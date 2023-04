Lastenpsykiatri Riikka Riihonen toivoo, että vauvojen mielenterveyden oireista puhuttaisiin aiempaa avoimemmin. Erityisesti neuvolat ovat merkittävässä asemassa, jotta perheet saavat tarvitsemaansa apua.

– Jopa 10–15 prosentilla vauvoista on mielenterveysongelmia ja myös vauvat voivat masentua, sanoo lastenpsykiatri Riikka Riihonen.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa työskentelevän Riihosen mukaan kyseessä on aihe, josta Suomessa ei puhuta riittävästi. Riihosen mukaan myös osa lääketieteen ammattilaisistakin kiistää vauvojen mielenterveysongelmat kokonaan, vaikka asiasta on tutkittua tietoa.

– Mielestäni tämä on asia, josta pitäisi puhua enemmän, että ihmiset ovat tietoisia tästä. Uskon, että tästä ei puhuta sen vuoksi, että vanhemmuuteen liittyvät aiheet ovat niin herkkiä. Lisäksi vanhempien kannaltahan on kauheaa ajatella sitä, voiko omalla lapsella olla mielenterveyden ongelmia jo pienenä. Vanhemmat kokevat sen vaikeana asiana käsitellä.

Riihonen on sitä mieltä, että näissä asioissa tieto ei lisää tuskaa. Sen sijaan mitä enemmän niin vanhemmat, hoitohenkilöstö kuin neuvolan työntekijätkin aiheesta tietävät, sen parempi. Mikäli vauvalla havaitaan oireita, on parempi, mitä aikaisemmin niihin päästään puuttumaan.

Riihonen painottaa, että vauvat, kuten kaikki muutkin ihmiset, voivat ajoittain kärsiä mielenterveytensä oireilusta. Se ei suinkaan aina ole merkki mistään vakavasta.

– Ei ole kyse siitä, että pitäisi pelätä, että omalla vauvalla nyt yhtäkkiä puhkeaisi pitkäaikainen mielen sairaus. Kun puhutaan psykiatriasta, alamme liian helposti miettiä vakavia mielenterveyden sairauksia. Itse kannustan siihen, että pohdimme vauvan kehityksellisiä polkuja ja sitä, etenevätkö ne suotuisasti.

Kehityksellisillä poluilla Riihonen tarkoittaa esimeriksi vauvan motorista, vuorovaikutuksellista sekä sosiaalista kehitystä ja miten se vertautuu muihin samanikäisiin.

Riikka Riihosesta olisi hyvä, jos vauvojen ja pikkulasten mielenterveyden oirehtimesta puhuttaisiin enemmän.

Miten vauvojen mielenterveysongelmat sitten näkyvät? Se tiedetään, että niitä on vaikeampi diagnosoida kuin hieman isompien lasten mielenterveysongelmia. Hyvin harvoin vauvat edes saavat virallista mielenterveysdiagnoosia, vaikka heitä hoidettaisiinkin niiden takia.

Riihosen mukaan vauvojen mielenterveysongelmat näkyvät usein vauvojen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa tai sen puuttumisessa.

Oireita voivat muun muassa olla:

Vauva nukkuu huonosti tai todella paljon. Sopivaa vireystilaa esimerkiksi aikuisten kanssa seurustelulle ei löydy. Joko vauva on jatkuvasti ärtynyt ja väsynyt tai vain nukkuu.

Vauva on jatkuvasti itkuinen tai ärtyisä ja hän vaikuttaa tuskaiselta.

Vauva ei syö hyvin tai hänellä on jatkuvia vaikeuksia rauhoittua syömään.

Vauva kehittyy muita ikäisiään jäljessä motorisissa tai vuorovaikutuksellisissa taidoissa. Vauva ei esimerkiksi ota kontaktia toisiin tai jaa iloisia hetkiä.

Riihosen mielestä on äärimmäisen tärkeää, ettei vauvojen, kuten muidenkaan ihmisten, mieltä ja kehoa yritetä liikaa erottaa toisistaan. Kyse on kokonaisvaltaisuudesta ja etenkin vauvoilla keho ja mieli ovat yhtä ja samaa.

