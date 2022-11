Yksi oire miehellä voi enteillä sydäninfarktia – lääkäri kertoo ”3–5 vuoden säännöstä”

Erikoislääkäri kertoo niin sanotusta 3–5 vuoden säännöstä.

Erektiohäiriöön on useita muitakin syitä, mutta se voi olla myös ensimmäinen vihje kehittyvästä valtimotaudista.

– Miehillä, joilla on kohonnut verenpaine, on jopa kaksinkertainen riski saada erektiohäiriö verrattuna miehiin, joilla on normaali verenpaine tai korkea verenpaine on hoidettu, kertoi jutussamme Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala.

Korkea verenpaine haittaa veren virtausta, ja siksi miehillä ensimmäinen oire tästä saattaa olla erektiohäiriön yleistyminen.

– On tutkimushavaintoja, joiden mukaan erektiohäiriö on ilmaantunut kolmisen vuotta ennen sydäninfarktia. Valtimoiden sairastuminen paljastui siis ensin pienemmissä verisuonissa, Hekkala sanoi.

Tätä tarkoittaa 3–5 vuoden sääntö

Seksuaalilääketieteen asiantuntija ja erikoislääkäri, dosentti Juhana Piha toi esiin aiemmassa jutussamme, että erektiohäiriö voi kertoa sydäninfarktin vaarasta jo nuorella keski-ikäisellä miehellä.

– Lukuisten tieteellisten tutkimusten perusteella tiedetään, että keski-ikäisellä miehellä erektiohäiriö voi olla ensimmäinen merkki sepelvaltimotaudista, hän sanoi.

Erikoislääkäri kertoi myös niin sanotusta 3–5 vuoden säännöstä. Sillä tarkoitetaan, että erektiohäiriö voi olla ensimmäinen ilmentymä siitä, että myös sydämen sepelvaltimoissa on alkanut tapahtua muutoksia.

– Kolmen vuoden kuluttua erektiohäiriön alusta rupeaa tulemaan sydänoireita ja viiden vuoden kuluttua voi tulla sydäninfarkti. Tämä ei ole mikään teoreettinen hypoteesi vaan fakta, joka on lukuisissa tutkimuksissa todettu.

Sepelvaltimotaudin kehitys voidaan pysäyttää ajoissa

Pihan mukaan nuorempikin erektiohäiriöiden vuoksi vastaanotolle tuleva potilas on tutkittava – sen sijaan, että hänelle vain kirjoitettaisiin erektiolääkeresepti.

– Jos vastaanotolle tulee yli 35-vuotias mies, jolla oireena on erektiohäiriö, ilman muuta tutkin potilaan ajatellen sitä, onko kyseessä mahdollisesti alkava sepelvaltimotauti.

Jos sepelvaltimotauti huomataan jo tässä vaiheessa, kun sydänoireita ei vielä ole, taudin kehityskulku voidaan pysäyttää.

– Kun lisäksi hoidetaan verenpaine ja rasva-arvot kuntoon, sydänoireet voidaan saada estettyä ennalta. Tällä tavalla erektiohäiriö voi viime kädessä pelastaa miehen sydäninfarktilta, Piha sanoi.

Sepelvaltimotaudin tavallisin oire on rintakipu.

Kiinnitä aina huomiota puristavaan rintakipuun – vaikka olisit nuori

Sydäninfarktia kohti johtava sepelvaltimotauti on pääasiassa ikääntyvien sairaus, mutta sitä esiintyy nuoremmillakin.

Oulun yliopiston tutkijat osoittivat viime vuonna, että sepelvaltimotauti on aiemmin tiedettyä useammin syynä myös melko nuorten aikuisten äkkikuolemiin.

Oululaistutkimuksen mukaan sepelvaltimotaudin osuus sydänperäisistä äkkikuolemista kasvaa jyrkästi jo 40 ikävuoden jälkeen.

Sepelvaltimotaudin tavallisin oire on puristava rintakipu.

– Myös nuorena kannattaa kiinnittää huomiota puristavaan rintakipuun, joka tulee rasituksessa ja helpottaa levossa. Ei kannata ajatella, että ”en ole niin vanha, että tätä kannattaisi tutkia”, tutkimusryhmän johtaja Juhani Junttila sanoi.