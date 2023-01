Juha Pihasen käsistä alkoi kadota tunto – syy oli täydellinen yllätys

– Kukaan ei ollut koskaan sanonut Suomessa, että närästyslääkkeen ottamisesta voisi olla mitään haittaa, sanoo näyttelijä-tuottaja Juha Pihanen.

Näyttelijä-tuottaja Juha Pihasen, 53, käsistä alkoi kadota tunto muutama vuosi sitten. Hän meni lääkäriin tuolloisessa asuinkaupungissaan Lontoossa.

– Lääkärin ensimmäinen kysymys oli, syönkö happosalpaajia eli närästyslääkettä. Hän tiesi heti, mistä oli kyse, Juha Pihanen kertoo.

Laboratoriokokeet vahvistivat asian. Käsistä kadonnut tunto liittyi imeytymishäiriöihin, joita happosalpaajat aiheuttavat. Pihasen varastorauta eli ferritiini ja B9-vitamiini eli folaatti, jonka synteettinen versio on foolihappo, olivat hyvin alhaisella tasolla. Pihanen sai reseptin ottaa molempia pillereinä kolme kuukautta.

– Sen jälkeen olen ottanut rautaa jatkuvasti enemmän tai vähemmän säännöllisesti.

Miksi haitoista ei puhuta enemmän?

Pihasen ferritiiniarvo on saatu pysymään riittävällä tasolla, mutta häntä ihmetyttää, miksi meillä puhutaan niin vähän happosalpaajien haitoista.

– Brittilääkäri yllättyi, kun kuuli minulle määrätyn jatkuva haponestolääkitys ilman, että samalla tutkittaisiin ferritiiniä. Ja nimenomaan ferritiiniä, koska hemoglobiiniarvosta ei voi tietää, mikä on tilanne ferritiinin suhteen.

Pihanen on ottanut närästyslääkettä lääkärin määräämänä yli vuosikymmenen, mutta lääkärikäynnillä Lontoossa hän kuuli ensimmäisen kerran happosalpaajien aiheuttamista imeytymishäiriöistä.

– Kukaan ei ollut koskaan sanonut Suomessa, että närästyslääkkeen ottamisesta voisi olla mitään haittaa. Ei apteekissa eikä lääkärissä.

” Tämä on lääketyyppi, jonka kohdalla haitoista ei jostain syystä varoitella.

Näyttelijä Juha Pihanen vuonna 2022.

Pihanen on sittemmin puhunut tuttaviensa kanssa.

– Kukaan ei ole sanonut tietäneensä, että happosalpaajissa on tällaisia haittoja, joiden takia niitä ei saisi käyttää kuin lyhytaikaisesti.

Pihasen mielestä apteekeissa kerrotaan yleensä hyvin lääkkeiden sivu- ja haittavaikutuksista.

– Tämä on kuitenkin lääketyyppi, jonka kohdalla haitoista ei jostain syystä varoitella, hän on huomannut.

”En tule toimeen ilman lääkettä”

Vaikka rautalääkitys nyt pitääkin puutostilat pääosin hallinnassa, Pihanen haluaisi eroon happosalpaajien jatkuvasta käytöstä. Pitkään jatkuneiden refluksioireiden hoitona ovat useat tavanomaisimmat keinot kuten kohotettu sängynpääty, mutta silti närästyslääkettä on otettava päivittäin.

– En tule toimeen ilman lääkettä, Pihanen kokee.

Hän asui Lontoossa yhdeksän vuotta, mutta muutti viime vuonna takaisin Suomeen. Täällä työskentelevä lääkäri määräsi hänet hiljattain pitämään tauon närästyslääkkeiden ottamisessa. Pari viikkoa Pihanen pinnisteli ilman närästyslääkettä, mutta sitten oli annettava periksi. Lääkäri antoi neuvoksi ottaa happosalpaaja illalla.

– Silloin se sotkee edes vähän vähemmän muiden aineiden imeytymistä.

” Nämä ovat vaivoja, jotka etenevät niin hitaasti, että niihin tottuu ja turtuu.

Olo ei ole paras mahdollinen, Pihanen tiedostaa sen.

– Nämä ovat vaivoja, jotka etenevät niin hitaasti, että niihin tottuu ja turtuu. Niitä ei edes aina osaa pitää oireina vaan oman luonteen ominaisuuksina, Pihanen pohtii.

Puutostilojen seurauksia voidaan luulla laiskuudeksi tai melankoliseksi luonteenlaaduksi, vaikka kyse olisikin pitkäaikaisesta vitamiinivajeesta, hän tietää.

Hän huomasi itsessään muutoksia, kun alkoi ottaa ferritiiniä ja foolihappoa. Käsiin palasi tunto, mutta myös mieliala ja jaksaminen kohenivat.

Terveystarkastus miehille?

Pihasen mielestä varsinkin miehille pitäisi olla terveystarkastus säännöllisin väliajoin. Ainakin, jos ei kuulu työterveyshuollon piiriin.

– Naisilla on mammografia- ja papaseulonnat, mutta miehillä ei ole mitään. Eihän suomalainen mies valita vaivoistaan. Puhumattakaan, että menisi lääkäriin ennen kuin on ihan pakko, kuten jos vaikka sormi menee sirkkelissä.

” Sairaanhoitaja luuli mittarinsa menneen rikki, kun alapaine oli niin kova.

Juha Pihanen haluaisi miehille säännölliset lääkärintarkastukset. Kuva vuodelta 2016.

Pihanen puhuu kokemuksesta. Kun hänen piti ajokortin uusimisen takia käydä viisikymppisenä lääkärintarkastuksessa, havaittiin verenpaineen huitelevan aivan liian korkealla.

– Sairaanhoitaja luuli mittarinsa menneen rikki, kun alapaine oli niin kova. Hän haki toisen laitteen, mutta alapaine oli edelleen sama 115.

Verenpaine oli antanut merkkejä itsestään.

– Otsalla oli ollut jo vuosia kiristävä vanne, mutta totuin siihen enkä edes miettinyt asiaa. Luulin sen johtuvan stressistä tai kiireestä. Koskaan ei tullut mieleenkään, että minulla olisi liian korkea verenpaine.

Lääkityksen myötä vanne pään ympäriltä katosi.

– Olo on ihan toinen, kun verenpainelääke normalisoi verenpaineen.

Suomalaismiesten lääkäriin menon välttelystä Pihasella on kokemusta myös lähipiiristä, josta löytyi pitkälle edennyt eturauhassyöpä. Sairastunut oli ajatellut kyseessä olevan vain lihaskivut.

Terveydenhuolto Suomessa ihmetyttää

Suomalainen terveydenhoito antaa aihetta kummasteluun.

– Suomessa tehdään vain se, mikä on pakko, kun tilanne on päässyt niin pahaksi, että on hoidettava. Ennaltaehkäisyyn ei tunnu löytyvän kiinnostusta eikä varoja, Pihanen huomauttaa.

Ennaltaehkäisy voitaisiin nähdä sijoituksena tulevaisuuteen. Kun sairaudet havaitaan aiemmin, hoidon kokonaiskustannukset jäävät lähes poikkeuksetta pienemmiksi. Puhumattakaan siitä, miltä kaikelta yksilö säästyy.

– Mitä aiemmin asioihin tartuttaisiin, sitä pienemmät kulut ja ihmisen vaivat, Pihanen kiteyttää.