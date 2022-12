”Selvin merkki” uniapneasta näyttäytyy aamulla – sairaus vaikuttaa lisääntyneen, tunnista paljastavat oireet

Hoitamattomana uniapnea on terveysriski.

Uniapnean lähetemäärät ovat olleet viime vuosina kasvussa HUSin Iho- ja allergiasairaalan uniapneapoliklinikalla.

Esimerkiksi vuosien 2020–2021 aikana lähetteiden määrät kasvoivat 9 prosenttia. Poliklinikkakäyntien ja potilaiden määrät ovat kasvaneet koko HUSin alueella, HUS kertoo.

Hoitamaton uniapnea lisää riskiä korkeaan verenpaineeseen sekä sydän- ja aivoinfarktiin. Keskivaikea tai vaikea hoitamaton uniapnea voi olla riski myös ajoterveyden ja -turvallisuuden kannalta.

Tunnista uniapnean merkit

Uniapnean voivat paljastaa muun muassa:

Yönaikainen kuorsaava ja katkonainen hengitys

Aamupäänsärky

Päiväaikainen väsymys

Keskittymisvaikeudet

Muistiongelmat

Yöllinen virtsaamistarve

Yöhikoilu

– Selvin merkki, jonka ihminen uniapneastaan huomaa, on se, että aamulla on hyvin väsynyt, jopa väsyneempi kuin nukkumaan mennessä, hiestä litimärkä, närästää ja suu on kuiva, ja että väsymys jatkuu päivällä haitaten keskittymistä, tarkkaavuutta ja muistamista. Mieli voi olla tavallista ärtyneempi, minkä takia myös riitoja muiden kanssa syntyy herkemmin kuin tavallisesti, kuvaili tutkimusprofessori Timo Partonen jutussamme.

Uniapnea on nopeasti kasvava kansantauti, johon viime vuosina on liittynyt uusi huolestuttava ilmiö: sairaus yleistyy myös nuoremmissa ikäluokissa.

Ei vain ylipainoisten sairaus

Uniapneapotilailla on usein myös ylipainoa. Uniapnea ei silti ole vain ylipainoisten sairaus.

– Virheellisesti uniapneaa pidetään vain ylipainoisen keski-ikäisen miehen sairautena, vaikka kolmasosa potilaista on hoikkia ihmisiä, unilääkäri Henri Tuomilehto kertoi jutussamme.

Sairaus on tullut monelle yllätyksenä.

Toinen yllättävä merkki uniapneasta on Tuomilehdon mukaan se, että itseään erinomaisina nukkujina pitävät voivat todellisuudessa potea piilevää sairautta.

Nopea nukahtaminen voi kieliä univajeesta, vaikka moni saattaa ajatella juuri päinvastoin.

Uniapneassa unen rakenne ja laatu ovat huonoja - ja kun laatu puuttuu, ihminen pystyy nukahtamaan missä vain ja nukkumaan pitkiäkin aikoja.

Vaivaa jo yli 1,4 miljoonaa

Noin 4 prosenttia miehistä ja 2 kaksi prosenttia naisista sairastaa HUSin mukaan obstruktiivista eli rakenteellisista syistä johtuvaa uniapneaa.

Suurempiakin esiintyvyysarvioita on esitetty. On arveltu, että miehistä jopa 17 prosentilla ja naisista 9 prosentilla olisi uniapnea.

Lääkärilehden viimevuotisen katsausartikkelin mukaan Suomessa on arvioitu, että vähintään lievää uniapneaa sairastaa 1,46 miljoonaa henkilöä. Vastaava luku Ruotsissa on noin 836 000.

Uniapneaa voidaan hoitaa CPAP-laitteella eli ylipainehengityslaitteella, painonhallinnalla, hammaskiskolla ja välttämällä selällään nukkumista.

Lähteitä: HUS, Lääkärilehti

Juttu on julkaistu ensi kertaa 13.6.2022.