– Vauvat oireilevat mielenterveyteen hyvin kokonaisvaltaisesti verrattuna isompiin ihmisiin. Aikuisillahan masennus voi olla myös sitä, että on matala mieliala, mutta muutoin pystyy toimimaan tavanomaisesti. Vauvoilla masennus voi näkyä kehityksen pysähtymisenä, jolloin motoriset taidot, kommunikointitaidot ja leikkitaidot voivat taantua.

Vauvat voivat myös masentua. Riihosen mielestä se on kuitenkin harvinaista, ja pienistä lapsista noin yksi prosentti on masentuneita. Vauvojen masennus voi ilmetä siten, että vauva vetäytyy kontaktista.

– Masentunut vauva ei pysty iloitsemaan, eikä hymyile tai kehity normaaliin tahtiin.

” Masentunut vauva ei pysty iloitsemaan, eikä hymyile tai kehity normaaliin tahtiin.

Lue lisää: Näin käy, kun synnytys­sairaalassa tulee kiire – vaikuttaa keisarileikkauksiin

Vauvan nukahtamisvaikeudet tai yöheräilyt ovat hyvin yleisiä, eikä niistä useimmiten tarvitse huolestua.

Mistä vanhempi sitten tietää, kärsiikö vauva mielenterveyteen liittyvistä oireista vai onko hänellä esimerkiksi fyysistä vaivaa, kuten allergioita, kireä kielijänne tai refluksia?

Tämän Riihonen kuvaakin olevan vaikeaa, minkä vuoksi hän kehottaa vanhempia hakemaan apua, jos he huomaavat, että vauva ei voi hyvin.

– Kannattaa hakea apua, jos vauva itkee paljon ja itkuisuus huolestuttaa ja rasittaa vanhempia.

Riihonen muistuttaa, että jotkut vauvat ovat jo syntymästä asti herkempiä reagoimaan ulkoisiin ärsykkeisiin, minkä vuoksi he saattavat itkeä paljon.

– Vanhemmat usein tuntevat omat lapsensa. Jos tuntuu siltä, että jokin ei ole vauvalla hyvin ja vaikkei sitä osaisi itse selittääkään, kannattaa apua hakea.

– Esimerkiksi lapsilla, joilla on kehitysviivettä, on usein itkuisuutta enemmän ja pidempään.

Riihosen mukaan ei ole myöskään yksinkertaista, milloin vauvan itkuisuus ei ole normaalin rajoissa. Tiedetään, että kahden viikon iästä alkaen vauvan itkuisuus lisääntyy. Tyypillisesti itkuisuutta voi olla eniten 3-4 kuukauden iässä, minkä jälkeen se vähenee.

– Jos itkuisuus pitkittyy, kannattaa siihen kiinnittää huomiota.

Ensisijaisesti Riihonen kehottaa vanhempia hakemaan apua neuvolasta.

– Olen lämmin suomalaisen neuvolasysteemin kannattaja.

Riihonen on huolissaan siitä, etteivät kaikki saa tällä hetkellä neuvolassa yhdenvertaista kohtelua.

– Olen kuullut paljon siitä, että on perheitä, joilla on joka kerralla eri neuvolan terveydenhoitaja vastassa. Olisi äärimmäisen tärkeää, että lapsella olisi oma vakituinen terveydenhoitaja, että päästäisiin kiinni lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen.

Jos vauvan näkee joka kerralla eri työntekijä, eivät he pysty välttämättä havainnoimaan, miten vauva on muuttunut viimeisimmästä neuvolakerrasta. Riihosen kokemuksen mukaan vanhempienkin on helpompi kertoa mahdollisista ongelmista tutulle terveydenhoitajalle, jonka he ovat tavanneet useamman kerran.

– Neuvola pitäisi nähdä valtavan tärkeänä ennaltaehkäisevänä voimavarana. Jos neuvolaan ei laiteta resursseja, voi käydä niin, että sellaiset vauvat, jotka olisivat tarvinneet apua, jäävät huomaamatta ja siinä voi jäädä paljon muitakin esimerkiksi fyysisen terveyden tuentarpeita huomaamatta.

Mikäli epäillään, että vauva kärsii mielenterveyden oireiksi sopivista oireista, voidaan perhe ohjata neuvolasta eteenpäinkin esimerkiksi erikoissairaanhoitoon.

