Kerdi Lääne oli 9-vuotias koululainen, kun hänen vointinsa yllättäen romahti. Virolaislääkärit antoivat tytölle jo kuolemantuomion, mutta perhe ei halunnut luovuttaa. Ilta-Sanomat oli paikalla, kun Kerdi nyt yli 20 vuotta myöhemmin tapasi miehen, joka pelasti hänen henkensä.

Sen päivän jälkeen vilkkaan tytön vointi heikkeni nopeasti. 9-vuotias Kerdi oli ollut isoäitinsä luona hoidossa, kun hän ei yllättäen pystynytkään nielemään.

Tytön vanhemmat veivät hänet ensin kotikunnan Jõgevan terveyskeskukseen. Sieltä lapsi lähetettiin jatkohoitoon Tarttoon. Ei mennyt kauaa, kun tyttö ei pystynyt enää itse syömään, puhumaan tai kävelemään. Hänellä todettiin neliraajahalvaus.

– Minulla oli taas sylivauva, joka oli täysin autettava, kuvailee Kerdin äiti Kaja Lääne.

Vakavasti sairas tyttö kuuli lääkäreiden ja vanhempien huolestuneet, jopa lohduttomat puheet. Hän ymmärsi kaiken, mitä ympärillä tapahtui, vaikkei pystynytkään ilmaisemaan ajatuksiaan.

– Tuntui pahalta, koska pelkäsin kuolevani, Kerdi Lääne kertoo nyt yli 21 vuotta myöhemmin.

Kerdi oli sairauden vuoksi vain luuta ja nahkaa.

Virossa lääkärit pitivät tytön tilannetta toivottomana. Puolentoista kuukauden jälkeen hänen tilansa yllättäen romahti.

Vanhempia kehotettiin valitsemaan tyttärelleen arkkuvaatteet.

Perhe ei kuitenkaan halunnut luovuttaa.

He ottivat yhteyttä psykiatri Jaan Olariin, joka lähetti tytön TT- ja magneettikuvat Helsinkiin neurokirurgi Juha Hernesniemelle. Copterlinen Tõnis Lepp järjesti Kerdille ambulanssikyydin ja helikopterikuljetuksen Tallinnasta Helsinkiin. Virossa hyväntekeväisyyttä tehnyt ja virolaisia lapsia hoitoon Suomeen tuonut Viron lasten apu ry:n toiminnanjohtaja Tuula Visa lupasi vastata hoidon kustannuksista.

– Hän oli niin surkeassa kunnossa, että kaikki anestesialääkärit kieltäytyivät ryhmänä nukuttamasta. Kun anelin ja sanoin, että hän kuolee, yksi antoi periksi ja menimme leikkaussaliin, neurokirurgi, emeritusprofessori Juha Hernesniemi muistelee.

Leikkauksen jälkeen yhdeksänvuotias Kerdi pystyi taas nielemään.

Yli 16 000 aivoleikkausta tehnyt Hernesniemi pitää virolaistytön tapausta yhtenä uransa upeimmista toipumisista. Maailmankuulu aivokirurgi kirjoittaa Kerdi Läänen leikkauksesta kirjassaan Aivokirurgin muistelmat (WSOY). Hernesniemi näki tytön aivokuvissa valtavan kookkaan aivorungon sisäisen verenvuodon. Se oli syntynyt aivojen verisuoniepämuodostumasta, joka lääketieteessä tunnetaan nimellä cavernous hemangioma.

– Olen hoitanut urani aikana noin sata potilasta, jolla on ollut sama vaiva.

Kerdi Lääne toipui leikkauksesta ja vakavasta sairaudestaan nopeasti. Tuula Visa toimitti Juha Hernesniemelle kuvan hyvinvoivasta koululaisesta.

Kirjassaan Hernes­niemi kirjoittaa kuulleensa ennen operaatiota hiljaisia kuiskeita, ettei tämmöisiä kannata leikata. Koko leikkaus­sali oli kauhistunut tytön tilasta.

– Hän oli vain luuta ja nahkaa – kuin Auschwitzin keskitys­leiriltä. Kädet ja jalat olivat jäykistyneet koukkuun. Olin kuitenkin niin varma asiasta, ettei siinä kukaan voinut sanoa mitään.

Lue lisää: Nuoren naispotilaan traaginen kohtalo ei jätä rauhaan – huippukirurgi on säilyttänyt järkyttävää kirjettä lähes 40 vuotta

Leikkauksen jälkeen tyttö ja hänen vanhempansa saivat kuulla yhtä aikaa sekä uskomattomia että huojentavia uutisia. Nuo hetket ovat piirtyneet vahvasti Kerdin äidin muistoihin.

– Minulle on jäänyt mieleen Hernesniemen rauhallinen olemus, kun hän tuli kertomaan, että leikkaus oli mennyt hyvin, Kaja Lääne kertoo nyt.

Aivokirurgi Juha Hernesniemi ja Kerdi Lääne olivat onnellisia tavatessaan toisensa.

