Diagnoosien määrä kasvaa

Neuropsykiatristen diagnoosien määrä on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana tuntuvasti, Helsingin yliopiston mielenterveyden professori, psykiatri Anna Keski-Rahkonen kertoo.

Esimerkiksi autismikirjon häiriöitä diagnosoidaan tällä hetkellä noin puolitoista kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

– Autismikirjon ihmisten määrä on selkeästi aika voimakkaasti kasvanut. Kasvu koskee erityisesti alle 30-vuotiaiden ikäryhmää.

Osa kasvusta johtuu siitä, että kehitysvammaisille annetaan aiempaa useammin myös autismikirjon diagnoosi. Keski-Rahkonen sanoo, että monet neuropsykiatriset häiriöt ovat olleet pitkään Suomessa alidiagnosoituja.

– Neurokirjon piirteet ovat jatkumoita. Aika monella on lievää erityisyyttä, joka uuden tautiluokituksen nojalla voidaan määritellä poikkeavaksi tai nostaa esiin.

Keski-Rahkonen on huomannut, että autismi ja adhd trendaavat tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa. Erilaisista neuropsykiatrisista häiriöistä puhutaan aiempaa enemmän, mikä näkyy myös hänen vastaanotollaan.

– Koska näistä aiheista on nyt paljon videoita, moni tunnistaa, että minussakin on tätä. Oma havainto on varmasti totta, koska oireilut ovat jatkumoja. Ihmiset ovat moninaisia ja heillä on monenlaisia piirteitä.

Vastaanotolle tulee aiempaa enemmän ihmisiä, joiden neurokirjon piirteet ovat lieviä.

– Taustalla voi olla esimerkiksi mielenterveyden haasteita, jotka selittävät oireita.

Korona-ajan etätyöskentely aiheutti haasteita monelle lapselle ja nuorelle. Keski-Rahkonen sanoo, että opintojen takkuamiselle saatetaan hakea selitystä neuropsykologisista häiriöistä.

Myös työelämän hektisyys ja kognitiivinen kuorma näkyvät vastaanotolla.

– Aiemmin työ hajotti selkää tai polvia, nyt työmuisti ja toiminnanohjaus ovat kriittisiä kohtia. Pienetkin muutokset kognitiivisessa toimintakyvyssä voivat aiheuttaa isoja haittoja.

Neurokirjon oireiden, kuten autismipiirteiden tai pakko-oireisten piirteiden diagnosointi ei ole välttämätöntä, jos ihminen tulee niiden kanssa toimeen, Keski-Rahkonen sanoo.

– Monelle riittää se, että tunnistaa, että minulla on näitä piirteitä. Diagnoosia aletaan miettiä, jos tarvitaan tukipalveluita.

Toisaalta Keski-Rahkonen on nähnyt, että neurokirjon diagnoosi voi olla tärkeä identiteetin jäsentäjä. Se voi vahvistaa oman erityisyyden tunnistamista ja ryhmäidentiteettiä.

– Voi tulla tunne, että kuulun porukkaan. En voi sitä huonona pitää, että ihmiset löytävät vertaisiaan, vaikka varmasti on myös paljon sitä, että tämä on nyt muodikasta.