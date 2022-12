Jarmo maksoi syyhyn hoidosta 700 euroa – näin viheliäinen punkki voi haitata elämää

Syyhydiagnoosien määrä on lääkärin mukaan kolminkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana.

Tamperelaisen Virpin perheeseen syyhy tuli yllättäen kolme vuotta sitten.

Perheen tuolloin 15-vuotiaalla tyttärellä alkoi kutina sormien välissä. Virpi käytti tyttöä apteekissa. Siellä todettiin, että kutina johtuu atooppisesta ihottumasta, ja apteekki antoi rasvaa kutinan hoitoon.

– Ei oltaisi muuten syyhyä huomattu, mutta tyttären poikapuolisella kaverilla oli samoihin aikoihin samanlaista kutinaa.

Vanhemmat veivät pojan ihotautilääkärille ja siellä todettiin, että kutina johtuu syyhystä.

– Minä kiikutin sitten meidän tyttäremme ihotautilääkärille ja hän totesi, että selkeästi täällä vipeltää ihon alla.

Virpi arvelee, että syyhy oli levinnyt tyttären hyvästä kaverista, joka oli pojan tyttöystävä. Tytöt lainailivat vaatteita toisiltaan.

Tyttö oli valitellut, miten hän joutuu jatkuvasti raapimaan itseään. Kukaan kaveripiirissä ei ollut huomannut syyhyä ja se pääsi leviämään kaveripiirissä.

Pahinta mitä olen kuullut, on että, perheen syyhylääkkeisiin meni tuhat euroa.

Syyhyn häätäminen tuli Virpin perheelle kalliiksi.

Perhe joutui käymään yksityislääkärillä kaksi kertaa, mikä tuli maksamaan noin 250 euroa. Lääkitys maksoi 40 euroa kierrokselta. Ensin koko perheen piti ottaa lääkitys ja tytär joutui ottamaan lääkkeitä vielä toisen kierroksen.

Ensimmäinen kierros nelihenkisessä perheessä tuli maksamaan 160 euroa. Virpin perhe selvisi lopulta syyhyn häätämisestä noin 400–500 eurolla.

Virpi moittii lääkityksen hintaa ja sitä, ettei Kela korvaa lääkkeistä.

Hän tietää pari tapausta, joissa syyhy jätetään hoitamatta, koska ei ole varaa lääkitykseen.

– Pahinta mitä olen kuullut, on että, perheen syyhylääkkeisiin meni tuhat euroa. Mitä sitten jos ollaan toimeentulon varassa. Lääkkeeseen ei ole Kela-korvattavuutta.

Virpi kertoo, että tytöllä, jolla syyhy alun perin oli, äiti ei halunnut myöntää syyhyä.

Virpi arvelee, että osasyy oli hoidon hinta. Äiti on pienipalkkainen yksinhuoltaja ja perheessä on kolme lasta.

Jos jollain on syyhyä, koko perheen pitää ottaa yksi häätökuuri, oli muilla sitten syyhyä tai ei.

Äänekoskella asuvalla Jonilla ilmestyi ihmeellinen patti reiteen. Hän ei kiinnittänyt siihen sen enempää huomiota, mutta pian sen jälkeen hänellä alkoivat kutista kaikki paikat.

Kova kutina alkoi yleensä iltapäivällä ja nukkumaan mennessä.

Jonkin ajan kuluttua hänen isällään oli samanlaisia oireita.

Joni ajatteli, etteivät iho-oireet ole enää normaaleja. Hän meni työterveyden kautta hakemaan apua lääkäriltä.

– Siellä oli vanha, lähes eläke-iässä oleva lääkäri, joka sanoi, että hän on niin paljon syyhyä nähnyt työuransa aikana, ettei kutina johdu syyhystä.

Lääkäri määräsi oireisiin allergiapillereitä. Niistä ei ollut minkäänlaista apua. Jonin kutina vain jatkui.

Jonin isä sai varattua ajan Jyväskylästä ihotautilääkäriltä. Lääkäri sanoi heti nähtyään miehen ihon, että tämä on aivan selvää syyhyä.

Syyhy oli ollut Jonilla ja hänen isällään useamman kuukauden.

Joni arvelee, että syyhy on saattanut tarttua heihin kesämökiltä. Hän vietti isänsä kanssa viikonloppuja usein samaan aikaan mökillä.

Yksityislääkäri määräsi syyhyn hoitoon syyhylääkkeitä ja rasvaa. Joni otti kuurin kaksi kertaa, hänen isänsä joutui ottamaan pillerikuurin vielä kolmannen kerran.

Kuurien jälkeen miehillä ei enää ollut minkäänlaisia oireita.

– On ollut aika kallis lysti niinkin pienestä elukasta. Syyhypillerit eivät ole mitenkään halpoja.

Joni laskee, että hänellä on lääkkeisiin ja rasvoihin kulunut 400 euroa, isä on joutunut pulittamaan 600 euroa. Sen lisäksi tulevat lääkärin palkkiot.

