Uusi tutkimus osoittaa: Merkkejä dementiasta voidaan tunnistaa jopa 9 vuotta ennen diagnoosia

Cambridgen yliopiston tutkijoiden mukaan uudet havainnot auttavat riskipotilaiden seulonnassa tulevaisuudessa.

Cambridgen yliopiston tutkijoiden mukaan merkkejä dementiasta voidaan tunnistaa potilailta jopa yhdeksän vuotta ennen virallista diagnoosia. Tutkimuksen tuloksista uutisoivat muun muassa The Guardian ja Bloomberg.

Lokakuussa julkaistussa tutkimuksessa dataa analysointiin Britannian biopankista. Tulokset osoittavat, että dementiaan sairastuneilla heikkenevää suorituskykyä havaittiin useilla alueilla, kuten ongelmanratkaisussa ja numeroiden muistamisessa eri olosuhteissa, jo vuosia ennen kuin potilas sai virallisen diagnoosin dementiasta.

– Kognitiivinen heikentyminen oli usein hienovaraista, mutta havaittavissa useilla kognition osa-alueilla, tutkimuksessa mukana ollut tutkija Nol Swaddiwudhipong kommentoi The Guardianin mukaan.

Swaddiwudhipongin mukaan tutkimuksen tulokset auttavat tulevaisuudessa suurimmassa sairastumisen riskissä olevien ihmisten seulontaa.

– Tämä on askel kohti sitä, että voimme seuloa suurimmassa riskissä olevia ihmisiä. Heitä ovat esimerkiksi yli 50-vuotiaat tai he, joilla on korkea verenpaine ja jotka eivät harrasta liikuntaa. Näin voimme puuttua asiaan aikaisemmassa vaiheessa riskin pienentämiseksi.

Dementiaan ei ole olemassa parantavaa hoitoa. The Guardianin mukaan tehokkaiden hoitokeinojen vähäisyys johtuu asiantuntijoiden mukaan osittain siitä, että sairaus diagnosoidaan usein vasta oireiden alkamisen jälkeen. Tässä vaiheessa voi olla jo liian myöhäistä muuttaa taudin kulkua.

The Guardianin mukaan ennen tuoreinta tutkimusta on ollut epäselvää, voisiko aivojen toiminnan muutoksia havaita jo ennen oireiden ilmaantumista.

Ihmisten eläessä yhä pidempään muistisairauksia sairastavien lukumäärä kasvaa voimakkaasti. Muistisairauksien yleisyyteen vaikuttaa myös esimerkiksi muistisairauksien riskitekijöiden yleisyys.

THL:n mukaan Suomessa arvioidaan olevan yli 190 000 muistisairasta henkilöä ja on arvioitu, että muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 14 500 henkilöä. Valtaosa sairastuneista on yli 80-vuotiaita, mutta myös työikäisistä (35—65-vuotiaista) yli 7 000 henkilöllä on todettu etenevä muistisairaus.

Cambridgen yliopiston tutkijoiden tutkimus julkaistiin alun perin vertaisarvioidussa Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association -nimisessä julkaisussa. Tutkimuksen rahoitti Britannian Lääketieteellisen tutkimuksen neuvosto.