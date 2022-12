Uusi tutkimus: Näin jopa puolet tulehduksellisista suolistosairauksista voitaisiin välttää

Laajan yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan terveelliset elämäntavat voisivat ehkäistä jopa puolet tulehduksellisista suolistosairauksista.

Huomattava osa tulehduksellisista suolistosairauksista voitaisiin todennäköisesti ehkäistä, jos nykyistä useammat noudattaisivat terveellisiä elämäntapoja ja välttyisivät riskitekijöiltä. Havainto voi auttaa etenkin potilaita, jotka ovat suurentuneessa sairastumisvaarassa perimänsä takia.

Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yleistyneet varsinkin länsimaissa viimeisimpien vuosikymmenten aikana ja nykyään lähes 7 miljoonaa ihmistä potee niitä. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet.

Tiedot käyvät ilmi mittavasta tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin kolmen suuren yhdysvaltalaistutkimuksen aineistoja. Tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä yli 200 000 aikuista, joita seurattiin lähes 30 vuoden ajan. Seurannan aikana 350 osallistujaa sairastui Crohnin tautiin ja 460 haavaiseen paksusuolitulehdukseen.

Tutkijat selvittivät osallistujien elintapoja ja riskitekijöitä, ja arvioivat, että noin 40–60 prosenttia sairastumisista olisi voitu ehkäistä, jos osallistujat olisivat välttyneet tulehduksellisten suolistosairauksien tunnetuilta riskitekijöiltä ja noudattaneet monin tavoin terveellisiä elämäntapoja.

Pienin sairastumisriski olisi analyysin perusteella normaalipainoisilla potilailla, jotka eivät tupakoi, harrastavat säännöllisesti liikuntaa, syövät paljon kasviksia, hedelmiä ja kuitupitoisia ruokia ja ovat kohtuullisia punaisen lihan ja alkoholin kulutuksessa.

Tutkijat sovelsivat samaa luokittelua myös kolmen eurooppalaistutkimuksen aineistoihin, ja analyysi päätyi samanlaisiin tuloksiin. Näihin tutkimuksiin oli osallistunut yhteensä melkein 500 000 aikuista.

Tutkimus ei osoita, että elintapojen ja tulehduksellisten suolistosairauksien yhteys on kausaalinen ja selittyy vain ja ainoastaan elintavoilla, mutta havainnot viittaavat niiden suureen merkitykseen monilla potilailla. Havainnot voivat auttaa etenkin henkilöitä, joiden lähisukulaisella on tulehduksellinen suolistosairaus ja joiden sairastumisriski on sen vuoksi suurentunut.

Tulokset julkaistiin lääketieteellisessä Gut-lehdessä.

Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva sairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.

Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua.