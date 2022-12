D-vitamiinin ja muistin välillä on yhteys – uudessa tutkimuksessa mullistava löydös

Tuoreessa tutkimuksessa mitattiin D-vitamiinitasoja aivoista ja tehtiin kiinnostavia havaintoja.

Kala on hyvä D-vitamiinin lähde. Moni suomalainen tarvitsee silti D-vitamiinia myös tablettina.

Vähäinen D-vitamiinin saanti liittyy muistin heikkenemiseen ja muistisairauksiin. Se on todettu useissa tutkimuksissa, kun on tutkittu D-vitamiinitasoja verestä.

Nyt uusi amerikkalaistutkimus määritteli D-vitamiinitasoja aivoista. Tutkimustulosten mukaan dementian ja kognitiivisten muistitoimintojen heikkenemisen vaara oli 25–33 prosenttia pienempi, kun tutkittavilla oli aivojen D-vitamiinitaso puolet korkeampi. Tämä todettiin, kun tutkittavat tutkittiin viimeisen kerran ennen heidän menehtymistään.

– Tässä on erityistä se, että D-vitamiinitasoja on voitu mitata aivoista, dosentti Tiia Ngandu sanoo.

Ngandu työskentelee Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n tutkimuspäällikkönä.

– Tämäntyyppinen löydös on tehty nyt ensimmäistä kertaa. Kyseessä on ehdottomasti kiinnostava havainto, joka tukee aiempaa näyttöä, että D-vitamiinin ja muistin välillä on jonkinlainen yhteys, Ngandu perustelee.

Nyt julkaistua tutkimusta vastaavia tutkimuksia on vähän, koska aivoja voidaan tutkia vain kuolleilla.

– Näin isot tutkimusaineistot, joissa on käytettävissä useita menehtyneiden henkilöiden aivoja, ovat työläitä ja harvinaisia.

Uusi tutkimus vahvistaa aiemmin tiedettyä

Tutkimus osoittaa samaa kuin verinäytteiden perusteella tehdyt tutkimukset.

– Aiemmin on nähty, että D-vitamiini on yhteydessä muistisairauksien riskiin ja kognitiivisiin muistitoimintoihin. Samansuuntaista näyttöä on useista tutkimuksista, Ngandu vahvistaa.

– Henkilöillä, joilla on parempi D-vitamiinitaso verenkierrossa, vaikuttaisi olevan vähäisempi riski muistisairauksiin.

Aikuisille D-vitamiinilisän suositus on 10 mikrogrammaa syksystä kevääseen, mikäli ravinnosta ei saa D-vitamiinia riittävästi.

Ngandu pitää amerikkalaistutkimusta luotettavana.

– On silti sanottava, että tämä ei kerro, millaisesta mekanismista on kyse tai onko todella kyse riittävästä D-vitamiinin saannista vai selittääkö tätä jokin muu syy.

Ngandu muistuttaa, että tutkimuksissa on aina sekoittavia tekijöitä, joita kaikkia ei voida mitata, vaikka niiden vaikutus pyritään huomioimaan mahdollisimman hyvin.

– Esimerkiksi hyvät D-vitamiinitasot omaavilla henkilöillä voi olla muutenkin parempi ravitsemus ja vaikuttava tekijä onkin se tai jokin muu taustatekijä, eikä suinkaan pelkkä D-vitamiini.

D-vitamiinin vaikutusmekanismi on yhä epäselvä

Tieteellisissä tutkimuksissa tiedon määrä kasvaa yleensä pieninä murusina.

– Harvoin voidaan sanoa syvällä rintaäänellä, että näin tämä asia on. Tieto kertyy tällaisista pienistä palasista.

Amerikkalaistutkimuksessa kuolleiden aivomuutoksissa ei havaittu yhteyttä D-vitamiinitasoihin.

– Mutta kuolemaa edeltävä kognitiivinen taso oli kuitenkin yhteydessä aivojen D-vitamiinimääriin. Näyttää siltä, ettei D-vitamiini vaikuta suoraan Alzheimerin taudille keskeisiin ja tyypillisiin patologisiin aivomuutoksiin. Se kertoo, että D-vitamiinin yhteys muistiin välittyy jollain muulla tavoin.

On edelleen epäselvää, millä mekanismilla D-vitamiinin vaikutus voi toimia.

– On ajateltu, että D-vitamiinilla voisi olla esimerkiksi vaikutusta hermosolujen välisessä viestinnässä. Sitä tässä ei selvitetty.

Amerikkalaistutkimus edistää tiedon karttumista.

– Tämä on askel eteenpäin sillä polulla, että ymmärretään muistiin liittyviä mekanismeja. Ei kuitenkaan voida sanoa, että syömällä riittävästi D-vitamiinia muistisairauden riski vähenee, Ngandu arvioi.

Iäkkäillä usein sekatyyppistä muistisairautta

Muistisairauksista noin 70 prosenttia on Alzheimerin tautia, loput muita muistisairauksia.

– Iäkkäiden kohdalla on tavallista, että aivoissa voi olla useampaan muistisairauteen liittyviä muutoksia. Mitä iäkkäämpi henkilö, sitä tavanomaisempaa, että on sekatyyppistä muistisairautta, Ngandu mainitsee.