Esimeriksi Tampereen yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian vastuualueella on perhe -ja pikkulapsiperheen psykiatrinen yksikkö. Monet vauvat ovat saaneet hoitoa jo vastasyntyneestä asti, toiset ohjataan hoitoon neuvolan kautta.

– Työskentely saattaa alkaa jo silloin, kun vauva on vielä vatsassa, jos on sellainen tilanne, että se katsotaan hyväksi.

Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi tilanteet, joissa äiti on itse raskausaikana masentunut tai kamppailee esimerkiksi päihdeongelmien kanssa.

– Jos äidillä on hoitamaton mielenterveyden häiriö, kuten masennus, se altistaa vauvoja myöhemmin sille, että heille kehittyy erilaisia tunneoireita, kuten masentuneisuus- tai käytösoireita.

Nykyään neuvoloissa pyritäänkin tunnistamaan apua tarvitsevat perheet jo raskausvaiheessa esimerkiksi masennusseulan avulla.

– Monesti vanhemmat sinnittelevät ihan viimeiseen asti, vaikka eivät jaksaisi, koska heillä tulee sellainen olo, että he olisivat huonoja vanhempia, vaikka näin ei ole.

Riihonen toteaa, että avun pyytämiseen liittyy edelleen stigmaa ja häpeää.

– Tämä siitä huolimatta, vaikka monissa muissa kulttuureissa pidetään huolta siitä, etteivät äidit ja isät jää yksin.

” Monesti vanhemmat sinnittelevät ihan viimeiseen asti, vaikka eivät jaksaisi.

Millaista apua sitten tarjotaan? Vauvojen hoito tapahtuu vanhempia tapaamalla. Aluksi selvitetään, miten vanhemmat jaksaisivat mahdollisimman hyvin.

– Kaikki, jotka ovat olleet pienten lasten kanssa tekemisissä tietävät, millaista se on, jos muutaman yön valvoo ja on koko ajan kiinni pienessä ihmisessä. Se on rasittavaa ja siihen tarvitaan muitakin ihmisiä auttamaan, jotta vanhempien voimavarat säilyvät hyvinä. Etenkin jos kyseessä on yksinhuoltajavanhempi, apu on äärimmäisen tärkeää.

Riihosen mukaan monesti auttajia etsitään ensisijaisesti tukiverkoista, kuten isovanhemmista tai kummeista. Jos tätä mahdollisuutta ei ole, voi kaupungilla tai kunnilla olla tarjottavana esimerkiksi hoitajia lapsiperheiden kotipalvelusta pientä maksua vastaan.

– Apua tarvitaan ihan sen vuoksi, että vanhemmat saavat hetken aikaa levätä, nukkua tai virkistäytyä.

Hoitoavun lisäksi ammattilaiset tekevät vauvasta havaintoja neuvola- tai sairaalakäynneillä.

– Kun on vauva, joka itkee paljon ja jolla on vaikeuksia itsesäätelyn kanssa, pitää alkaa etsiä vihjeitä siitä, millaisissa tilanteissa vauva voi hyvin.

Vauvalle voidaan tarjota myös esimerkiksi fysioterapiaa tai perheelle vuorovaikutushoitoja. Taaperoikäisiä lapsia voidaan ohjata puheterapiaan.

Lue lisää: "Lapsen hankkiminen kadutti kovasti" – Äidit paljastavat, miltä tuntuu pettyä vanhemmuuteen

Pienen lapsen masennus on hyvin harvinaista.

Mitä jos vauvan mielenterveysongelmia ei hoideta tai huomata? Riihosen mukaan on vaikea arvioida, mitä tapahtuu, jos ongelmat jäävät hoitamatta. Joillain vauvoilla voi olla säätelyvaikeutta vauvana, mutta se voi olla ohimenevää ja korjautua vauvan kehittyessä.

Mutta jos vauva on masentunut, sillä voi olla pitkäkestoiset vaikutukset.

– Jos masentunutta vauvaa ei hoideta, tietyt herkkyyskaudet voivat mennä ohi, jolloin sillä on laajempia vaikutuksia kehitykseen.

Varhaiset vuodet ovat ihmisen kehityksen kannalta äärimmäisen tärkeitä. Sen vuoksi Riihosta huolettaa, jos lapsiperheiden palveluista säästetään. Kiintymyssuhteet muotoutuvat ensimmäisen kahden vuoden aikana. Tuolloin lapselle syntyy yksi tai useampia merkittäviä kiintymyssuhteita, erityisesti vanhempiin ja muihin tärkeisiin hoitajiin.

