Maksasairaudet yleistyvät nopeasti – tämä on varmin merkki siitä, että maksasi on terve

Maksakirroosi on Suomessa tavallisempaa kuin muualla Länsi-Euroopassa.

Vielä 15 vuotta sitten rasvamaksasta johtuvat maksakirroosit ja -syövät olivat harvinaisia, mutta nykyään nämä vakavat sairaudet ovat yleistyneet suomalaisilla nopeasti.

– Nyt sairauksia tavataan yhä useammin, kertoi jutussamme gastroenterologian ja sisätautien erikoislääkäri Olli-Pekka Koivurova Terveystalosta.

Lääkärin mukaan kehitys näyttää yhä jatkuvan huonoon suuntaan.

– On vaarana, että näitä on tulossa hyvin suuri määrä lisää, koska väestöstä noin kolme miljoonaa on ylipainoisia ja rasvamaksaa tavataan jo reilulla miljoonalla, Koivurova sanoi.

”Kirroositilanne on meillä huono”

Tilastojen mukaan maksakirroosi on Suomessa yleisempää kuin muualla Länsi-Euroopassa.

– Kirroositilanne on meillä huono, sillä kirroosikuolemat ovat pikkuhiljaa nousussa, sanoi jutussamme gastroenterologian erikoislääkäri ja osastonylilääkäri Fredrik Åberg HUS Vatsakeskuksesta.

Ilmiö näkyy jatkuvasti lääkärin vastaanotolla.

– Käytännön työssä havaitsee, että Suomessa on paljon maksapotilaita. On huolestuttava trendi, että ylipaino- ja rasvamaksaongelmat kasvavat, Åberg kertoi.

Rasvamaksa on jo neljäsosalla

Rasvamaksa, eli rasvan kertyminen maksasoluihin, on suomalaisten yleisin maksasairaus, joka on aikuisista noin neljäsosalla.

Yleensä rasvamaksa liittyy ylipainoon, etenkin vyötärölihavuuteen, ja tyypin 2 diabetekseen.

Toinen taudin yleinen aiheuttaja on runsas alkoholin käyttö.

Osalla rasvamaksa etenee maksakirroosiksi, ja samalla kasvaa myös maksasyövän riski.

Esimerkiksi ruokavalion hiilihydraattien laatu vaikuttaa maksan terveyteen.

Mistä tietää, onko maksa terve?

Varmin merkki maksan terveydestä on se, että onnistuu välttämään vyötärölihavuuden, jossa rasva kertyy sisäelimiin.

Keskivartalolihavuudesta on kyse, kun vyötärön ympärys ylittää naisilla 90 cm ja miehillä 100 cm.

– Kun mitat ovat 90 cm ja 100 cm, tässä vaiheessa merkittävällä osalla jo on rasvamaksa, Olli-Pekka Koivurova sanoi.

Näin voit huolehtia maksasi terveydestä:

1. Pudota ylipainoa

Painonpudotus on tärkein keino rasvamaksan tervehtymiseen. Jo pienikin laihtuminen voi olla merkittävästi eduksi.

2. Älä yritä laihduttaa liian nopeasti

Äärimmäiset kuurit eivät ole maksankaan kannalta terveellisiä.

3. Liiku enemmän

Kaikenlainen liikunta vähentää tehokkaasti maksan rasvoittumista.

4. Vähennä kovien rasvojen käyttöä

Suosi kovien rasvojen sijaan ruokavaliossa pehmeitä kasvirasvoja.

5. Kiinnitä huomiota hiilihydraattien laatuun

Vältä niin kutsuttuja höttöhiilareita, kuten valkoista vehnää ja sokereita, ja pidä huolta riittävästä kuidunsaannista.

6. Vähennä alkoholinkäyttöä

Alkoholi aiheuttaa maksan rasvoittumista, ja ylipaino ja alkoholi tehostavat toistensa haitallista vaikutusta maksaan.

7. Suojaudu matkoilla hepatiitilta

Paljon matkustavan kannattaa harkita A- ja B-hepatiittirokotteiden ottamista.