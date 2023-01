Kävely on oikeasti superlääke – jo tämä askelmäärä päivässä on hyväksi

Kävely toimii heti ja puolittaa monet terveysriskit.

Kävely on ehkä maailman helpoin tapa vaikuttaa loppuelämän terveyteen. Sen avulla on mahdollista myös pudottaa painoa, tosin laihduttaminen vaatii myös muutoksen ruokavalioon.

Liikuntalääketieteen professori, LT Jari Parkkari kannustaa ihmisiä aloittamaan kävelyharrastuksen tai kävelemään enemmän, sillä kyse on oikeasti superlääkkeestä.

Kävely ja muu säännöllinen liikunta nimittäin vähentävät metabolisen oireyhtymän riskejä tuntuvasti.

– Metabolisen oireyhtymän riskitekijöistä jopa 50 prosenttia putoaa liikunnalla, eli sillä on hyvin tärkeä rooli valtimosairauksien ja metabolisen oireyhtymän riskeissä.

Metabolinen eli aineenvaihduntaan liittyvä oireyhtymä tarkoittaa tilaa, jossa samalla henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä yhtä aikaa. Metabolisessa oireyhtymässä esiintyy yhtä aikaa häiriö sekä veren sokerissa, veren rasvoissa että verenpaineessa. Oireyhtymä johtuu keskivartalolihavuudesta ja siitä kärsii yli kolmasosa aikuisista suomalaisista miehistä. Naisista se on joka neljännellä.

Henkilöillä, joilla on todettu metabolinen oireyhtymä, sydän- ja verisuonisairauksien riski on 2–3 kertaa suurempi kuin terveillä. Tyypin 2 diabeteksen riski on huomattavasti suurempi. Oireyhtymä voi altistaa myös muistisairauden syntymiselle.

Kun aloittaa säännöllisen kävelyn tai muun liikuntaharjoittelun, vaikutukset alkavat heti, eli riskikerroin putoaa ensimmäisestä kävelylenkistä lähtien.

– Kun verisuonten seinämä muuttuu kimmoisammaksi ja laajenee, verenkierto kriittisillä alueilla elimistössä paranee. Tällä tavalla sairauksien riskitekijät pienenevät merkittävästi.

” Kun aloittaa säännöllisen kävelyn tai muun liikuntaharjoittelun, vaikutukset alkavat heti, eli riskikerroin putoaa ensimmäisestä kävelylenkistä lähtien.

Metabolisen oireyhtymän riski pienenee, vaikka ruokahalu kasvaisi ja painoa tulisi ensiksi lisää.

Parkkari kertookin kävelyn olevan tehokas painonpudotuskeino lähinnä vain teoriassa. Pelkkä askelten lisääminen pudottaa painoa ainoastaan, jos syöminen ja energiansaanti eivät samalla lisäänny.

Ongelma Parkkarin mukaan on siinä, että liikuntamäärän kasvattaminen lisää yleensä myös näläntunnetta ja syömistä.

– Liikunta kiihdyttää aineenvaihduntaa. Kun on ylipainoa eikä insuliini toimi, solut eivät saa energiaa ja elimistö reagoi niin, että ruokahalu kasvaa. Voikin käydä niin, että aluksi paino nousee. Kun sitten insuliiniresistenssi liikunnan avulla vähitellen paranee ja solut saavat energiaa riittävästi, ruokahalu alkaa vähentyä.

Parkkari arvioi, että ruokahalu tasaantumiseen tarvitaan noin puoli vuotta säännöllistä kävelyharjoittelua.

– Moni on ollut ihmeissään, kun kävelyliikunnan lisäämisen jälkeen paino on voinut nousta viisikin prosenttia. Syy on usein ruokahalussa, mutta myös lihasmassan lisääntymisessä.

” Alkuun saattaa käydä niin, että paino putoaa 10 prosenttia, mutta seurannassa se palaa lähtöpisteeseen.

Parkkarin neuvo on se, että jos haluaa pudottaa painoa pelkästään kävelyn avulla, syömisiä pitää tarkkailla entistä valppaammin.

Tutkimuksien mukaan kävelyliikunnalla tai muulla liikuntaharjoittelulla on päästy vain 0–2 kilon, eli keskimäärin yhden kilon painonpudotukseen.

– Kun pidemmässä, kontrolloidussa seurannassa on lisätty vähän tehoa sekä kuntosaliharjoittelua kävelyn rinnalle, puhutaan silti vain muutaman kilon lisäpudotuksesta. Alkuun saattaa käydä niin, että paino putoaa 10 prosenttia, mutta seurannassa se palaa lähtöpisteeseen. Kyse on motivaation puutteesta: ihmiset eivät jaksa pitää yllä liikuntaharrastusta tai sitten syöminen lisääntyy.

Lääkkeiden ja erilaisten hoitojen avulla pystytään saavuttamaan nykypäivänä yhtä pitkä elämä kuin liikuntaa harrastamalla.

Parkkari kuitenkin muistuttaa, että tutkimusten mukaan viimeiset kymmenen elinvuotta ovat merkittävästi laadukkaampia niillä, jotka ovat harrastaneet liikuntaa, kuten kävelyä.

