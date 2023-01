Diabeetikot jäävät ilman elintärkeää lääkettä, koska laihduttajat hamstraavat sitä apteekeista – ”Onko reilua?”

– Ei voi olla niin, että jos joku normaalipainon rajoilla oleva haluaa laihduttaa 15 kiloa ja hänellä sattuu olemaan kukkaro kunnossa, lääkettä ei riitä meille sitä tarvitseville, sanoo vantaalainen Leena Vuorio.

Diabetesta sairastavan Leena Vuorion mukaan on täysin hyväksyttävää, että diabeteslääke Ozempicia käytetään myös ylipainon hoitoon. Hän toivoo, että lääkepulan aikaan lääkärit kuitenkin harkitsisivat tarkkaan, keille reseptejä kirjoittavat.

Tehokkaaksi painonhallinnan avuksi ja diabeteslääkkeeksi osoittautunut semaglutidi on kasvattanut suosiotaan maailmalla niin nopeasti, että sen saatavuus on heikentynyt. Ozempic-kauppanimellä Suomessa myytävä semaglutidi on monille tyypin 2 diabetesta sairastaville tärkeä, joten saatavuushäiriöt haittaavat heidän elämäänsä.

Ilta-Sanomat on saanut useita yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat huolissaan lääkkeen käytöstä normaalipainoisten laihdutuksessa. Ozempicin ja samaa vaikuttavaa ainetta sisältävän Wegovyn tehoa hehkutetaan nyt sosiaalisessa mediassa, jossa myös silmin nähden normaalipainoiset ihmiset jakavat kokemuksiaan semaglutidin tehosta.

Etenkin TikTokista löytyy aiheesta hyvin kirjavaa sisältöä, joskin mukana on myös lääkkeen käyttöön kriittisesti suhtautuvia terveydenhuollon ammattilaisten tekemiä katsauksia.

– Ei voi olla niin, että jos joku normaalipainon rajoilla oleva haluaa laihduttaa 15 kiloa ja hänellä sattuu olemaan kukkaro kunnossa, lääkettä ei riitä meille sitä tarvitseville, lausuu vantaalainen Leena Vuorio.

Leena Vuoriosta ei ole oikein, että normaalipainoiset käyttävät lääkettä laihtuakseen.

Vuorio käyttää tällä hetkellä semaglutidia tabletteina, mutta lääkevalmiste ei sovi hänelle yhtä hyvin kuin kerran viikossa pistoksina otettava Ozempic. Hän korostaa, että ei halua syyllistää niitä, jotka tarvitsevat Ozempicia terveydentilansa takia.

– Jos painoindeksi on todella korkea, on perusteltua käyttää lääkettä painonpudotuksen tukena, koska se voi ennaltaehkäistä esimerkiksi tyypin 2 diabeteksen puhkeamista. Tilanteessa, jossa lääkettä on huonosti saatavilla lääkärin pitäisi kuitenkin harkita tarkkaan, kenelle kirjoittaa reseptin.

Leena Vuoriolla on metabolinen oireyhtymä, jonka ensimmäiset merkit alkoivat näkyä lähes kaksikymmentä vuotta sitten. Työpaineet purkautuivat ensin kohonneena verenpaineena ja sitten verensokerin nousulla. Myös kolesteroliarvot olivat korkeat. Hän sai tyypin 2 diabeteksen hoitoon metformiinia, ja oireet pysyivät monta vuotta kurissa sen ja ruokavalion sekä liikunnan avulla.

– Sitten sairastuin masennukseen, jota ensin hoidettiin pitkäaikaisella terapialla ja myöhemmin lääkityksellä. Jouduin syömään lääkettä myös unettomuuteen. Silloin paino nousi lyhyessä ajassa parikymmentä kiloa.

Vuorion keho reagoi lääkitykseen ja mielen paineisiin rajusti, ja kaikkia metabolisen oireyhtymän hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä jouduttiin lisäämään. Rasvaa oli kertynyt erityisesti keskivartaloon, mutta terapian ja lääkityksen ansiosta hän sai voimiaan vähitellen takaisin ja painoakin alas.

– Sitten alkoi uusi elämänvaihe avioeron jälkeen, ja muutin miesystäväni luo toiselle paikkakunnalle. Kävin kuitenkin pääkaupunkiseudulla töissä, ja töissä oli muutenkin henkisesti hyvin kuormittava jakso meneillään. Paino lähti jälleen nousuun, ja tällä kertaa sitä tuli lähemmän 30 kiloa. Sokeriarvot olivat tosi hurjat.

Terveyshuolet kärjistyivät, kun Vuorion maksa-arvojen havaittiin olevan kymmenkertaiset suosituksiin verrattuna. Hänellä on perinnöllinen taipumus ei-alkoholiperäiseen rasvamaksaan, joka voi johtaa maksakirroosiin ja jopa kuolemaan. Tällä kertaa juuri mikään lääke ei tuntunut pitävän myöskään verensokeria kurissa.

– Olen kokeillut kaikki mahdolliset tabletit, mutta niistä tuli pahoinvointia. Dulaglutidia sisältävä Trulicity puolestaan aiheutti pahoja iho-oireita. Sitten löytyi Ozempic, joka tuntui toimivan.

Lääkärin kanssa oli juuri sovittu annostuksen nostamisesta, kun saatavuusongelmat syksyllä alkoivat.

Nyt 58-vuotias Leena Vuorio ei ole vielä kertaakaan päässyt kokeilemaan uuden annostuksen vaikutusta terveyteensä. Verensokerin kanssa kamppailu on päivittäistä, eikä asiaa auta se, että liikunta on jalkavaivojen vuoksi jäänyt vähäiseksi.

