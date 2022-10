Tunnista yleinen silmävaiva – tulee jonkinasteisena kaikille, äkisti alkavat oireet voivat säikäyttää

Lasiaisen irtauma on ilmiö, joka tapahtuu 40–70 vuoden iässä jonkinasteisesti kaikille. Oireet voivat olla huomaamattomat tai hyvinkin voimakkaat.

Silmäsairauksien riski kasvaa iän myötä, mutta kyse ei ole vain ikääntyneiden vaivoista. Lasiaisen irtauma, jota moni saattaa säikähtää, on tavallinen muutos silmässä jo nelikymppisillä.

Lasiaisen irtauma on ikääntymisilmiö, joka ei yleensä uhkaa näköä – mutta moni pelästyy pahoin sen oireita.

– Tästä vaivasta olisi hyvä olla tietoinen, sillä osa menee jopa paniikkiin, jos oireet alkavat äkisti voimakkaina, kertoi aiemmassa jutussamme Mehiläisen silmälääkäri, dosentti Marko Määttä.

Lue lisää: Jopa 100 000 suomalaista sairastaa salakavalaa silmätautia tietämättään – silmälääkäri kertoo, mitkä oireet jokaisen olisi hyvä tunnistaa ajoissa

Iän myötä silmän lasiaisen kiinteä rakenne löystyy.

Mikä ihmeen lasiainen?

Lasiainen on kirkas, hyytelömäinen aine, joka täyttää silmän sisuksen. Lapsuudessa lasiainen on kiinteä, mutta iän myötä sen rakenne löystyy ja se voi myös kutistua.

Irtaumassa lasiaisen takakalvo pääsee irti silmänpohjan verkkokalvosta. Tämä tapahtuu 40–70 vuoden iässä jonkinasteisesti kaikille, ja oireet vaihtelevat huomaamattomista hyvin voimakkaisiin.

Tunnista oireet

■ Oireena saattaa olla pilkkuja, samentumia tai salamointia näkökentässä.

■ Salamointi on näköhäiriö, jossa esiintyy lyhyitä valonvälähdyksiä erityisesti näkökentän reunoilla, useimmiten ohimon puolella.

■ Mitä likitaitteisempi silmä on, sitä nuoremmalla iällä vaiva tulee.

■ Oireet kestävät muutamia päiviä tai viikkoja, ja silmä toipuu vähitellen.

■ Lieviin tapauksiin riittää usein kotiseuranta.

■ Jos salamointi on voimakasta tai näkökentässä on mustia pisteitä, silmälääkärin on syytä arvioida tilanne nopeasti. Riskinä on, että irtoava lasiainen voi aiheuttaa reiän verkkokalvoon, mistä voi seurata näölle vaarallinen verkkokalvon irtauma, joka vaatii aina hoitoa.

Kuinka nopeasti oireet helpottavat?

Terveyskylä kertoo, että lasiaisen irtauma alkaa hetkessä, mutta toisaalta se voi edetä lopulliseen laajuuteensa vasta päivien tai jopa viikkojen aikana.

– Oireet helpottavat yleensä muutamien viikkojen tai kuukausien kuluessa, artikkelissa todetaan.

Usein kysytään, liittyykö lasiaisen irtaumaan erityisrajoituksia esimerkiksi liikunnan suhteen. Terveyskylän mukaan tällaisiin on kuitenkin aihetta vain silloin, jos silmässä on todettu myös verkkokalvon repeämä.

– Ongelmattomaan lasiaisen irtaumaan ei liity yleensä rajoituksia, mutta runsaan salamoinnin aikana tulisi välttää voimakasta ponnistelua.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 6.7.2021.