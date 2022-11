Kaisa lopetti kahvinjuonnin – tulokset ällistyttivät

Ilta-Sanomien uutispäällikkö Kaisa Ylhäinen on entinen aamukahviaddikti, joka vannoo nykyään kofeiinittoman elämän nimeen. Asiantuntijan mukaan liiallinen kahvin kittaus voi aiheuttaa ihmisessä jopa taistele tai pakene -reaktion.

Kahvin juomisen lopettaminen on kivuliasta.

Se sattuu niin paljon, että saan parina yönä nukuttua vain särkylääkkeellä.

Kummallinen kipu on jäytävä ja alkaa toisena päivänä kahvista luopumisen jälkeen. Päätä särkee tietenkin, mutta niin särkee kaikkea muutakin – olo on kuin kaikkia hermoja kiristäisi.

Turun yliopiston farmakologian dosentti Mikko Uusi-Oukari tietää, mistä rankat vieroitusoireet johtuvat. Kofeiini aktivoi solujen mekanismit, jotka sopeutuvat kofeiinin aiheuttamiin muutoksiin. Pitkään kahvia juoneelle kasvaa toleranssi kofeiinille.

– Keskushermostossa tietyt mekanismit ovat adaptoituneet kofeiinin jatkuvalle läsnäololle ja epäherkistyneet kofeiinille. Kun kofeiinia ei sitten enää olekaan, se on elimistölle epänormaali tila, Uusi-Oukari selittää.

Kofeiinin piristävä vaikutus johtuu siitä, että se vaikuttaa aivoissa välittäjäaineen, adenosiinin, reseptoreihin, Uusi-Oukari kertoo. Normaalisti päivän aikana adenosiinia kertyy ja sitoutuu reseptoreihin aivoissa, jolloin ihmistä alkaa väsyttää.

– Kofeiini sitoutuu samoihin reseptoreihin, koska se on rakenteeltaan niin lähellä adenosiinia. Kofeiini estää adenosiinin sitoutumisen reseptoriin, jolloin ihmistä ei väsytä. Se on suurin syy sille, miksi kahvia juodaan.

Kipu kestää kuusi päivää, samoin ärsyttävä tokkuraisuus ja harmaa olo aivoissa. Sitten tunnen toipuneeni, ja juon ison, ison lasillisen Pepsi Maxia.

Olo on mahtava! Lähden juoksemaan ja kiidän kovempaa kuin viikkoon. Olen hilpeä ja hurmioitunut.

Myöhemmin käy ilmi, että olen tehnyt virheen.

Kahvin ja muiden kofeiinipitoisten juomien ihmevoimalle on tieteellinen selitys. Kofeiini stimuloi keskushermostoa, lisää ihmisten välistä vuorovaikutusta ja hyvän olon tunnetta.

– Se parantaa suorituskykyä, sekä liikunnassa että istumatyössä. Pää toimii paremmin, Uusi-Oukari naurahtaa.

Kolajuoman jälkeen seuraavana päivänä sattui taas ja vielä parina sitäkin seuraavana. Sitten ei enää, ja rauha palasi.

Kun join kahvia, en juonut sitä paljon, vain aamuisin yhden kupillisen.

Toki se kuppi oli vahvaa suomalaistyylistä suodatinkahvia, jossa kofeiinia on niin älytön määrä, että lomareissujen pikakahvista tehty aamiaiskupillinen ei auttanut herttaiseen aamuäreyteeni yhtään.

”Kupillinen” ei myöskään ollut se perinteinen puolentoista desin kahvikuppi, jonka perusteella suositukset lasketaan. Joskus otin aamukahvit työmatkalle mukaan muovisessa kaljatuopissa, joka jostain syystä löytyi keittiönkaapista.

Kofeiinin määrä on tuossa määrässä valtava.

Luovuin lounaskahvista jo reilu vuosi sitten matalan hemoglobiinin ja olemattomien rautavarastojen takia, ja silloinkin vieroitusoireet olivat hirveät.

Iltapäivisin haistelin työkavereiden pahvikuppikahveja ja ajattelin, että ei yksi kupillinen voisi niin hirveästi haitata.

Googlailin kofeiinin puoliintumisaikoja ja määriä eri juomissa ja laskin, että elimistössäni ei ollut varmaankaan kovin paljon kofeiinia aamukolmesta aamukuuteen.

Mikko Uusi-Oukarin mukaan vieroitusoireet ovat sitä pahempia, mitä isompaan määrään kahvia elimistö on tottunut. Oireet menevät ohi noin parissa päivässä tai viikossa, hän arvioi.

Lopulta kaikki on kuitenkin yksilöllistä. Kofeiinin puoliintumisaika vaihtelee eri ihmisillä: puolet meistä on nopeita metaboloijia ja puolet hitaita. Se tarkoittaa, että toisten aineenvaihdunnan mukana kofeiini puoliintuu elimistöstä jopa yhdessä–kahdessa tunnissa. Toisilla taas kofeiinin puoliintumisaika voi olla jopa kahdeksan tuntia. Keskimäärin kofeiinin puoliintumisaika on neljä tuntia.

– Jos on juonut kaksi kuppia kahvia, esimerkiksi 1–2 tunnin puoliintumisaika tarkoittaa, että siinä ajassa puolet kofeiinista on poistunut elimistöstä. Seuraavan 1–2 tunnin aikana poistuu taas jäljelle jääneestä kofeiinista puolet ja niin edelleen, Uusi-Oukari kertoo.

Farmakologian dosentti Mikko Uusi-Oukari.

Näin ollen aamukahveista saatua kofeiinia voi hyvin olla elimistössä vielä neljäsosa jäljellä illalla nukkumaan mennessä.

