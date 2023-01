Särkylääkkeiden haittojen välttämiseksi lääkettä tulisi aina käyttää tarkasti ohjeen mukaan. Käytännössä pari asiaa menee pieleen hyvin usein.

Tavallisia särkylääkkeitä käytetään liian huolettomasti, mikä voi pahimmassa tapauksessa tehdä niistä vaarallisia.

– Päivittäin törmäämme tilanteisiin, joissa asiakkaalle tulee yllätyksenä se, etteivät itsehoitolääkkeet olekaan samanlaisia kuin vitamiinit vaan ihan oikeita, tehokkaasti vaikuttavia lääkkeitä – joilla on myös haittoja. Siksi on hyvä, että myös haittapuolia nostetaan esille, sanoo apteekinhoitaja ja lääkitysturvallisuuskoordinaattori Hanna Ylä-Rautio Yliopiston Apteekista.

Ylä-Rautio muistuttaa, että itsehoitolääkkeissä on aivan samoja lääkeaineita kuin reseptillä myytävissä lääkkeissäkin.

– Reseptilääkkeet ovat vain isommassa pakkauskoossa tai niiden vahvuus voi olla eri kuin itsehoitolääkkeen. Molemmat kuitenkin ovat yhtä ”oikeita” lääkkeitä.

Mikä tekee särkylääkkeestä riskin?

Yleisesti ottaen itsehoitolääkkeet ovat turvallisia silloin, kun niiden käytössä noudattaa ohjeita. Käytännössä virheet lääkkeen ottamisessa ovat kuitenkin hyvin yleisiä.

Apteekinhoitajan mukaan hyvin usein vastaan tulee tilanne, jossa reseptivapaata kipulääkettä ostava asiakas ei ole tietoinen sen yhteisvaikutuksista reseptilääkkeiden kanssa.

– Esimerkiksi tulehduskipulääkkeillä on yhteisvaikutuksia verenpainelääkkeiden kanssa – ja kun tiedetään, miten paljon verenpainelääkkeitä Suomessa käytetään, niin tällaisia ihmisiä on valtava määrä.

– Vielä vaarallisempi yhdistelmä ovat verenohennus- ja tulehduskipulääkkeet, Ylä-Rautio kertoo.

Reseptivapaan kipulääkkeen ostaja ei aina ole tietoinen sen yhteisvaikutuksista reseptilääkkeiden kanssa.

Toinen tyypillinen ongelma johtuu kauppanimistä.

– Lääkäri on voinut määrätä esimerkiksi parasetamolia yhdellä kauppanimellä, ja asiakas ostaa sitä reseptivapaasti lisää toisella kauppanimellä. Parasetamolin kohdalla on tarkkaa, ettei maksimiannos saa ylittyä.

Tutunkin lääkkeen kohdalla suositukset voivat muuttua

Ylä-Rautio suosittelee kysymään apteekissa ammattilaisen apua itsehoitolääkkeen ostoon.

– Olemme juuri sitä varten paikan päällä, että annamme neuvontaa maksutta ja ilman ajanvarausta. Sitä kannattaa hyödyntää.

Tutunkin lääkkeen kohdalla hoitosuositukset saattavat vuosien mittaan muuttua – ja sekin kannattaa huomata, etteivät samat lääkkeet välttämättä sovi enää ikääntyessä.

– Mitä enemmän on lääkkeitä käytössä, sitä isompi on riski siihen, että löytyy päällekkäisyyksiä ja yhteisvaikutuksia. On hyvä pitää mukana lääkityslistaa apteekissa ja lääkärissä, koska siitä käytössä olevat lääkkeet on helppo tarkistaa.

Tällaisia haittoja ibuprofeeniin voi liittyä

Ibuprofeeni on hyvin yleisesti käytetty tulehduskipulääke, jonka kauppanimiä ovat esimerkiksi Burana, Ibumax ja Ibusal.

Tulehduskipulääkkeet eivät sovi yhteen verenpaine- ja sydänlääkkeiden kanssa, sillä ne saattavat vaikuttaa reseptilääkkeen tehoon.

Tulehduskipulääkkeet myös ohentavat vatsan limakalvosuojaa, ja siksi vakaviakin haittoja voi seurata, jos niitä käyttää yhdessä verenohennuslääkkeen kanssa.

– Tämä yhdistelmä aiheuttaa jo aika ison riskin ruoansulatuskanavan verenvuodoille.

” Tulehduskipulääkkeiden samanaikaisessa käytössä haitat lisääntyvät, mutta teho ei lisäänny.

Lisäksi on paljon pitkäaikaissairauksia, joiden kanssa tulehduskipulääkkeet eivät sovi.