Varotoimena Joni tuuletti ja pesi kaikki tekstiilit. Hänellä kävi siivoamisessa hyvä tuuri. Elettiin alkuvuotta ja silloin sattuivat olemaan melkein 30 asteen pakkaset.

– Kannoin kämpästä parvekkeelle kaikki, mitä sieltä irtoaa, sohvat, patjat, petivaatteet, matot, vaatteet. Pidin niitä kaksi päivää kylmässä. Vaatteet vielä pesin.

” Aluksi tuntui, että hoito toimii, mutta parin viikon kuluessa alkoi taas näkyä niitä punkin kanavia.

Syyhyn oireet alkoivat vantaalaisella Jarmolla vuosi sitten kesällä. Omituinen kutina alkoi iltaisin ja öisin. Jarmo ei heti osannut yhdistää kutinaa syyhyyn.

Sitten Jarmolle ilmestyi pieniä vesikelloja eri puolille käsiä. Netistä hän selvitti vaimonsa kanssa, että kyseessä on syyhy.

Lääkäri totesi asian ja määräsi lääkkeeksi Nix-voidetta.

– Aluksi tuntui, että hoito toimii, mutta parin viikon kuluessa alkoi taas näkyä niitä punkin kanavia.

Jarmo meni vaimonsa kanssa uudestaan lääkäriin. Lääkäri määräsi heille syyhy­pillereitä ja syyhy­voidetta.

Hoidon jälkeen Jarmo teki vaimonsa kanssa kotona suursiivouksen ohjeiden mukaan.

– Syyhyn inhottavuus on siinä, että syyhy pysyy elossa noin kahdesta neljään vuorokautta varsinkin tekstiileissä, kengissä, autossa, puhelimessa, avaimissa.

Kotona kaikki piti pestä tai laittaa karanteeniin.

Kului neljä viikkoa ja Jarmolla ilmaantui taas käsiin kanavia ja rakkuloita. Vaimolla ei syyhystä ollut enää merkkejä.

Jarmo pääsi ihotautiklinikalle, jossa syyhy todettiin. Jarmo sai hoitoon 200 euron edestä pillereitä, syyhyvoidetta ja näiden lisäksi rikkivoidetta.

– Ja taas kaikki kamat evakkoon autoa myöten, pyykkäämistä, imuroimista ja sitä rataa.

Kaiken ruljanssin jälkeen Jarmo pääsi lopulta syyhystä eroon. Aikaa syyhyn torjuntaan kului kymmenen kuukautta. Rahaa meni kaikkiaan noin 700 euroa.

Syyhyä on paljon liikkeellä ja tautitapausten määrä on moninkertaistunut viime vuosina.

Lääketieteen tohtori, lastentautien erikoislääkäri Peter Csonka kertoo Terveystalon valtakunnallisen aineiston perusteella, että diagnoosien määrä on kolminkertaistunut neljän viime vuoden aikana.

Joka vuosi syyhypotilaita tulee lääkärien vastaanotoille edellisvuotta enemmän.

– Omassa työssäni olen nähnyt, että on huomattavasti enemmän porukkaa vastaanotolla. Kun olen jutellut aikuislääkäreiden ja ihotautilääkäreiden kanssa, niin potilaita tuntuu olevan paljon enemmän.

” Syyhypunkit pitää kaikki tappaa. Jos yksikin jää eloon, homma jatkuu.

Lääkärit ovat huomanneet myös, että potilaat reagoivat entistä huonommin hoidoille. Syyhyn hoitoon tarvitaan toistuvia kuureja.

Csonka ihmettelee, miksi syyhylääkkeet ovat niin ”sairaan kalliita”. Hänestä lääkkeiden hinta on suorastaan epäoikeudenmukainen. Jos perheessä jollakin on syyhyä, kaikki pitää hoitaa.

Kaikilla ei välttämättä ole varaa hoitoon.

– Tabletin annostelu menee painon mukaan. Jos on isokokoinen mies tai tavallista pitempi, lääke on vielä kalliimpi. Sekin on epäoikeudenmukaista.

Tabletit eivät lääkäreiden havaintojen mukaan enää tepsi entiseen tapaan, vaan tarvitaan useita lääkekuuria.

Csonka arvelee, että lääkkeet ovat voineet muuttua vastustuskykyisiksi.

– Tai hakeudutaan hoitoon jo siinä vaiheessa, kun syyhyä on hirveä määrä. Syyhypunkit pitää kaikki tappaa. Jos yksikin jää eloon, homma jatkuu.

Csonka neuvoo, että hoitoon pitää hakeutua varhaisessa vaiheessa ja aloittaa lääkitys heti.

Rasvaa pitäisi levittää joka paikkaan, napaan, varpaiden väliin, sormien väliin, genitaalialueella jne.

Syyhy on kaikenikäisten ihmisten tauti, Csonka sanoo. Syyhy on hänen mukaansa niiden tauti, jotka ovat ihokontaktissa toisten kanssa enemmän.

– Vauvoillakin on syyhyä.

