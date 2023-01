Suolistosyöpä on tavallinen tauti, joka koskettaa hyvin monia ihmisiä, sanoo syöpätautien erikoislääkäri Siru Mäkelä.

Suolistosyöpä on lisääntynyt hyvin nopeasti Suomen toiseksi yleisimmäksi syöväksi.

Syöpärekisterin tuoreimman tilaston mukaan siihen sairastui vuonna 2020 jo yli 3 600 suomalaista.

– Se on tavallinen tauti, joka koskettaa hyvin montaa ihmistä, sanoo syöpätautien erikoislääkäri ja vuoden 2022 syöpälääkäriksi valittu Siru Mäkelä Hus Syöpäkeskuksesta.

Mäkelän mukaan kasvutrendi näkyy potilasmäärien lisääntymisenä etenkin hoitoketjun alkupäässä.

– Toki mitä enemmän syöpiä todetaan, sitä enemmän on samassa suhteessa myös pidemmälle edenneitä tapauksia, jotka päätyvät meille syöpälääkäreille asti.

Fakta Yleisimmät syövät 2020 Miehet ■ Eturauhassyöpä 5 035 ■ Paksu- ja peräsuolisyöpä 1 972 ■ Keuhkosyöpä 1 666 Naiset ■ Rintasyöpä 4 885 ■ Paksu- ja peräsuolisyöpä 1 645 ■ Keuhkosyöpä 1 135 Lähde: Syöpärekisteri

Nuorikin voi sairastua

Valtaosa suolistosyöpään sairastuneista on iäkkäitä.

– Väestömme ikärakenne näkyy käytännön työssä. Samoin näkyy ylipainon lisääntyminen, selkeästi ylipainoisia potilaita on jonkin verran aiempaa enemmän, Mäkelä kertoo.

Vaikka suurin osa potilaista on ikääntyneitä, lääkärin mukaan olisi tärkeä tiedostaa, että suolistosyöpään sairastuminen on mahdollista lähes missä iässä tahansa.

– Tutkimuksissa on osoitettu, että alle 50-vuotiaiden sairastuvuus suolistosyöpään on lisääntynyt ja tapauksissa on nousua ihan 20 ikävuodesta ylöspäin. Vaikka nämä edustavat hyvin pientä osaa kaikista syövistä, ilmiö on nähtävissä.

Siihen, mistä ilmiö johtuu, ei ole varmaa selitystä.

– Elämäntapojen merkitystä on nostettu esiin. Tämä ei välttämättä koske vielä parikymppisiä, mutta kun mennään nelikymppisiin potilaisiin, asialla varmasti on jo merkitystä.

Suolistosyövän oireet voivat aluksi olla lieviä ja sekoittua tavallisiin vatsavaivoihin, joita kaikilla joskus on.

Nämä lisäävät riskiä

Suolistosyövän riskitekijöitä ovat ylipaino, vähäinen liikunta ja epäterveellinen syöminen sekä alkoholinkäyttö.

– Näihin meidän mukaviin länsimaisiin elämäntapoihimme se liittyy, Mäkelä sanoo.

Ruokavaliossa riskiä nostaa etenkin se, jos punaista lihaa on runsaasti, kasviksia niukasti, ja kuidun määrä jää vähäiseksi.

Sairastumiselta suojaavia tekijöitä ovat vastaavasti terveelliset elämäntavat, kuten kasvisvoittoinen ruokavalio ja säännöllinen liikunta.

– Elämäntavoista puhuttaessa täytyy toki muistaa sekin, että aina on myös niitä, joilla sairastuminen on vain huonoa tuuria, Mäkelä lisää.

Tauti on salakavalan vähäoireinen

Salakavalan suolistosyövästä tekee se, että tauti on usein alkuvaiheessa oireeton – ja kun oireita ilmaantuu, ne voivat olla lieviä ja sekoittua tavallisiin vatsavaivoihin, joita kaikilla joskus on.

– Se on hyvin pitkään oireeton, tai oireet ovat epämääräisiä.

” Ehdottomia hälytysmerkkejä ovat tahaton painonlasku ja veri ulosteessa.

Olennainen asia lääkärin mukaan on, jos vatsan toiminta muuttuu.

– Jos vatsan tai suoliston oireet alkavat yhtäkkiä, ne ovat uusia ja jatkuvat, se on hetki, jolloin pitää havahtua.

Samoin silloin on syytä käydä lääkärissä, jos vatsaoire muuttaa luonnettaan.

Fakta Näitä oireita suolistosyöpä voi aiheuttaa ■ Yleisiä paksu- ja peräsuolisyövän oireita ovat erilaiset vatsan toimintahäiriöt ja muutokset suolen toiminnassa, kuten vatsakipu, ummetus, vaihteleva ripuli ja ulostamisvaikeus. ■ Oireina voi esiintyä myös ulostamispakkoa, limaisia ja niukkoja ulosteita tai vatsan turvottelua ja kouristelua. ■ Syöpä voi myös aiheuttaa laihtumista. ■ Lisäksi syöpä vuotaa usein verta ulosteeseen, mikä voi aiheuttaa anemiaa. ■ Joskus syöpä voi aiheuttaa suolen tukkeuman, jolloin oireet ovat selvästi rajummat. Tuolloin oireina on oksentelu, ulostamisvaikeus sekä erittäin kova vatsakipu. ■ Jokaisella on toisinaan jonkinlaisia vatsavaivoja, mutta selkeät muutokset vatsan toiminnassa ovat aina syy hakeutua lääkäriin. Lähde: Terveyskylä

Jos saat kutsun seulontaan, osallistu

Suomessa aloitettiin viime vuonna suolistosyövän seulonta. Seulonta koski aluksi 60–68-vuotiaita, ja se laajenee asteittain 56–74-vuotiaisiin.

” Testin avulla voidaan löytää piilevä kasvain, joka ei vielä ole edennyt oireiseksi.

Syöpäjärjestöt kertoi lokakuussa, että suomalaiset eivät ole osallistuneet seulontaan aivan niin aktiivisesti kuin on toivottu.

Mäkelä korostaa ehdottomasti seulontatestin merkitystä, sillä sen avulla suolistosyöpä voidaan havaita varhaisessa vaiheessa.

– Ulosteen veri ei ole läheskään aina silmin nähtävää, ja seulontatesti voi paljastaa piiloveren – eli testin avulla voidaan löytää piilevä kasvain, joka ei vielä ole edennyt oireiseksi.

Mitä varhaisemmassa vaiheessa suolistosyöpä todetaan, sitä paremmat mahdollisuudet siitä on parantua.

– Käytännössä parantava hoito on leikkaus, eli syöpä pitää todeta siinä vaiheessa, kun se on vielä mahdollista leikata eikä se ole ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä mihinkään.