Hammaslääkäri opastaa, kuinka luot toimivan hampaidenhoitorutiinin. Hyvällä hoidolla pysäytät jopa alkavan reiän.

Alkuun hyviä uutisia: hampaiden ja suun terveyden kannalta tärkeintä on se, mitä teet kotona, eikä sen tarvitse olla kallista tai aikaa vievää.

Valitettavasti paraskaan kotihoito ei yksinään riitä, sillä suussa sairaudet piilottelevat usein pitkään ennen ensimmäisten oireiden ilmaantumista.

– Suun oireettomuus ei välttämättä kerro koko totuutta, sillä esimerkiksi hampaan kiinnityskudoksen tulehdus etenee oireettomana pitkään. Kun se viimein oireilee, terveyttä on jo menetetty ja hoito tulee kalliiksi, terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Aija Hietala-Lenkkeri Hammaslääkäriliitosta kertoo.

Tee tämä joka päivä

Hampaiden tehokas kotihoito on siitä kiitollista, että sama hoitorutiini käy sekä reikiintymisen että ien- ja tukikudossairauksien ehkäisyyn.

Tämän tietävät kaikki: hampaat täytyy harjata fluorihammastahnalla kahdesti päivässä kahden minuutin ajan. Pelkkä aika ei kuitenkaan tee autuaaksi, vaan harjatessa täytyy myös huolehtia, että kaikki pinnat tulee käytyä systemaattisesti läpi ja että harja kulkee myös ienrajalla.

Harjauksen jälkeen kannattaa vielä purskutella suuhun kertyneellä tahnaliuoksella. Sen jälkeen suun voi huuhdella pienellä määrällä vettä. Veden kanssa ei pidä liioitella, sillä on vain hyvä, että tahnan fluoria jää harjauksen jälkeen hammasväleihin. Suun huuhteluun riittääkin noin ruokalusikallinen vettä.

Sähköhammasharja vähentää plakkia ja ientulehdusta tehokkaasti.

Sähköhammasharja vai tavallinen?

Sähköhammasharja vähentää plakkia ja ientulehdusta tehokkaasti, mutta tavallisellakin harjalla pärjää, kunhan harjaa huolellisesti.

Käyttöön kannattaa valita pehmeä ja pieni harja, joka mahtuu hyvin myös takahampaiden alueelle. Pehmeys on tärkeää siksi, että kovalla harjalla saa helposti aikaan harjausvaurioita, kuten hampaiden kulumista ja ikenen vetäytymää.

– Harja pitää vaihtaa kolmen kuukauden välein. Jos hammasharjan harjakset siinä ajassa levähtävät sivuille, on harjauksessa käytetty liikaa voimaa, Hietala-Lenkkeri vinkkaa.

Harjauksen lisäksi hammasvälit täytyy puhdistaa kerran päivässä. Hammasväliharja toimii usein tehokkaammin kuin hammaslanka tai -tikut. Tärkeintä on kuitenkin löytää tuote, jota oikeasti tulee käyttäneeksi.

Jätä suuvedet ja luonnonhammastahnat kauppaan

Vaikka suuvesiä markkinoidaan hampaiden tehopuhdistajina ja hengityksen raikastajina, Hietala-Lenkkeri suosittelee jättämään ne kauppaan.

– Suuvesi antaa raikkaan tunteen, mutta ei kuitenkaan kerro suun todellisesta puhtaudesta. Suuvesissä on usein alkoholia, joka muun muassa kuivattaa suun limakalvoja. Osa suuvesistä puolestaan sisältää klooriheksidiiniä, joka voi horjuttaa suun normaalia mikrobikasvustoa. Suuvesille on paikkansa vain erityistilanteissa, esimerkiksi hampaanpoiston jälkeen.

Aikuisten ei ole välttämätöntä käyttää myöskään pastilleja tai purukumia. Täysksylitolipastillit ja -purukumi katkaisevat aterian jälkeisen happohyökkäyksen tehokkaasti, mutta saman asian ajavat myös esimerkiksi pala kovaa juustoa tai pari suolatonta ja sokeroimatonta pähkinää.

Aika ajoin esille nousevat niin sanotut luonnonhammastahnat eivät myöskään ole suositeltuja hampaidenhoidossa. Luonnonhammastahnojen suurin riski on se, ettei niissä useinkaan ole fluoria, eikä niiden hankaavuusarvoa ole aina ilmoitettu, joten se saattaa olla liian korkea tai matala.

Hammasväliharja toimii usein tehokkaammin kuin hammaslanka.

Kotihoito ei korvaa hammaslääkäriä

Hammaslääkärissä käyntiväli on yksilöllinen. Hammaslääkäri kertoo tarkastuksen yhteydessä, milloin on seuraavan käynnin aika.

– Vastaanotolla arvioidaan potilaan elintavat ja riskit. Jollekin voi riittää tarkastus parin vuoden välein, kun taas tietyissä tilanteissa on käytävä jopa muutaman kuukauden välein. Suun tarkastuksen lisäksi myös hammaskiveä täytyy poistaa säännöllisesti, Hietala-Lenkkeri sanoo.

Kun tietää, mitä tekee, kotihoito auttaa myös erikoistilanteissa. Jopa alkavan reiän muodostuminen paikattavaksi reiäksi voi olla mahdollista pysäyttää tehokkaalla kotihoidolla. Jos hammaslääkäri huomaa hampaassa reiän alun, hän voi suositella hankkimaan apteekista kotikäyttöön lisäfluoria purskutteluun, fluoritabletteja tai erityisen vahvaa fluorihammastahnaa. Tällöin hampaita voi olla tarpeen myös harjata tilapäisesti kolmesti päivässä kolmen minuutin ajan.

– Tällaisen tehokkaan kotihoidon on todettu edistävän alkaneiden vaurioiden korjaantumista, joten onhan se järkevää ja kustannustehokasta.

Näistä oireista heti hammaslääkäriin

Säännöllisten tarkastusten lisäksi hammaslääkäriin on syytä mennä, jos suussaan huomaa jotain aiemmasta poikkeavaa. Tällaisia oireita ovat esimerkiksi ikenen pullotus, lohkeama hampaassa tai haavauma, joka ei parane parissa viikossa.

Mikä sitten yhdistää ihmisiä, joilla on hyvät hampaat? Hietala-Lenkkerin vastaus on yksiselitteinen: hyvä elämänhallinta, mahdollisuus ja halu pitää huolta itsestä. Hampaiden reikiintyminen on monimutkainen perinnöllisten ja ympäristötekijöiden summa, mutta aina siihen tarvitaan bakteereita.

– Vanhempien suun bakteerikasvusto siirtyy helposti lapselle, jos vanhempi esimerkiksi tarkastaa ruoan lämmön nuolaisemalla lapsen lusikkaa tai ”puhdistamalla” tutin suussaan. Parasta olisi, jos lapsi saataisiin suojattua tältä varhaiselta bakteeritartunnalta.