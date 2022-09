Diabeteslääke Ozempicilla on havaittu olevan selvästi laihduttava vaikutus, minkä vuoksi sen kysyntä on kasvanut rajusti.

2-tyypin diabeteksen hoidossa käytettävä diabeteslääke Ozempic on loppunut Suomen apteekeista, sillä se on suosittu myös laihdutuslääkkeenä, kertoo Aamulehti.

Pistoksena annettavan lääkkeen vaikuttava aine on semaglutidi, joka kuuluu suolistohormoni GLP-1-johdoksiin. Lääkkeen vaikutus on selvästi laihduttava, minkä vuoksi sen kysyntä on kasvanut rajusti syksyn aikana.

Markkinoille on tulossa myös oma semaglutidia sisältävä, lihavuuden hoitoon tarkoitettu lääke. Apteekkari-lehden mukaan valmisteelle on haettu myyntilupaa Euroopassa.

Tällä hetkellä semaglutidia on saatavilla ainoastaan diabeteslääkkeiden muodossa, mikä on johtanut saatavuusongelmiin Suomessa. Farmaseutti Tuula Niemimäki Yliopiston apteekista kertoo Aamulehdelle, että lääkkeen saatavuustilanne tulee jatkumaan haastavana.