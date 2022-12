Jopa 100 000 suomalaista sairastaa tietämättään ja riskeeraa terveytensä – salakavaliin oireisiin havahdutaan usein liian myöhään

Jopa 100 000 suomalaista saattaa sairastaa tietämättään kakkostyypin diabetesta. Erityisesti hoitamattomana se altistaa monille muillekin vakaville sairauksille.

Verenpaineen mittaus on tärkeää diabeteksen hoidossa.

Tyypin 2 diabetes ei tule yksin. Kun sairaus havaitaan, se on yleensä ehtinyt jäytää elimistöä salaa jo pidempään.

– Tyypin kaksi diabeetikoista jopa puolella on todettavissa jokin komplikaatio eli lisäsairaus siinä vaiheessa, kun diagnoosi todetaan. Silloin ollaan jo pahasti myöhässä, lääketieteen tohtori Markku Saraheimo sanoo.

Saraheimo on sisätautien erikoislääkäri, jolla on diabeteshoidon erityispätevyys. Hän toimii Helsingin kaupungin sisätautipoliklinikan apulaisylilääkärinä.

– Ei tajuta, että jokin vaivaava oire johtuu kohoavasta sokeriarvosta. Herätään vasta, kun sokeri on vuosien mittaan vaivihkaa noussut todella korkealle, jonka takia oireetkin pahenevat.

Näin pääsee käymään, jos verensokeria ei mitata pitkiin aikoihin.

– Verensokeri olisi hyvä katsoa vaikka vuosittain, jos on työterveyshuolto, mutta vaikka ei olisi muuten tarkistuksia, pitäisi käydä omatoimisesti ainakin kerran viidessä vuodessa tarkastuksessa, Saraheimo toteaa.

Tyypin 1 diabeetikoilla sairaus käynnistyy yleensä sen verran nopeasti, ettei komplikaatioita ehdi kehittyä ennen sairauden havaitsemista, mutta kakkostyypin diabetes kehittyy vaivihkaa, ja hoitamattomana komplikaatiot pääsevät etenemään. Diabetesliiton arvion mukaan jopa 50 000–100 000 suomalaista sairastaa kakkostyypin diabetesta tietämättään.

Diabetekseen yhdistyy alttius liitännäissairauksiin sekä pienten että suurten verisuonten vaurioitumisriskin takia. Vaurioille altistaa kohonneen verensokerin lisäksi myös verensokerin vaihtelu sekä kohonneet verenpaine ja veren rasva-arvot.

Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikot altistuvat komplikaatioille, ja niiden välttämiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista hoitoa.

Komplikaatioiden joukossa on sairauksia, joita ei niiden yleisyydestä huolimatta aina osata riittävästi yhdistää diabetekseen. Saraheimo nostaa esiin diabeetikoiden suolistovaivat.

– Niitä tutkitaan nyt paljon. Diabeettisessa gastropareesissa ruoka ei lähde mahalaukusta eteenpäin normaaliin tapaan. Kyseessä on alidiagnosoitu vaiva, se on yleisempi kuin ajatellaan.

Osasyynä on diagnosoimisen hankaluus kuten usein suolistosairauksien kohdalla. Diabeetikoilla havaitaan myös muita vatsan toimintaan liittyviä vaivoja kuten ripulia tai ummetusta.

Osa diabeteksen seurauksista ja liitännäissairauksista on hyvin vakavia.

– Sydän-, verisuoni- ja munuaisvauriot ovat niitä, joihin diabeetikot yleensä kuolevat, Saraheimo kertoo.

– Jos diabeteksen munuaistauti lähtee laukkaamaan, se vie dialyysiin eli keinomunuaishoitoon sekä aiheuttaa tarpeen saada uusi munuainen. Hankala yhteys on siinäkin, että munuaistauti kulkee usein käsi kädessä sydäntaudin kanssa.

Valtimotautien yhteys diabetekseen on vahva.

– Diabeetikoilla katsotaan olevan 3–4 kertaa suurentunut riski sydäntapahtumille ja sydänverisuonitapahtumille. Tämän takia myös verenpaineen hoito on äärimmäisen tärkeää, erikoislääkäri painottaa.

Diabeettinen neuropatia eli hermoston toimintahäiriö tekee tuhojaan varsinkin raajoissa.

– Alkava neuropatia ilmenee usein jaloissa. Oireet ovat moninaiset. Voi olla kihelmöintiä, puutumisen tunnetta, polttelua ja lepokipua.

Puhutaan sukkamaisesta neuropatiasta, kun oireita ilmenee molemmissa jaloissa. Monella diabeetikolla on jaloissaan päällekkäin kaksi tautia.

– Jos jalassa on haava, siinä on usein mukana sekä valtimotaudin että neuropatian aiheuttamaa oireilua. Valtimotauti on suurten verisuonien ja neuropatia pienten verisuonien sairaus ja ennen kaikkea korkean verensokerin aiheuttamaa, Saraheimo mainitsee.

Tutkimus kasvattaa tietoutta komplikaatioiden taustalla vaikuttavista tekijöistä.

– Esimerkiksi munuaistaudin mekanismi tunnetaan nykyään paljon paremmin.

Samalla on lisääntynyt ymmärrys kokonaisterveyden merkityksestä.

– Aiemmin diabeteksessa hoidettiin sokeritasapainoa, mutta nykyään hoidamme samanaikaisesti veren rasva-arvoja ja verenpainetta. Kolesteroli ja verenpaine voivat olla ja usein ovatkin jopa pahempia syitä ongelmiin kuin sokeri konsanaan.

Riski sairastua komplikaatioihin vaihtelee kuten vaihtelee myös diabeteksen hoitamisen vaikeus.

– Geeniperimästä johtuen on yksilöllistä, kuinka altis on liitännäissairauksille. Joillakin on enemmän alttiutta kuin toisilla, mutta jokaisen diabeetikon olisi hyvä olla tarkkana välttääkseen komplikaatioiden kehittymisen, Saraheimo perustelee.

Kaikki krooniset sairaudet vaativat itsestä huolehtimista. Nykyisillä hoidoilla ja lääkkeillä pystytään vähentämään sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabeetikoiden komplikaatioiden ilmenemistä, mutta aina tarvitaan myös omahoitoa ja hoidonohjausta diabeteshoitajalta, hän lisää.