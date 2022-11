Uutta tietoa ruskeasta rasvasta – näin valon määrä vaikuttaa kehon omaan ihmeaineeseen

Tuore tutkimus osoitti, että kylmän sään lisäksi myös vähenevä päivänvalo aktivoi elimistön ruskeaa rasvaa. Ruskea rasva on hyödyksi painonhallinnassa ja vähentää sairastumisriskiä diabetekseen.

Pimenevä loppuvuosi haastaa monen suomalaisen jaksamista ja hyvinvointia: kaamoksen aikaan fyysinen aktiivisuus vähenee ja ruokahalu ja unentarve kasvavat.

Nyt suomalaistutkijat ovat kuitenkin todenneet, että pimeydestä voi olla myös hyötyä, sillä se aktivoi terveydelle hyödyllistä ruskeaa rasvaa.

Turun PET-keskuksessa tehty tutkimus nimittäin osoitti, että päivänvalon määrän vähentyminen johtaa opioidireseptorien määrän lisääntymiseen kehon ruskean rasvan soluissa. Havainto tehtiin rotilla, joille luotiin Suomen vuodenaikojen valoisuusvaihtelua mukailevat olosuhteet.

– Löydös täydentää aiempia havaintojamme, joiden mukaan päivän pituus vaikuttaa tunne-elämää säätelevien aivoalueiden opioidireseptoritasoihin, vanhempi tutkija Lihua Sun PET-keskuksesta kertoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Ruskean rasvan ja aivojen opioidireseptoritoiminnat ovat kaksi erillistä ilmiöitä, mutta niillä on kuitenkin sama päämäärä: sopeuttaa ihmistä tai eläintä talveen sekä fyysisesti että mahdollisesti myös psyykkisesti.

Pimeyden aktivoimat reseptorit yhteydessä mielihyvähormoniin

Opioidireseptorit ovat solun osasia, jotka aktivoivat muun muassa mielihyvää tuottavaa ja kipua vaimentavaa endorfiinia.

Reseptorien toiminnan poikkeavuudet on yhdistetty muun muassa masennukseen, ahdistuneisuuteen ja syömishäiriöihin. Opioidireseptoriaktiivisuudella saattaa olla merkitystä myös kausiluonteisille mielialahäiriöille, kuten kaamosmasennukselle. Sen oireita ovat muun muassa alakulo ja ylensyöminen.

Nyt tutkijat ovat kiinnostuneita siitä, onko talviaikaan tapahtuva ruskean rasvan opioidireseptorien määrän lisääntyminen yhteydessä myös kausittaisiin tunne-elämän muutoksiin, kuten kaamosmasennukseen.

Kylmyys kerryttää ruskeaa rasvaa kaikkein tehokkaimmin

Aiemmista tutkimuksista tiedetään ruskean rasvakudoksen aktivoituvan kaikkein tehokkaimmin kylmyydessä. Ruskea rasva paitsi polttaa energiaa lämmöksi, myös parantaa elimistön sokeritasapainoa ja vähentää haitallisen kolesterolin määrää.

Näin ollen se pienentää yhteen suurimpaan kansantautiimme eli diabetekseen sairastumisen riskiä.

Varsinkin alle 30-vuotiailla ja hoikilla ruskeaa rasvaa on runsaammin. Kaikkein eniten ruskeaa rasvaa on vastasyntyneillä, sillä he käyttävät rasvakudosta pitääkseen vartalonsa lämpiminä. Suurin osa ruskeasta rasvasta sijaitsee solisluiden alla ja kaulassa suurten verisuonten ympärillä.

Jotta ruskean rasvakudoksen saisi liikkeelle, kehon pitäisi altistua kylmälle usein ja pitkiä aikoja kerrallaan. Ruskeasta rasvasta väitöstutkimuksen tehnyt erikoislääkäri Milja Holstila kertoi taannoin jutussamme, että optimaalinen lämpötila rasvan aktivoitumiselle on noin 15 lämpöastetta.

Myös matalamman nukkumislämpötilan on osoitettu kerryttävän ruskeaa rasvaa.