– Ensin toisessa nilkassa todettiin telaluun kuolio, jonka syntymistä diabetes on voinut edesauttaa. Kun sitten olin vuoden varannut terveelle jalalle painoa, siihen oli tullut rasitusmurtuma.

Leena Vuorio on kamppaillut terveytensä kanssa useiden vuosien ajan.

Kaiken keskellä ihmissuhde päättyi, Vuorio muutti takaisin Vantaalle, menetti työnsä ja etsi uuden. Huoli taloudellisesta pärjäämisestä varjostaa elämää terveysongelmien lisäksi.

– Pitkäaikaissokeri vaikuttaa veren triglyseridiarvoihin, jotka ovat yhteydessä sisäelimien rasvan ja maksan hyvinvointiin. Huonot sokeriarvot stressaavat, mikä taas vaikuttaa kaikkeen. Tämä on posketon kierre, johon eivät auta mitkään ehdotetut ketoruokavaliot. Olen kyllä kokeillut kaikkea, ja Ozempic on ainoa, joka pitää kehon edes jonkinlaisessa balanssissa.

Leena Vuorio ei ole yksin huoliensa kanssa. 28-vuotias Riku kertoi Ilta-Sanomille tarinansa, mutta halusi pysyä nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.

Riku sai lääkäriltä reseptin Ozempic-valmisteeseen, mutta ei ole voinut aloittaa hoitoa koska apteekissa ei ole ollut valmistetta. Hän on ollut vuoden sairauslomalla koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden eli pitkän koronan takia. Koronan hän sairasti vuosi sitten, minkä jälkeen hänellä myös todettiin tyypin 2 diabetes.

– Epäilys on, että korona on voinut laukaista piilevän diabeteksen. Lähisuvussani on diabetesta.

Lisäksi Riku sairastaa masennusta, johon hänellä on myös lääkitys. Rikun kokemus on, että masennuslääkitys, pitkään koronaan tarvittavat kipulääkkeet sekä diabetes ovat yhdistelmä, joka vaikeuttaa painonhallintaa huomattavasti. Pitkän koronan vuoksi liikunnan harrastaminen on vaikeaa, koska rasitus voi viedä voimat niin perusteellisesti, ettei seuraavana päivänä pääse sängystä ylös. Lisäksi masennuslääke kasvattaa ruokahalua, jolloin energiansaantia on vaikeampi tarkkailla.

– Tyypin 2 diabeteksen hoitoon minulla on metformiinilääkitys, mutta se ei auta painonhallinnassa yhtä hyvin kuin toivoisin.

Riku on harmissaan siitä, että Ozempicista on tullut muoti-ilmiö maailmalla.

– Jos ei ole mitään muuta kuin kosmeettinen syy laihtumiseen, onko se reilua meille lääkettä oikeasti tarvitseville? On ihmisiä, joille mikään muu ei sovi.

Ozempicia maahantuovan Novo Nordiskin lääketieteellinen johtaja Tero Saukkonen kertoo, että valmistetta saadaan apteekkeihin tammikuun ensimmäisellä viikolla. Lisätoimituksiakin on tiedossa, mutta nekään eivät välttämättä riitä vastaamaan kysyntää.

– Valitettavasti on todennäköistä, että saatavuudessa on edelleen katkoksia ainakin lähikuukausina. Olemme tiiviissä yhteydessä viranomaisten kanssa, jotta saatavuustiedot ovat heillä jatkuvasti ajan tasalla.

Suomen Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä kaipaa Ozempic-keskusteluun myös ymmärrystä muiden ihmisten tilannetta kohtaan. Vaikka tyypin 2 diabeteksen syyt ovat moninaiset ja sairastuminen voi johtua perintötekijöistä, merkittävä ylipaino on yksi riskitekijä.

– Jos esidiabetesvaiheessa oleva merkittävästi ylipainoinen ihminen haluaa muuttaa tilannettaan, häntä pitäisi tukea eikä syyllistää. Olen surullinen, jos lääkkeen saatavuus lisää vastakkainasettelua tyypin 2 diabetesta sairastavien ja ylipainoisten välillä.

Pimiä kuitenkin toivoo, että juuri nyt, kun lääkkeestä on pulaa, otettaisiin huomioon sellaisten ihmisten tarpeet, joille muut valmisteet eivät sovi ja joille on jo puhjennut diabetes.

Semaglutidin suosiota lisää, että se parantaa tyypin 2 diabetesta sairastavien pitkäaikaisennustetta sen sijaan, että se vain laskisi verensokeriarvoja.

Semaglutidi on suolistohormoni GLP-1:n vaikutuksia jäljittelevä aine, eli se vaikuttaa nälän tunteeseen ja kylläisyyteen, hidastaa mahalaukun tyhjentymistä ja tehostaa elimistön oman insuliinin toimintaa, haiman insuliinin eritystä sekä kudoksen insuliiniherkkyyttä. Samalla se ohjaa syömään entistä säännöllisemmin ja pieniä aterioita päivässä.

Lääke siis tavallaan opettaa entistä terveempiä ruokailutottumuksia ja on lisäksi paremmin siedetty kuin päivittäin otettavat lääkkeet.

Jos semaglutidia sen sijaan pistetään normaalipainoiselle, jolla ei ole diabetesta ja jolla suolistohormonia GLP-1 on riittävästi, seuraukset voivat olla ennalta-arvaamattomia.

Pimiä pitää normaalipainoisen laihdutusta lääkkeiden avulla ilmiönä, joka on hyvin lähellä syömishäiriökäyttäytymistä.

– Lääkärin etiikkaan kuuluu, että normaalipainoisen kanssa keskustellaan aina ensin, miksi hän haluaa laihtua. Se, että lääkettä halutaan käyttää terveen kehon laihduttamiseen, kertoo jotain kauhea surullista yhteiskunnastamme.