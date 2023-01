Aiheuttaako vilja vatsaoireita? Tämä tiedetään suomalaisilla yleisestä ilmiöstä, joka ei ole keliakiaa

Lue ravitsemusterapeutin ohjeet, jos harkitset gluteenitonta ruokavaliota.

Vatsanväänteet leivän tai muiden viljatuotteiden syömisen jälkeen ovat tuttu riesa monelle suomalaiselle.

Mutta mistä ne johtuvat, jos keliakiasta ei ole kyse? Onko syyllinen paljon puhuttu gluteeni?

Itse asiassa harvemmassa tapauksessa näin on – mutta gluteeniton ruokavalio voi silti tuoda ongelmiin avun, vastaa laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.

– Gluteeniherkkyydestä, joka ei ole keliakiaa, on puhuttu niin paljon, että sitä on myös tutkittu paljon, hän sanoo.

Tutkimusasetelma tekee vaikean se, ettei vatsavaivoista voi virallisesti millään diagnostisella testillä erottaa, onko kyseessä gluteeniherkkyys vai ärtyvän suolen oireyhtymä.

– Käytännössä on niin, että nämä menevät valtaosin päällekkäin: niillä ihmisillä, joilla on gluteeniherkkyys, on myös ärtyvä suoli, ja ne, joilla on ärtyvä suoli, kokevat että heillä on gluteeniherkkyys.

Vatsan oireet voi saada talttumaan gluteenittoman ruokavalion avulla.

Näin gluteeniherkkyyttä on tutkittu

Gluteeni on kuitenkin kiinnostanut tutkijoita paljon, koska puhe gluteeniherkkyydestä on hyvin yleistä.

Laatikainen kertoo, että erilaisissa tutkimusasetelmissa on pyritty erottamaan, onko todella niin, että jotkut vatsavaivoista kärsivät ovat herkkiä vain gluteenipitoiselle viljalle eivätkä millekään muulle.

– Sokkoutetuissa tutkimuksissa on syötetty itsensä gluteeniherkiksi tunteville joko gluteeni- tai lumepillereitä, ja katsottu, saavatko he oireita.

Pillerit ovat sisältäneet vain gluteenia, eikä niissä ole ollut esimerkiksi viljan kuitua.

Ravitsemusterapeutti kertoo, että näissä tutkimuksissa on käynyt niin, että 90 prosenttia itseään gluteeniherkkinä pitävistä ihmisistä ei ole erottanut, oliko kyseessä lume vai gluteeni – oireita on tullut joko yhtä paljon tai yhtä vähän molemmista.

– Näin ollen on päädytty siihen, että gluteeniherkkyyttä, joka kohdistuu vain gluteenimolekyyliin, ei ole olemassa ainakaan likimainkaan niin paljon kuin on väitetty. Ei silti ole mahdotonta, etteikö siitäkin voisi harvinaisemmissa tapauksissa olla kyse.

FODMAP selvä syy oireisiin

Kiinnostavia tutkimustuloksia ovat tuoneet esiin kokeet, joissa itsensä gluteeniherkiksi kokevia ihmisiä on satunnaistettu myös FODMAP-pillereille. Jos ne aiheuttavat oireita, kyse on ärtyvän suolen oireyhtymästä.

Lue lisää: Tällainen vatsan turvotus ei ole enää normaalia – 6 keinoa, joilla saat ärtyvän suolen rauhoittumaan

FODMAPit ovat huonosti imeytyviä hiilihydraatteja, jotka päätyvät paksusuoleen, jossa bakteerit käyttävät niitä ravinnokseen muodostaen kaasuja.

” Gluteeni ei ole aiheuttanut lumetta enempää oireita.

Esimerkiksi viljojen sisältämä fruktaani on FODMAP-hiilihydraatti.

– Tutkimuksissa on annettu joko gluteeni-, FODMAP- tai lumepillereitä, ja vain FODMAP on aiheuttanut selvät oireet lumeeseen nähden. Gluteeni ei ole aiheuttanut lumetta enempää oireita.