– Jos lapsella ei ole mahdollisuutta olla kenenkään aikuisen kanssa tekemisissä niin, että joku aikuinen olisi oikeasti kiinnostunut lapsesta, herkkyys sosiaaliselle vuorovaikutukselle menee tietyllä tavalla ohi. Silloin voi tulla kiintymyssuhdehäiriökin.

Mikäli vauva kasvaa turvattomassa ympäristössä, jossa aikuiset ovat pelottavia ja esimerkiksi huutavat paljon, vauvan stressinsäätelykyky voi järkkyä ja sen kypsyminen hidastua.

” Jos masentunutta vauvaa ei hoideta, tietyt herkkyyskaudet voivat mennä ohi.

Toisaalta todistetusti osa vauvoista on toisia herkempiä jo syntyessään.

– Se ei ole niin, että asiat etenevät A:sta B:n, vaan on monia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, onko vauvalla mielenterveyden oireita vai ei.

– Kuormitusta voi olla, että esimerkiksi perheessä rakennetaan taloa, on parisuhdekriisiä tai muita huolia. Ympäristö voi olla sellainen, ettei se ole hyväksi, ja lapsi kasvaa esimerkiksi päihdeongelmaperheessä ja tuolloin ympäristöstä tulee lapselle lisäkuormaa. Näiden yhteisvaikutukset näkyvät vauvan kehityksessä. Samalla tavalla kuin ne saattavat näkyä aikuisenkin kehityksessä.

On myös paljon hyvää, mitä vanhemmat voivat tehdä. Riihonen puhuu vastavaikuttajista ja resilienssiä vahvistavista tekijöistä.

– Yleensä vauvojen mielenterveysoireet vähenevät, kun vanhemmat saavat apua ja heillä on joku, jolle puhua, kuten vaikkapa neuvolapsykologi.

– Oireet myös vähenevät, kun vauvojen kanssa ollaan positiivisessa vuorovaikutuksessa ja he saavat tarvittaessa tukitoimia, kuten terapiaa tai kuntoutusta.

Jos mielenterveysongelmia ei lapsena hoideta, ne voivat kummitella mielessä vielä aikuisena, vaikka sitä voi olla vaikeaa itse tunnistaa.

– Me emme usein muista sanallisesti asioita vauva- tai taaperoiästä. Ihmisille voi kuitenkin jäädä muistikuvia, jotka ovat sanattomia, jolloin jossain tietyssä tilanteessa voi tulla vaikkapa ahdistunut olo.

Tilastojen valossa useimmat vauvaperheet voivat hyvin, Riihonen muistuttaa. Hänestä on kuitenkin tärkeää, että myös niistä perheistä, joissa ei voida hyvin, puhutaan ja ennen kaikkea autetaan.

– Vauvat voivat hyvin kaikenlaisissa perheissä. Tärkeintä on, että kasvuympäristö on turvallinen sekä aikuisille että lapsille. Ettei ole pelkoa henkisestä tai fyysisestä väkivallasta tai arki ole liian sekasortoista tai kaoottista.

Turvaa luoviksi tekijöiksi Riihonen nostaa myös toistuvat leikkiin, nukkumiseen ja ruokailuun liittyvät rutiinit.

– Vanhemmuus ei ole mikään suoritus, mutta vauvat tarvitsevat turvaa ja ennakoivaa hoivaa sekä jaksavia aikuisia, jotka huomaavat myös ne kivat jutut vauvojen kanssa ja iloitsevat heistä.

” Nämä eivät ole mitään harvinaisia asioita.

Riihonen kannustaa vanhempia hakemaan apua matalalla kynnyksellä.

– Jos arki alkaa olla liian kuormittavaa, on syytä hakea apua. Siihen ei tarvita mitään yksittäistä syytä.

– Nämä eivät ole mitään harvinaisia asioita. Suurin osa vanhemmista kokee varmasti jossain vaiheessa haasteita, ja osalle se kohta on vauvaikä. Siinä ei ole mitään väärää tai pahaa, eikä vanhempi ole millään tavalla huono, jos hän kertoo, että hänellä on haastavaa vauvan kanssa.