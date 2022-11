Main ContentPlaceholder

Terveys

Movember on jälleen täällä lisäämässä tietoisuutta miesten syövistä – tässä ohjeet omaehtoiseen kivesten tarkastukseen

Marraskuu on movemberin aikaa mutta on hyvä muistaa, että viiksien kasvatus tempaus on lähtenyt ajatuksesta lisätä tietoutta miesten syövistä. Vaikka kivessyöpä on harvinainen sairaus, se silti nuorten miesten yleisin syöpä. Lääkärit ja Syöpäjärjestöt kannustavat miehiä omaehtoiseen tarkastukseen.