– Näillä ihmisillä muistitoiminnot pysyvät paremmin yllä eikä heillä ole kakkostyypin diabeteksen aiheuttamia näköhäiriöitä ja munuaisvaurioita. He myös pystyvät elämään omatoimisesti.

” Jos pääsee 5 000 askeleeseen, eli noin kolmeen kilometriin päivässä, se on oikein hyvä määrä.

– Hyödyt tulevat ilmi varsinaisesti vasta kymmenen viimeisen elinvuoden aikana. Siihen mennessä niitä ei kauheasti huomaa, ellei ole ollut nivelrikon aiheuttamia tai selkä-, niska- ja hartiaseudun kipuja, joita kävelyliikunta lievittää 30 prosenttia. Hyöty saadaan välittömästi.

Moni älykellon tai askelmittarin käyttäjä on ottanut tavoitteekseen kävellä 10 000 askelta päivässä. Parkkarin mukaan se on hyvä tavoite, mutta vähempikin riittää.

– Kun on perhe ja työ, kävelemiselle ei jää niin paljon aikaa. Jos pääsee 5 000 askeleeseen, eli noin kolmeen kilometriin päivässä, se on oikein hyvä määrä.

Työpäivän mittaan kertyvät askeleet lisäävät energiankulutusta ja parantavat insuliiniresistenssiä, mutta niillä ei Parkkarin mukaan ole stressiä lievittävää ja muistisairautta ehkäisevää vaikutusta samalla tavalla kuin vapaa-ajan liikunnalla.

– Verisuonia laajentava ja aivojen verenkiertoa parantava vaikutus tulee vapaa-ajalla, kun liikunta on omaehtoista ja stressiä vähentävää. Kun työssä mennään kiireessä paikasta toiseen, silloin ei saada kaikkia hyötyjä, mutta eivät nekään askeleet toki hukkaan mene.

Faktat Kävely auttaa parantamaan mielialaa ja mielen hyvinvointia. Kävelyn terveyshyötyjä 1. Kestävyyskunto paranee. Kolmessa kuukaudessa kestävyyskunto paranee 10–15 prosenttia. Mitä vauhdikkaammin kävelet, sitä enemmän kunto nousee. 2. Lihaskunto paranee. Alaraajojen lihasvoima kasvaa ja jalkalihakset vahvistuvat. Sauvakävelyllä saat voimaa myös käsiin. Lihaskunto paranee 10–20 prosenttia muutamassa kuukaudessa. 3. Unen laatu paranee. Nukahtaminen nopeutuu ja syvän unen kesto pitenee säännöllistä kestävyysliikuntaa harrastavilla. Se voi myös ehkäistä uniapneaa. Liikuntaa kannattaa harrastaa 3–4 tuntia ennen nukkumaanmenoa. 4. Vastustuskyky kasvaa. Kun huolehtii myös riittävästä unesta ja terveellisestä ravitsemuksesta, vastustuskyky erilaisia infektioita vastaan paranee. 5. Syöpäriski pienenee. Säännöllisellä liikunnalla on positiivinen vaikutus hormonaalisesti välittyvien syöpien, kuten rinta- ja eturauhassyövän riskiin. Myös paksusuolen syövän osalta on tutkimusnäyttöä liikunnan ennaltaehkäisevästä vaikutuksesta. 6. Mieliala ja mielen hyvinvointi paranevat. Kävely ja muu liikunta lisäävät stressinsietokykyä ja pienentävät depressioriskiä. Jos mahdollista, kävele luonnossa. 7. Helpotusta päänsärkyyn. Varsinkin sauvakävely tuo helpotusta päänsärkyyn, joka johtuu niska- ja hartiaseudun jännityksestä ja staattisesta toimistotyöstä.

Tavallinen kävelyvauhti nostaa kehon perusaineenvaihdunnan kolminkertaiseksi lepoon verrattuna. 60 kiloa painava nainen kuluttaa hidastempoisella, tunnin kävelylenkillä 180 kilokaloria. 80 kiloa painavalla miehellä kulutus on 240 kilokaloria.

Mitä reippaampaa kävely on, sitä enemmän kuluu energiaa. Kun kävelee ylämäkeä ja portaita, kulutus tuplaantuu.

– Sauvoillakin saadaan vähän tehostettua kävelyä. Lisäksi kävelysauvojen avulla saadaan tasapainoturvaa sekä liikettä niskoille ja hartioille, Jari Parkkari vinkkaa.

Jos kärsii nivelrikosta tai ei muusta syystä pysty kävelemään, Parkkari suosittelee vesijuoksua tai uintia.

Tehokkainta talviliikuntaa on murtomaahiihto. Vaikkei osaisi hiihtotekniikkaa ja etenisi kävelyvauhtia tasaisella ladulla, energiankulutus on hidastempoiseen kävelyyn verrattuna yli kaksinkertainen. 60-kiloisella, aikaisemmin vain vähän liikuntaa harrastaneella naisella energiankulutus on jopa 480 kilokaloria ja 80-kiloisella miehellä 640, kun hiihdetään tunti rauhallista vauhtia.