– Ne saattavat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi silloin, jos on sydämen vajaatoiminta, verenvuotosairaus, tulehduksellinen suolistosairaus tai on ollut mahahaava aikaisemmin. Myöskään astmaatikoille tulehduskipulääkkeet eivät välttämättä sovi.

Perusterveenkin kannattaa huomata, että särkylääkkeistä ibuprofeenin ja parasetamolin voi yhdistää, mutta kahta tai useampaa tulehduskipulääkettä ei koskaan saa käyttää yhtä aikaa.

– Tulehduskipulääkkeiden samanaikaisessa käytössä haitat lisääntyvät, mutta teho ei lisäänny.

Yli 65-vuotiaille tulehduskipulääkkeitä ei suositella lainkaan.

– Jos olet nelikymppisenä tottunut käyttämään Buranaa päänsärkyyn, pitäisi ottaa huomioon, että 65-vuotiaana elimistö onkin herkempi lääkehaitoille.

Mitä enemmän on lääkkeitä käytössä, sitä isompi on riski siihen, että löytyy päällekkäisyyksiä ja yhteisvaikutuksia.

Tällaisia haittoja parasetamoliin voi liittyä

Parasetamoli on kipu- ja kuumelääke, jonka kauppanimiä ovat esimerkiksi Panadol, Pamol ja Para-Tabs.

Parasetamolin suurin suositeltu vuorokausiannos on 3 grammaa. Sitä ei saa ylittää, paitsi jos lääkäri jostakin syystä määrää 4 grammaa.

” Kovin kummoistakaan yliannosta ei tarvitse ottaa, kun maksalle voi jo koitua haittaa.

Omin päin usean vuorokauden ajan käytettynä 4 grammaa parasetamolia voi olla jo riskirajoilla maksavaurion suhteen. Pahimmassa tapauksessa yliannos parasetamolia voi aiheuttaa jopa kuoleman.

– Parasetamolin liika-annokset ovat merkittävä maksan vajaatoiminnan aiheuttaja. Kovin kummoistakaan yliannosta ei tarvitse ottaa, kun maksalle voi jo koitua haittaa, Ylä-Rautio sanoo.

Jos käyttää runsaasti alkoholia, parasetamolin kanssa tulee olla erityisen varovainen. Parasetamolia ei suositella käytettävän myöskään krapulassa.

– Parasetamoli yhdessä alkoholin kanssa on maksalle vielä haitallisempi, koska silloin molemmat rasittavat maksaa.

Myös silloin parasetamolin kanssa tulee olla erityisen tarkkana, jos kärsii aliravitsemuksesta.

– Esimerkiksi heikossa kunnossa olevalle vanhukselle parasetamolin sopiva enimmäisannos ei välttämättä ole edes sitä, mitä pakkauksessa lukee.

Parasetamolilla on myös yhteisvaikutus verenohennuslääke varfariinin kanssa.

– Parasetamolia voi käyttää sen kanssa, mutta vain enintään 2 grammaa vuorokaudessa. Lisäksi sillä on yhteisvaikutuksia myös epilepsialääkkeiden kanssa.

Ylä-Rautio sanoo, että oikeastaan kaikille muille parasetamoli sopii kivun ja kuumeen lievitykseen.

– Sitä nimenomaan ensisijaisesti suositellaan kipulääkkeeksi lapsille, raskaana oleville ja iäkkäille.

Ylä-Rautio on huomannut, että parasetamolin kohdalla jotkut pelkäävät maksavaikutuksia myös liikaa eivätkä uskalla ottaa lääkettä suosituksen mukaan.

– Parasetamoli on turvallinen särkylääke silloin, kun sitä käytetään suositelluilla annoksilla. Sitä pitää ottaa riittävän iso annos, jotta se tehoaa – liian pienellä annoksella lääke menee hukkaan.

Aspirinia ei enää suositella ensisijaisena lääkkeenä kipuun

Esimerkki muuttuneista hoitosuosituksista on, että asetyylisalisyylihappoa ei nykyään suositella kipulääkkeeksi. Sen kauppanimiä ovat esimerkiksi Aspirin ja Disperin.

– Sitä ei nykyään suositella kivunhoitoon, koska se aiheuttaa niin paljon herkemmin ruoansulatuskanavahaittoja kuin muut tulehduskipulääkkeet. Lisäksi sillä on verta ohentava vaikutus, Ylä-Rautio kertoo.

Asetyylisalisyylihappoa ei myöskään suositella ollenkaan alle 16- eikä yli 65-vuotiaille.

– On hyvä huomata, että sitä on myös yhdistelmävalmisteissa, kuten lämpimään veteen sekoitettavissa flunssalääkejauheissa.