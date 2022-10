Eräs hormoni toimii kehossasi salakavalasti – lääkäri varoittaa hankalasta kierteestä

Sekä kortisolin puute että liikatuotanto ovat haitallisia – stressihormonia pitäisi olla juuri sopivasti.

On olemassa kahdenlaista stressiä – myönteistä ja kuormittavaa. Keskeistä on erottaa nämä kaksi toisistaan.

Stressihormoni kortisoli voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia kehossa.

Kortisoli on elintärkeä hormoni, mutta sen liian korkea määrä voi olla esimerkiksi unen tai painonhallinnan ongelmien taustalla.

– Kun pitkittyneessä stressissä kortisoli on koholla, erään tutkimuksen mukaan se vähentää aika reippaasti REM-unta, kertoo yleislääkäri Emilia Lagus Terveystalosta.

REM- eli vilkeuni on tärkeää esimerkiksi mielialan säätelyn, muistin ja oppimisen kannalta.

Lagus kertoo, että tutkimusten mukaan niillä, jotka kokevat olevansa huonoja nukkujia, kortisolitasot ovat muita korkeammalla.

” Ollaan väsyneitä – ja väsyneinä ei kestetä stressiä kuten normaalisti.

Toisaalta korkea kortisoli voi vaikuttaa uneen myös salakavalan huomaamatta.

– Itsestä voi tuntua siltä, että nukkuu yhtä paljon kuin tavallisesti, mutta uni onkin laadultaan tavattoman heikkoa. Ollaan väsyneitä – ja väsyneinä ei kestetä stressiä kuten normaalisti. Tästä syntyy usein hankala kierre.

Eikö paino putoa millään?

Stressin merkitys paino-ongelmien taustalla on viime vuosina havaittu entistä vahvemmin.

Painoklinikka.fi:n ylilääkäri ja Suomen Lihavuuslääkäriyhdistyksen toiminnanjohtaja André Heikius kertoi aiemmassa jutussamme, että stressihormoni kortisoli vaikuttaa painonhallinnassa monella tavalla: rasva-aineenvaihdunta menee säästöliekille, energiaa varastoituu ja sen vapautuminen vähenee.

– On hyvin yleistä, että paino ei millään putoa ja syyksi havaitaan taustalla jylläävä kroonistunut stressireaktio. Samat kehon stressitoiminnot, jotka kerryttävät ylipainoa, vaikeuttavat myös laihtumista. Tarvitaan tietoista stressitasojen madaltamista, jotta painonpudotus voi käynnistyä, Heikius sanoi.

Kortisoli lisää erityisesti vyötärörasvaa eli kaikista haitallisinta rasvaa.

– Sillä on varsin vahva yhteys siihen, mihin rasva asettuu. Tyypillinen kortisolin lisäämä rasva on vatsan ympäristössä ja usein sitä on myös niskan alueella, Emilia Lagus kertoo.

Lääkärien mukaan painonhallinnassa stressinhallinta onkin ehdottoman tärkeä asia.

– Kortisolin normalisoitumista voi yrittää edesauttaa sitä kautta, että huolehtii palautumisesta ja saisi nukuttua tarpeeksi laadukasta unta, Lagus sanoo.

Kortisolilla on tärkeitä tehtäviä

Kortisoli on lisämunuaisten kuorikerroksissa syntyvä hormoni, jota stressaavassa tilanteessa alkaa erittyä tavallista enemmän.

– Se on nimenomaan pidempiaikaiseen stressiin liittyvä hormoni. Nopeaan stressitilanteeseen – kun aikoinaan peto on hyökännyt – liittyvät myös adrenaliini ja noradrenaliini.

Kaikki nämä stressihormonit ovat elintärkeitä.

– Kortisoli vaikuttaa koko kehoon. Se auttaa aineenvaihdunnassa ja myös vastustuskyvyssä, eli sillä on erittäin tärkeitä tehtäviä. Sekä puute että liikatuotanto ovat haitallisia, Lagus kertoo.

Ei voi käyttää stressin mittaamiseen

Asia ei kuitenkaan ole niin yksinkertainen, että kortisolin mittauksella voisi saada tietää oman stressitasonsa.

– Sitä on todella vaikea käyttää minkäänlaisena markkerina pitkittyneestä stressistä, Lagus korostaa.

” En lähtisi hevillä ottamaan itsestäni tällaisia kokeita, koska luulen, että ne saattaisivat lähinnä lisätä stressiä.

Hänen mukaansa kortisolin määrä vaihtelee niin paljon eri ihmisten välillä, sekä esimerkiksi vuorokausirytmin mukaan, että sen tulkitseminen on jopa lääkäreille hyvin vaikeaa.

– En lähtisi hevillä ottamaan itsestäni tällaisia kokeita, koska luulen, että ne saattaisivat lähinnä lisätä stressiä.

Mitä kuormittavalle stressille voi tehdä?

1. Kuormittava stressi vähenee, kun vaatimukset ja voimavarat ovat tasapainossa. Huomaa, että kuormittavia vaatimuksia voi tulla paitsi ulkoapäin myös itseltäsi.

2. Pohdi voitko tehdä jotain toisin: esimerkiksi jättää osan asioista tekemättä, laskea tekemisen tasoa tai tehdä hitaammassa rytmissä.

3. Pidä huolta rajoistasi. Harjoittele kykyä sanoa ei, priorisoida ja rajata.

4. Luo arjessa ja vapaa-aikana itsellesi selkeä aikataulu ja tekemisen järjestys.

5. Ota minkä tahansa tekemisen lomassa säännöllisesti pieniä hengähdystaukoja.

6. Pura paineita itseksesi tai muiden kanssa. Tähän tarkoitukseen voi sopia esimerkiksi voimakas fyysinen rasitus, huolien jakaminen toisen kanssa tai keskittyminen johonkin aivan erilaiseen tekemiseen.

7. Muista päivittäin palautua, rentoutua ja päästää irti mielessä pyörivistä asioista. Varaa tarvittaessa aikaa myös tekemättömyydelle.

8. Jos kuormitus käy niin suureksi, etteivät omat keinot riitä ja hallinnan tunne katoaa, hae ulkopuolista apua.

Lähde: MIELI Suomen Mielenterveys ry