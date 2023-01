Verenmyrkytys voi tappaa alle vuorokaudessa, kertoo Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen. Tarvitaan usean asian epäonninen ketju, jotta bakteeri aiheuttaa vakavan taudin.

Hiljattain uutisoitiin huippukokki Antti Lukkarin kuolemasta. Vain 29-vuotiaana menehtyneen Lukkarin isä kertoi poikansa kuolleen verenmyrkytykseen lomamatkallaan Filippiineillä.

Riski saada verenmyrkytys on hieman suurempi alemman hygieniatason maissa, kuvailee Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen. Heikompi hygienia voi johtaa siihen, että ihobakteerit voivat päästä verenkiertoon, jos tulee ihohiertymiä tai haavaumia. Myös ruokamyrkytysbakteerit voivat aiheuttaa verenmyrkytyksen.

– Nämä ovat matkailijalle verenmyrkytyksen kannalta isoimmat riskit. Silti liikenne on usein matkailijalle isompi riski kuin verenmyrkytys, Järvinen sanoo.

Verenmyrkytys voi tappaa myös perusterveen nuoren, jos sen taustalla on riittävän taudin­aiheuttamis­kykyinen bakteeri.

– Jos pitäisi veikata, niin veikkaukset osuisivat minulla Staphylococcus aureukseen, joka on ihobakteeri. Se on toiseksi tai kolmanneksi yleisin verenmyrkytyksen aiheuttaja. Se saa aikaan vaikean taudin, jonka kuolleisuus on 20 prosenttia länsimaissa –antibioottihoidosta huolimatta, ylilääkäri kertoo.

– Nämä ovat vaikeita ja vaarallisia infektioita.

Yleistila heikkenee nopeasti

Verenmyrkytyksen merkkejä ovat nopeasti heikkenevä yleistila, kuume ja verenpaineen lasku, jos verenmyrkytyksen syynä ovat voimakkaasti tautia aiheuttavat bakteerit. Ulosteperäiset ja virtsateistä lähtöisin olevat bakteerit aiheuttavat yleensä lievempioireisen taudin.

– Salmonella saattaa aiheuttaa kohtalaisen lieväoireisen taudin. Oireet voivat olla vaihtelevia, mutta kun hengenmeno on lähellä, usein tauti etenee nopeasti, jopa tunneissa, ja vaatii nopeaa hoitoa.

Järvisen mukaan tyypillisesti vakava verenmyrkytys oireilee niin, että ihminen kokee olevansa kipeämpi kuin koskaan aiemmin.

– Se on sattumankauppaa. Ihobakteeri voi päästä vereen pienestä haavasta tai hiertymästä. Se on todennäköisin tartunnan syy nuorella. Heillä virtsatieperäiset tai suoli-infektiot ovat harvinaisia.

Suonensisäisten huumeiden käyttö lisää verenmyrkytyksen riskiä voimakkaasti.

– Aivokalvontulehdusta aiheuttava meningokokkibakteeri ja joskus myös keuhkokuumetta aiheuttava pneumokokkibakteeri voivat johtaa verenmyrkytykseen. Ne voivat tulla hengitystieinfektion kautta.

Verenmyrkytykset ovat Suomessa yleisimpiä aivan pikkulapsilla ja ikäihmisillä. Pikkulapsilla taudin voivat aiheuttaa synnytyksen yhteydessä saadut bakteerit tai synnynnäiset epämuodostumat. Ikäihmisillä erityisesti virtsatieinfektiot ovat verenmyrkytysten taustalla.

– Joskus harvoin hengitystieinfektion jälkitautina tulee vaikea verenmyrkytys.

Neljännes ihmisistä kantaa Staphylococcus aureusta ja valtaosa heistä on täysin terveitä. Tarvitaan usean asian epäonninen ketju, jotta bakteeri aiheuttaa vakavan taudin.

Verenmyrkytykseen on tärkeää saada nopeasti tehoavaa antibioottihoitoa, jota yleensä annetaan alkuvaiheessa suonensisäisesti.

Ylilääkärin mukaan verenmyrkytykseltä voi suojautua pitämällä huolta perushygieniasta, haavanhoidosta ja ihonhoidosta. Vanhempien ihmisten on tärkeää juoda riittävästi ja pitää yllä suolen toimintaa.

– Verenmyrkytykseen on tärkeää saada nopeasti tehoavaa antibioottihoitoa, jota yleensä annetaan alkuvaiheessa suonensisäisesti. Tarvittaessa täytyy tukea hengitystä ja verenkiertoa, jos kyse on taudista, joka johtaa pahimmillaan sokkiin.

Verenmyrkytyksen hoito on erilaista riippuen siitä, mikä bakteeri on taudin aiheuttanut. Jos sairastuminen tapahtuu ulkomailla, olennaista on se, kuinka nopeasti tauti tunnistetaan ja hoito aloitetaan. Verenmyrkytys voi edetessään aiheuttaa elinvaurioita, joiden hoito on niin ikään tärkeää.

– Vaikea verenmyrkytys voi syntyä, jos vereen pääsevä bakteerimäärä ylittää elimistön puolustusjärjestelmän.

Verenmyrkytykset ovat lähes kaksinkertaistuneet

Verenmyrkytykset ovat viimeisten parinkymmen vuoden aikana Suomessa lähes kaksinkertaistuneet. Infektioylilääkärin mukaan taudin yleistyminen liittyy osaltaan väestön ikääntymiseen: sairastuneiden keski-ikä on 70 vuotta.

– Luulen, että alemman hygieniatason maissa riski kasvaa kaikilla. Suoliperäiset bakteerit voivat aiheuttaa mahatautia ja bakteeri voi sitä kautta levitä verenkiertoon. Se on harvinainen, mutta mahdollinen tapahtuma.

Jos sairastuu ulkomailla, hoitoon pääsyssä voi kestää pidempään. Hoidon tasossa voi olla myös eroja länsimaihin verrattuna.

– Hyvin kuvaavaa on, että kun on epäily verenmyrkytyksestä, hoito pitäisi aloittaa sairaalassa kymmenissä minuuteissa eikä tunneissa. Isompi viive voi olla siinä, kuinka nopeasti ihminen itse osaa hakeutua hoitopaikkaan.

Hoitamattomana verenmyrkytys voi viedä nuoreltakin ihmiseltä hengen alle vuorokaudessa.

– Meilläkin hoitoon tulleiden kuolemista viidennes tapahtuu kahdessa vuorokaudessa. Aina lääkehoitokaan ei auta.