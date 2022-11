Jopa 100 000 suomalaista saattaa kärsiä tietämättään salakavalasta silmäsairaudesta – kuorsaajilla erityinen riski

Silmänpaine nousee korkeimmilleen öisin makuuasennossa, ja tämän vuoksi uniongelmat saattavat hyvinkin vaikuttaa glaukooman riskiin.

Tuoreen brittitutkimuksen mukaan kuorsaaminen on mahdollisesti yhteydessä glaukooman vaaraan.

Glaukooma-silmäsairaus saattaa kehittyä todennäköisemmin potilaille, jotka kuorsaavat tai kärsivät unettomuudesta tai päiväväsymyksestä. Brittitutkimuksen havainto viittaa uniongelmien mahdollisesti altistavan glaukoomalle.

Tulokset julkaistiin BMJ Open -lehdessä, ja niiden perusteella kuorsaaminen ja päiväväsymys liittyivät 11 prosenttia ja unettomuus 13 prosenttia suurempaan riskiin sairastua glaukoomaan. Verrattuna 7–9-tuntia yössä nukkuviin myös lyhempiä tai pitempiä yöunia nukkuvat sairastuivat todennäköisemmin.

Silmänpaineen kohoaminen on tunnettu glaukooman riskitekijä. Silmänpaine nousee korkeimmilleen öisin makuuasennossa ja tämän vuoksi uniongelmat saattavat hyvinkin vaikuttaa glaukooman riskiin. Myös heikko unenaikainen hapensaanti voi mahdollisesti vaurioittaa näköhermoja suoraan. Unen lisäksi kuitenkin moni muukin seikka on voinut vaikuttaa tuloksiin, joten niitä kannattaa tulkita varoen.

Tutkimuksessa käytettiin brittien mittavaa biopankkiaineistoa, josta poimittiin yli 400 000:n keskimäärin 57-vuotiaan terveystiedot. Kymmenvuotisen seurannan aikana 8 700 osallistujaa sairastui glaukoomaan.

Glaukooma on hitaasti etenevä näkövammaisuutta aiheuttava silmäsairaus. Se yleistyy iän myötä ja valtaosa hoidettavista potilaista on yli 65-vuotiaita. Silmänpaineen alentaminen on ainoa tunnettu hoito glaukoomaan.

Suomessa on arvioitu, että jopa 50 000–100 000 henkilöä voi sairastaa glaukoomaa salakavalasti tietämättään.

– Glaukoomahoitoa saavia on noin 100 000, ja länsimaisten tutkimusten mukaan puolet tautitapauksista on piilossa, koska henkilöt ovat oireettomia, kertoi jutussamme Mehiläisen silmälääkäri, dosentti Marko Määttä.