– Se on aika paljon. Jos juo kahvia alkuillasta, niin kofeiinia on vielä nukkumaan mennessä paljon verenkierrossa. Jos kofeiinia on veressä, kun nukkuu, unenlaatu on huonompi, koska kofeiini heikentää unensaantia ja lyhentää unen kestoa.

Ihmisten geneettisistä eroista johtuen toiset ovat herkempiä kofeiinin vaikutuksille kuin toiset. Osalla ihmisistä on yleisesti herkempi keskushermosto, minkä vuoksi he ovat muita herkempiä esimerkiksi kofeiinille, alkoholille ja muille vierasaineille.

– Kahvi on hyvin heikko päihde. Suurin osa ihmisistä voi juoda litrakaupalla kahvia ilman, että käytös muuttuu mitenkään. Vaikutukset ovat lievästi piristäviä.

Ihmiset, joiden mieliala heittelee paljon päivän aikana, saattavat yrittää säädellä ja hallita itseään liikaa erilaisten kemikaalien, kuten kahvin avulla, farmakologian dosentti uskoo.

Kofeiinimyrkytykseen voi kuolla, mutta käytännössä pelkkä kahvi ei aiheuta myrkytystä, vaan kofeiinia pitäisi ottaa suoraan purkista.

Viime kesänä kahvi kallistui ja aloin inhota sieluni ja ruumiini heikkoutta. Siksi lopetin – en siis oikeastaan mistään tietystä syystä.

Näitä asioita tein ennen:

– Aamuisin kahvi oli kuin olisi painanut käynnistysnappia. Pystyn kuvittelemaan itseni kiukuttelemassa ihanalla paratiisisaarella, jos en olisi saanut kahvia viimeistään aamukymmeneltä.

– Saatoin suunnitella reittini töihin sen mukaan, mistä saisin kahvia, jos aamulla en ehtinyt sitä keittää.

– Usein join kamalaa, kylmää ja seisonutta huoltoasemakahvia jättimäisestä kupista. Maksoinkin siitä usein kolme euroa. Olisin saman tien voinut käyttää siihen lounasrahanikin.

– Joskus join kahvia vielä iltapäivällä, ja minusta tuli ärtyisä ja turhautunut. Kädetkin tärisivät.

Pelkäsin silti, että jos lopetan kahvin, katoaa energianikin.

Ei kadonnut. Minusta tuli pirteä. Suorastaan rasittava niille, jotka eivät ole vielä saaneet aamukahviaan!

Toisten silmissä kahvinjuonnin lopettanut voi olla sietämätön siksi, että muut eivät kykene samaan.

Uusi-Oukari uskoo, että kahvista kieltäytyjä nauttii placebo-vaikutuksista: hän saa euforisen tunteen siitä, että hallitsee itsensä ja elämänsä luonnollisesti, eikä elä kemikaalin voimalla. Elämä voi toden totta olla tasapainoisempaa, jos ei yritä säädellä mielialaansa kofeiinilla.

– Sellaiset ihmiset hyvin helposti alkavat kiinnittää huomiota syömiseensä ja syövät monipuolisesti ja terveellisesti.

Suomalaisessa kulttuurissa kahvi on niin tärkeässä osassa, että vielä Uusi-Koukarin lapsuudessa oli tavallista, että lapset opetettiin juomaan kahvia sokerin ja maidon kera.

Uusi-Koukarin mielestä kahvin kohtuukäyttäjien ei tarvitse olla huolissaan.

– Kahvia juodaan sosiaalisissa tilanteissa. Sen juomiseen on ihan hyvä oppia. Pari kuppia päivässä ei aiheuta terveyshaittaa.

Fakta Kahvin terveysvaikutukset Kahvinjuonnin on tutkimuksissa katsottu vähentävän kakkostyypin diabeteksen ja Parkinsonin taudin riskiä.

Kofeiinin terveysvaikutukset ovat sen sijaan kyseenalaisia: edellä mainitut hyvät terveysvaikutukset saa myös juomalla kofeiinitonta kahvia.

Kaikille kofeiini ei sovi: esimerkiksi epilepsiaa sairastava voi saada kahvinjuonnin vuoksi helpommin epilepsiakohtauksen.

Kohtuukäytöllä on kuitenkin rajansa. Paljon kofeiinipitoisia juomia tai kahvia juomalla elimistö voi aktivoitua taistele tai pakene -tilaan.

Se johtuu siitä, että kofeiini vapauttaa katekolamiineja ja vaikuttaa stimuloivasti beeta-adrenergisiin reseptoreihin, jotka säätelevät sydämen, verisuonten ja munuaisten toimintaa.

– Suosituksia suuremmat määrät, esimerkiksi yli 600 milligrammaa kofeiinia päivässä, voivat saada aikaan tällaisia vaikutuksia, Uusi-Oukari sanoo.

Beeta-adrenergisten reseptorien välittämän reaktion vuoksi liika kofeiini saa toisilla kädet tärisemään, mikä voi olla kiusallinen vaiva esimerkiksi esiintymistilanteessa.

– Kofeiini on elimistölle vieras aine, jolla jotkut pyrkivät säätelemään elimistönsä toimintaa. Jos käsien tärinää esiintyy, saattaisi olla hyvä vähän vähentää kahvinjuontia, farmakologian dosentti pohdiskelee.

Aiemmin sain kahvista hyvät nousut, joilla kampesin itseni aamun ankeudesta ja ahdistuksesta, nyt herään usein jo valmiiksi riemukkaana ja onnellisena.

Olen ollut vapaa kahvista elokuun lopusta. Olen tasainen, pirteä ja sietämätön.

Joskus saatan juoda hiukan vihreää teetä, joskus en, aivan se ja sama. Päätä ei särje.

Olen innostunut. Olen zen. Olen vapaa!