Tutkijat ovatkin päätelleet, että todennäköisesti FODMAP-hiilihydraatit ovat syy, joka useimpien vatsaa kiusaa gluteenia enemmän.

Potilaan kannalta ratkaisu voi silti löytyä juuri gluteenipitoisten viljojen välttämisestä, sillä ne sisältävät gluteenin lisäksi paljon FODMAP-hiilihydraatteja.

– Tällainen ihminen todennäköisesti hyötyy gluteenipitoisten viljojen vähentämisestä. On nimittäin viitteitä myös siitä, että gluteeni – tai jokin muu aine viljoissa – yhtä aikaa FODMAP-aineiden kanssa pahentaa oireita verrattuna pelkkiin FODMAP-hiilihydraatteihin.

Gluteeniton ruokavalio on myös huomattavasti yksinkertaisempi tapa vähentää vatsaoireita kuin varsinainen FODMAP-ruokavalio, jossa oireita aiheuttavien ruokien listalla on paljon esimerkiksi myös kasviksia, kuten sipuli ja vesimeloni.

Kun viljat jäävät ruokavaliosta pois, on yleistä, että kuidun saanti vähenee huomattavasti.

Huomioi tämä, ennen kuin vaihdat gluteenittomaan

Jos esimerkiksi viiteen vuoteen ei ole tehty keliakia-koetta, se kannattaa ottaa ennen gluteenittomaan ruokavalioon siirtymistä, sillä keliakia on hyvin yleinen syy vatsan oireisiin.

– Suomalaisilla on keliakiaa ainakin kaksi kertaa enemmän kuin sitä on löydetty, Laatikainen kertoo.

Keliakia ei näy kokeissa enää sen jälkeen, kun gluteenittoman ruokavalion on aloittanut.

– Keliakia olisi siksi hyvä tietää, että se on sairaus, jossa pitää olla ehdottoman tarkka siitä, että ruokavalio on gluteeniton koko ajan.

Hoitamaton keliakia voi altistaa esimerkiksi ohutsuolen lymfoomalle tai osteoporoosille.

Jos kyse taas on ärtyvästä suolesta, gluteenittomuudesta voi myös lipsua sen mukaan, mitä vatsa tuntuu sietävän.

Muista kuidut!

Keliakian poissulkemisen jälkeen gluteenittomalle ruokavaliolle voi ryhtyä ja kokeilla, vähenevätkö vatsan oireet sillä.

Tarvittaessa ravitsemusterapeutin kanssa voi tarkistaa, ettei gluteeniton ruokavalio muuta syömistä epäterveellisempään suuntaan.

– Erityisen tärkeää on muodostaa ruokavaliosta riittävän kuitupitoinen. Kun viljat jäävät pois, on yleistä, että kuidun saanti vähenee huomattavasti.

” Valitettavan usein valkoisen riisin osuus nousee.

Valkoisen riisin määrää olisi myös hyvä tarkkailla, sillä riisin ravintoarvot ovat lähes kaikilta osin huonommat kuin muiden viljojen.

– Kun siirrytään gluteenipitoisista viljoista gluteenittomiin, se valitettavan usein käytännössä tarkoittaa sitä, että valkoisen riisin osuus nousee. Sitä on esimerkiksi gluteenittomissa leivissä.

Toisinaan kannattaa myös kokeilla ja tarkistaa – vaikka se voikin tarkoittaa vatsan kiusaamista – onko ruoka-aineiden rajoittamiselle todellisuudessa yhä tarvetta. Asiantuntijat eivät suosittele turhia rajoituksia, koska ne kaventavat ruokavaliota ja saattavat muuttaa sitä epäterveellisemmäksi.

– Tapaan toisinaan vastaanotolla ihmisiä, joilla on voinut olla vuosia tai jopa vuosikymmeniä käytössä jokin ruokavaliorajoite, joka on aikoinaan otettu käyttöön hyvin kevyin perustein. Tällaista tilannetta kannattaa välttää, ravitsemusterapeutti sanoo.