloittaa pienillä syömisillä: monille on helpompaa juoda jotakin nestemäistä ja raikasta. Se voi olla juotava jugurtti tai smoothie, joko itse tehty tai kaupasta ostettu.

Ruuan määrää lisätään, kun keho pikkuhiljaa tottuu aamusyömiseen.

Vastaanottotyössään Männikkö törmää usein siihen, että aamupala jää väliin kiireen takia. Varsinkin päiväkoti- ja kouluikäisten lasten vanhemmilla aamut ovat usein niin täynnä vilskettä, ettei ehdi syödä itse lainkaan.

– Joillekin taas herääminen on haastavaa ja tulee niin kiire töihin, ettei aamupuuron keittämiselle jää aikaa. Smoothie tai muut juotavat aamupalat toimivat myös näissä tilanteissa.

Aamupalan syöminen auttaa painonhallinnassa, mutta muutokset eivät näy painossa heti. Voi jopa käydä niin, että jos aloittaa nollasta, eli ei ole syönyt aamupalaa aiemmin, paino voi aluksi nousta.

– Jokaisen keho reagoi eri tavalla. Saattaa olla, että ensimmäisen kahden tai kolmen viikon aikana paino nousee, ja se alkaa laskea vasta pidemmällä aikajänteellä, yhden tai kahden kuukauden kuluttua. Tällainen muutosprojekti vaatii kärsivällisyyttä, sanoo Männikkö.

Vaikka paino ei heti putoaisi, aamupalan syömisellä on muita positiivisia vaikutuksia, jotka näkyvät nopeasti.

– Tosi moni kertoo, että kun alkaa syödä aamupalaa ja syöminen muuttuu säännölliseksi, vireystaso nousee ja jaksaminen paranee.

Borg muistuttaa, että parempi jaksaminen osaltaan myös helpottaa painonhallintaa.

Terveellinen aamupala sisältää Reija Männikön mukaan neljä asiaa: proteiinin lähteen, kuidun lähteen, jotain kasvikunnan tuotetta ja hyviä rasvoja.

– Proteiini voi olla vaikka maitovalmistetta, kuten lasillinen maitoa tai piimää, jugurttia, rahkaa, viiliä, raejuustoa tai kananmuna taikka leikkele leivän päällä.

Kuitua saa esimerkiksi kaurapuurosta, myslistä tai kuitupitoisesta leivästä. Puuroon voi lisätä proteiinina, kuten vaikka raejuustoa tai rahkaa. Leivän päälle taas voi laittaa kananmunaa, juustoa ja leikkelettä.

– Kasvista saadaan, kun syödään puuron kanssa marjoja, tai se voi olla hedelmä, joko sellaisenaan tai soseena, taikka salaattia, kurkkua, tomaattia tai paprikaa leivän päällä.

Hyvän rasvan lähteitä ovat esimerkiksi pähkinät, siemenet, öljyt tai kasvimargariini leivän päällä.

Kaikki neljä terveellistä aamupalan osaa voi yhdistää helposti smoothieen, jos käyttää pohjana rahkaa ja lisää siihen kaurahiutaleita tai leseitä, siemeniä, pähkinöitä, marjoja ja hedelmiä. Samat lisukkeet sopivat myös puuron joukkoon.

Usein kuulee, että aamupuuron syöminen ei pidä nälkää vaan päinvastoin lisää sitä. Männikön mukaan puurosta ei tule kylläiseksi, jos annos jää liian pieneksi ja jos proteiinin lähde jää puuttumaan.

– Kylläisyyteen vaikuttavat proteiinin ja kuidun saanti. Voi olla, että puuron rinnalle tarvitaan pari viipaletta leipää ja jokin proteiinin lähde, kuten rahkaa tai raejuustoa tai lisukkeeksi kananmuna, maitoa, piimää tai soijajuomaa. Kuitua saa lisää, kun laittaa puuron joukkoon pari ruokalusikallista leseitä tai pähkinöitä.

Myös Patrik Borg neuvoo varmistamaan, ettei aamupala jää liian kevyeksi.

– Se on liian kevyt, jos mieliteot valtaavat usein. Esimerkiksi yksi leipäsiivu ei välttämättä riitä eikä puuroannos, jossa on vain yksi desi hiutaleita. Jos höystää tällaisen puuron mustikoilla tai parilla ruokalusikallisella raejuustoa, ainekset ovat kyllä fiksuja ja annos voi olla hetken täyttävä. Silti se on usein liian kevyt, kun katsoo loppupäivän jaksamista ja nälkätuntemuksia.

Aamiaisen sopiva koko riippuu myös päivästä. Borgin mukaan on aika yleistä, että aamupala on riittävä niinä päivinä, jolloin ei liikuta paljon. Sen sijaan jos kalenterissa on liikuntaa, alkupäivän syömiset jäävät liian kevyeksi ja illalla tulee hirveä nälkä.

– On hyvä syödä alkupäivästä sen verran hyvin, että jaksetaan mainiosti eikä heti iske nälkä, vaikka olisi epäsäännöllisempää tai aktiivisempaa ohjelmaa.