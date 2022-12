Tällainen ruoka voi aiheuttaa riippuvuuden kaltaisia oireita

Vaikka ruokariippuvuus on kiistelty käsite, uusi tutkimus osoittaa, että monella suomalaisella on vaikeuksia hillitä tiettyjen ruokien syömistä.

Ruoka saattaa tuottaa mielihyvää tavalla, joka muistuttaa päihteiden vaikutuksia ja aiheuttaa riippuvuuden kaltaisia oireita.

Näin toteavat Turun yliopiston tutkijat, jotka FinnBrain-tutkimuksessa selvittivät ensimmäistä kertaa, kuinka yleisiä ruokariippuvuusoireet ovat suomalaisilla.

Mielihyvää tuottavat ruoat ja juomat ovat prosessoituja ja energiatiheitä.

Tällaisia elintarvikkeita ovat esimerkiksi makeiset, leivonnaiset ja sokeripitoiset virvoitusjuomat sekä suolaiset ja rasvaiset ruoat ja naposteltavat, kuten hampurilaiset, pizzat ja sipsit.

– Ruokariippuvuudesta on arvioitu kärsivän jopa 20 prosenttia aikuisista, ja se on yhdistetty esimerkiksi ylipainoon ja korkeaan kolesteroliin, toteaa tutkijatohtori Jani Kajanoja Turun yliopiston tiedotteessa.

– Onkin esitetty, että energiatiheiden ruokien taipumus aiheuttaa riippuvuutta saattaa olla merkittävä tekijä lihavuuden yleistymisessä väestötasolla.

Naiset kärsivät oireista miehiä useammin

FinnBrain-tutkimuksessa kartoitettiin ruokariippuvuusoireita 377 aikuiselta. Lisäksi tutkijat tarkastelivat ruokariippuvuusoireiden yhteyttä masennus- ja ahdistusoireisiin sekä painoindeksiin.

Tutkimuksen mukaan ruokariippuvuuden kynnysarvon ylitti 1,5 prosenttia tutkituista miehistä ja 6,6 prosenttia naisista. Lievemmät oireet olivat kuitenkin huomattavan yleisiä.

Oireiden määrässä ei ollut eroa sukupuolten välillä, mutta naiset kokivat ne useammin ongelmaksi.

Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista oli yrittänyt vähentää tiettyjen ruokien syömistä.

Ruokariippuvuusoireista kärsivillä esiintyi huomattavasti enemmän ylipainoa ja lihavuutta. Oireet olivat myös yhteydessä masennukseen ja ahdistuneisuuteen.

– Lähes puolet tutkimukseen osallistuneista oli yrittänyt vähentää tiettyjen ruokien syömistä, yli neljäsosa koki huolta omasta syömiskäyttäytymisestään ja 15 prosenttia koki syömiskäyttäytymisensä aiheuttaneen psyykkisiä ongelmia kuten masennusta, itseinhoa tai syyllisyydentunteita, Kajanoja kertoo yliopiston tiedotteessa.

Ruokariippuvuus on kiistelty käsite

Tutkijat huomauttavat myös, että ruokariippuvuuden käsite on kiistelty.

– Tietyillä ruuilla on esitetty olevan riippuvuuspotentiaalia, vaikka ruokariippuvuus on käsitteenä kiistanalainen. Tavoitteenamme oli selvittää mahdollisten ruokariippuvuusoireiden koettua esiintyvyyttä suomalaisilla, he kertovat tutkimuksensa lähtökohdista lääketieteellisessä aikakauskirja Duodecimissä.

Tutkijat myös korostavat artikkelissaan, että ruokariippuvuuden luonteesta ja mekanismeista tarvitaan lisää tutkimusta – erityisesti sen erottamiseksi syömishäiriöistä.