Äiti ei voinut uskoa silmiään, kun hoitajat toivat tytölle operaation jälkeen lautasellisen kanakeittoa. Äiti ei pystynyt katsomaan ja lähti pois huoneesta, koska luuli, ettei tyttö pystyisi nielemään. Niin pitkään lapsi oli saanut kaiken ravinnon ja nesteen nenämahaletkun kautta.

Mutta keitto hävisi lautaselta Kerdin vatsaan. Ihmeellinen toipumismatka oli alkanut. Seuraavien kuukausien aikana Kerdi opetteli uudelleen puhumaan ja kävelemään.

– Kerdi oli päättänyt toipua. Hänen silmissään paloi tuli, josta näki, miten paljon hän halusi parantua. Hernesniemi oli meidät pelastanut, eikä Kerdi enää pysähtynyt.

Kerdi Lääne Tuula Visan 60-vuotisjuhlissa Eurajoella elokuussa 2002.

Tytön halu toipua ja oppia kävelemään uudelleen oli niin voimakas, että lapsen hoidossa auttanut isoäiti oli usein rättiväsynyt. Kerdi nousi koko ajan ylös harjoittamaan tasapainoaan.

– Äitini pelkäsi, että tyttö kaatuu. Kävely ei ollut alkuun niin varmaa.

Virossa Kerdi sai logopediaa puheen ja fysioterapiaa liikkumisen tueksi. Perhe kävi lähes päivittäin uimassa. Kun kesä oli ohi, Kerdi pääsi jo syyskuussa takaisin kouluun.

Viron lehdissä kirjoitettiin asiasta paljon noihin aikoihin. Uutisten mukaan Kerdin voinnissa oli tapahtunut leikkauksen jälkeen radikaali muutos parempaan: ero oli kuin yöllä ja päivällä.

Kerdi Läänestä tuli vuosi sitten äiti. Hän toivoo tulevaisuudessa lisää lapsia.

Lumisessa Helsingissä laskeudutaan kohti joulua, kun entinen lapsipotilas, hänen poikansa, miehensä ja äitinsä tapaavat Kerdin hengen pelastaneen neurokirurgi Juha Hernesniemen ensimmäistä kertaa pariinkymmeneen vuoteen. Kohtaaminen on täynnä tunnetta: kyyneleet kiiltävät äidin ja tyttären silmissä.

– Olen vain niin onnellinen. Hän on meille kuin kuningas, sanoo Kaja Lääne, joka on jo kahden lapsen isoäiti.

Kerdi Lääne ja Tuula Visa ovat pitäneet yhteyttä leikkauksesta lähtien.

Laivalla Tallinnasta Helsinkiin matkannut perhe antaa kukkakimput kiitokseksi sekä Hernesniemelle että Tuula Visalle, joka on pitänyt yhteyttä perheeseen leikkauksesta lähtien.

Kerdin isoveljellä on kahdeksanvuotias poika. Kerdi puolestaan on opiskellut korkeakoulussa lastentarhanopettajaksi ja asuu tätä nykyä perheineen Tartossa. Hän on äitiysvapaalla maaliskuuhun asti.

Vuosi leikkauksen jälkeen Tuula Visa toi Hernesniemelle Kerdistä valokuvan, jossa hymyilee kuvankaunis koulutyttö.

– Olen onnellinen nähdessäni Kerdin ensimmäistä kertaa leikkauksen jälkeen. Tiesin kyllä, että hän oli toipunut hyvin, koska sain kuulla hänen kuulumisiaan vuosien varrella, Hernesniemi sanoo.

Remi on Kerdi Läänen esikoinen. Lapsirakas Lääne työskentelee lastentarhanopettajana.

Vuosien varrella äiti ja tytär ovat keskustelleet tuosta synkästä ajanjaksosta vain muutaman kerran. Kerdi kertoo, että nyt jälkikäteen hänen on vaikea käsittää, että se kaikki tapahtui hänelle itselleen: että hän kävi yhdeksänvuotiaana kuoleman porteilla. Menneessä rypemisen sijaan perhe on päättänyt katsoa tulevaan. Se on helppoa, sillä sairaudesta ei ole jäänyt jälkiä Kerdin elämään. Vuosi ja kaksi kuukautta sitten hän synnytti terveen, hieman yli neljä kiloa painaneen poikavauvan. Synnytys kesti vain neljä tuntia. Keisarileikkausta ei tarvinnut tehdä.

– Synnytys oli helppo. Remi on rauhallinen tyyppi, joka nukkuu hyvin. Tähän mennessä hänen kanssaan ei ole ollut ongelmia, onnellinen äiti kertoo.

Yksivuotias Remi on rauhallinen ja hyvin nukkuva lapsi.

Pieni poika on äitinsä ja isänsä kanssa ensimmäistä kertaa viikonloppumatkalla Suomessa, missä hänen isovanhempansa tätä nykyä asuvat.

Kun tulee aika hyvästellä, elämästään kiitollinen Kerdi Lääne, 30, antaa kaikille lämpimän halin.