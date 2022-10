Salakavala TIA-kohtaus menee ohi itsestään – näistä merkeistä tiedät, että pitää mennä heti päivystykseen

Osa saattaa sekoittaa TIA-kohtauksen migreeniin. Oireiden syyn selvittäminen olisi kuitenkin tärkeää, sillä kohtaus voi enteillä aivoinfarktia.

TIA-kohtaus on ohimenevä aivoverenkiertohäiriö, jonka jälkeen aivohalvauksen riski on suuri etenkin seuraavien päivien ja viikkojen aikana.

Olet ehkä kuullut neuvon, jossa sairauskohtauksen saanutta pitäisi pyytää hymyilemään. Näin saadaan selville, toimivatko kasvojen hermot normaalisti, vai onko hänellä toispuoleisen halvauksen merkkejä.

Usein puhutaan FAST-muistisäännöstä, jossa hymyilytesti kattaa kirjainyhdistelmän ensimmäisen osan F eli englanniksi face. Seuraavaksi testataan arms eli käsivarret, joiden pitäisi nousta 90 asteen kulmaa ja pysyä siinä kymmeneen laskemisen ajan.

S kehottaa tarkkailemaan puhetta, speech. Jos esimerkiksi oman nimen ja syntymäajan kertominen tuottaa vaikeuksia tai puhe on sopertelevaa, kyseessä voi olla aivojen verenkiertohäiriö.

Silloin ei kannata haaskata aikaa, englanniksi time, vaan hakeutua nopeasti sairaalan päivystykseen. Ajankohta, jolloin oireet alkoivat, on myös merkittävä ylös.

– Muistisääntö on hyvä, mutta sillä havaitaan vain osa TIA-kohtauksista, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin päivystyksen erikoislääkäri Kirsi Rantanen.

TIA-kohtaus on nopeasti ohi TIA (Transient Ischemic Attack) on äkillinen aivoverenkierron häiriö, joka kestää alle 24 tuntia. Useimmiten oireet ovat ohi alle tunnissa. Oireista yleisimpiä ovat: Toispuoleinen käden tai jalan heikkous. Toisen kasvopuoliskon alaosan halvausoire, esimerkiksi suupieli roikkuu. Vaikeus puhua tai ymmärtää puhetta. Toisen silmän näön hämärtyminen. Huimaus ja kaksoiskuvat. Nielemisvaikeus tai vaikeus muodostaa sanoja. Lähteinä käytetty myös Duodecim Terveyskirjastoa sekä Aivotalon tietopankkia.

Ongelma yleisen muistisäännön käyttämisessä on, että se tunnistaa aivojen etuosassa esiintyvät verenkierron ongelmat, mutta takaosan kiertohäiriöt saattavat jäädä pimentoon.

Takakierron oireiden epämääräisyys tekee niistä vaikeasti tunnistettavia, ne voidaan sekoittaa esimerkiksi migreeniin tai harmittomaan huimaukseen.

– Kaatava huimaus, jota ei ole ollut aiemmin, on syytä selvittää. Jos sen sijaan huimausta on ollut pitkään ja sille on aiemmin löytynyt syy, kyse ei yleensä ole TIA-kohtauksesta tai aivoinfarktista.

Migreeniin pätee hieman samantyyppinen sääntö. Migreenin auraoire menee tavallisesti ohi tunnin sisällä ja sitä seuraa usein päänsärkyvaihe. TIA-kohtaukseen liittyy hyvin harvoin päänsärkyä tai muutakaan kipua, mutta näköhäiriöt voivat muistuttaa migreenin auraa.

– Jos näkökenttäpuutos jää päälle, kannattaa lähteä päivystykseen. Samoin jos vaikkapa 70-vuotias saa ensimmäisen migreenikohtauksen, Kirsi Rantanen sanoo.

Rantanen kehottaa hakeutumaan nimenomaan sellaiseen yksikköön, jossa on kuvantamismahdollisuus. Terveyskeskuksen kiireetön hoito ei ole silloin hyvä vaihtoehto.

” Jos näkökenttäpuutos jää päälle, kannattaa lähteä päivystykseen.

Suomessa todetaan vuosittain noin 5 000 TIA-kohtausta. Husin päivystyspoliklinikalla heitä oli viime vuonna noin 800. Kirsi Rantasen mukaan tietoisuus ohimenevästä aivojen verenkiertohäiriöstä on kasvanut viime vuosina.

Pandemian alkuvaiheessa päivystyksessä oli jonkin aikaa tavallista rauhallisempaa, kun ihmiset liikkuivat muutenkin vähemmän kodin ulkopuolella eivätkä kenties halunneet kuormittaa terveydenhuoltoa.

– Koska TIA on akuutti tila, ei näytä siltä, että purkaisimme nyt pandemian aiheuttamaa sumaa. Kaksi vuotta sitten esiintyneiden oireiden vuoksi ei hakeuduta hoitoon nyt.

Ongelmana on pikemminkin, ettei tutkimuksiin lähdetä, koska tilanne on nopeasti ohi ja olo tuntuu normaalilta. Oireiden syy kannattaisi kuitenkin selvittää kahden viikon sisällä, koska ne voivat enteillä aivoinfarktia.

– Oikealla diagnoosilla ja lääkityksellä voidaan estää yli 80 prosenttia uusista tapauksista.

TIA-kohtauksen jälkeen potilas on usein vastaanotolle tullessaan jo täysin oireeton. Siksi lääkärin on haastateltava häntä tarkoin oireista ja niiden ajoittumisesta sekä infarktille altistavista tekijöistä. Tutkimuksissa selvitetään muun muassa kaulavaltimon ahtauman ja eteisvärinän mahdollisuus sekä kohonnut verenpaine.

” Jokaisen kannattaisi seurata säännöllisesti verenpainetta.

TIA-kohtauksen riskitekijät ovat samat kuin aivoinfarktissa. Vaara kasvaa iän myötä, mutta myös elämäntavoilla voi vaikuttaa aivoverenkierron toimivuuteen.

– Jokaisen kannattaisi seurata säännöllisesti verenpainetta. Jopa kolmekymppisistä osalla on kohonnut verenpaine, mikä altistaa aivoverenkiertohäiriöille, Rantanen sanoo.

Muita riskitekijöitä ovat tupakointi, korkea LDL-kolesteroliarvo, keskivartalolihavuus, sydänsairaudet, diabetes, perinnölliset tekijät sekä miessukupuoli. Naisilla estrogeenia sisältävät ehkäisypillerit tai hormonikorvaushoito voivat nostaa TIA-kohtauksen riskiä.

Oireita ei pidä vähätellä, mutta toisinaan tulee myös vääriä hälytyksiä. Esimerkiksi molempien silmien näön hämärtyminen, sormien tai varpaiden puutuminen tai äkillinen muistamattomuus voivat olla harmittomia oireita, joita esiintyy joskus myös terveillä työikäisillä. Jos muita oireita ei ilmene, nämä tapaukset eivät yleensä liity aivoverenkiertoon.