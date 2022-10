Uutta tietoa D-vitamiini- ja omega-3-lisistä – näin ne vaikuttavat ikääntymiseen

Tuoreen tutkimuksen mukaan D-vitamiini- ja omega-3-lisät eivät ehkäise terveen iäkkään haurastumista. On silti mahdollista, että hyötyjä havaitaan potilailla, joiden ruokavalio on yksipuolinen.

Omega-3-rasvahappo- tai D-vitamiinilisien syöminen ei todennäköisesti ehkäise iän myötä tapahtuvaa fyysistä heikentymistä ja hidastumista. Tuoreen tutkimuksen tulos viittaa siihen, ettei kyseisillä lisillä ole osaa ainakaan perusterveiden haurastumisen ehkäisyssä.

Tutkimukseen osallistui 25 000 keskimäärin 67-vuotiasta miestä ja naista, jotka saivat päivittäin omega-3-rasvahappolisiä, D-vitamiinilisiä, kumpaakin tai lumevalmistetta. Potilaita seurattiin keskimäärin viiden vuoden ajan.

Tutkijat eivät löytäneet viitteitä siitä, että kumpikaan lisä yksistään tai yhdessä annettuna olisi vähentänyt potilaiden fyysistä haurastumista. Tulokset eivät muuttuneet senkään jälkeen, kun potilaiden ikä, sukupuoli, etninen tausta, painoindeksi, veren D-vitamiinipitoisuus ja viikoittainen kalan kulutus huomioitiin analyysissa.

Iän myötä tapahtuvan haurastumisen taustalla on tulehdustila ja puutteellinen ravitsemus. D-vitamiini ja omega-3-rasvat kummatkin lievittävät tulehdusta ja parantavat ravitsemusta, joten niiden voisi ajatella ehkäisevän haurastumista. Nyt julkaistujen tulosten valossa niin ei näyttäisi olevan, mutta on silti mahdollista, että hyötyjä havaitaan potilailla, joiden ruokavalio on yksipuolinen ja D-vitamiinin saanti puutteellista.

Tutkimus julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä.