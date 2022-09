Kymmenet tuhannet suomalaiset kärsivät kivuliaasta sairaudesta, jonka syy on mysteeri – 3 keinoa helpottaa oireita

Nivelreumasta liikkuu paljon harhaanjohtavaa ja haitallista tietoa. Oikein hoidettuna se voi olla jopa täysin kivuton.

Työkyvyttömyyttä, kärsimystä ja jatkuvaa kipua. Käsitykset nivelreumasta ovat usein vanhentuneita, sillä nykyään tauti pystytään lähes aina hoitamaan niin hyvin, että potilas on suurimman osan ajasta oireeton, yleislääketieteen erikoislääkäri Anna Sillanpää Seppälääkäreistä kertoo.

Nivelreuma on yleisin tulehduksellinen nivelsairaus. Usein puhutaan vain reumasta, mutta termi on hieman harhaanjohtava: reumasairaudet kattavat nivelreuman lisäksi myös muita niveltulehduksia.

Syytä nivelreumaan ei tiedetä. Kyseessä on niin sanottu autoimmuunitauti, jossa elimistön immunologinen puolustus hyökkää kehon omaa kudosta vastaan. Sairaus on melko yleinen: Suomessa on arviolta 45 000 aikuista nivelreumapotilasta, ja heistä kaksi kolmesta on naisia.

Nykyisillä lääkkeillä nivelreuman eteneminen saadaan lähes kaikilla pysäytettyä, ja suurin osa potilaista pystyy elämään oireetonta elämää.

Nivelten jäykkyys on usein nivelreuman ensimmäinen merkki.

Jos nivelreumaa ei hoida, tulehdus tekee tuhojaan nivelissä. Silloin seurauksena voi olla jopa hankalia asentovirheitä. Nivelreuma vaatiikin lähes aina elinikäistä lääkehoitoa.

– Pelkkä lääkehoito ei kuitenkaan riitä, vaan potilaan täytyy olla myös itse aktiivinen. Mikään lääke ei esimerkiksi pidä huolta lihaskunnosta, Sillanpää huomauttaa.

Näin helpotat nivelreuman oireita:

1. Nivelten jäykkyys

Nivelten jäykkyys aamuisin on usein nivelreuman ensimmäinen merkki. Moni havahtuu esimerkiksi siihen, etteivät sormet toimi aamulla normaalisti, käsiä on vaikea saada nyrkkiin ja kävely portaissa voi tuntua tavallista vaikeammalta.

■ Akuuttina apuna jäykkyyteen auttaa lämpö: esimerkiksi erilaiset lämpötyynyt, lämmin vesi, villasukat ja ranteenlämmittimet.

Myös liikkeestä on apua, vaikka nivelet tuntuisivatkin jäykiltä. Liikkeeksi riittää vaikkapa nilkkojen pyörittely ja käsien puristaminen nyrkkiin ja auki.

Liikunnasta on apua myös pitkällä tähtäimellä, sillä liikunta ylläpitää nivelten liikelaajuutta. Hyviä lajeja reumapotilaille ovat esimerkiksi kuntosaliharjoittelu ja vesivoimistelu, joskaan mitään liikuntaa ei reuman ollessa oireeton tarvitse välttää.

” En suosittele syömään tulehduskipulääkettä jatkuvasti, mutta on parempi ottaa lääke ja liikkua kuin jättää liikkumatta.

2. Liikekipu

Nivelreumassa kipu tuntuu liikkeessä. Lepokipu ei ole taudille tyypillistä.

■ Siinä missä nivelten jäykkyyteen auttaa lämpö, hellii kylmä kipuja. Kylmähoitoa voi toteuttaa esimerkiksi kylmäpusseilla, avannossa tai viileässä suihkussa. Kipuun voi tarvittaessa ottaa myös tulehduskipulääkettä.

– En suosittele syömään niitä jatkuvasti, mutta on parempi ottaa lääke ja liikkua kuin jättää liikkumatta. Jos kipulääkkeitä tarvitsee runsaasti, on mietittävä yhdessä lääkärin kanssa hoitavan lääkkeen toimivuutta, Sillanpää sanoo.

Akuuttiin kipuun voi kokeilla myös esimerkiksi rannetukia tai tukipohjallisia.

3. Turvotus

Nivelten turvotus on oire, jota ilman nivelreumaa ei voida edes diagnosoida. Joskus turvotus ilmenee jo joitain viikkoja ensimmäisten oireiden jälkeen, joskus kuluu vuosiakin.

■ Kylmähoito auttaa kipujen lisäksi myös nivelten turvotukseen.

4 harhaluuloa nivelreumasta:

1. Kipu on jatkuvaa

Moni ajattelee, että reumapotilaan elämään kuuluu jatkuva kipu. Tämä ei kuitenkaan Sillanpään mukaan pidä paikkansa. Nivelreuma on aktiivisessa vaiheessa kipeä, mutta muuten kipuja ei kuuluisi olla.

Reuma voi aktivoitua tilapäisesti esimerkiksi rasituksen, infektioiden tai rokotusten jälkeen. Jos kipu ei mene ohi parissa päivässä, kannattaa olla yhteydessä lääkäriin. Mitä nopeammin nivelreuma rauhoittuu, sitä vähemmillä tuhoilla nivelet selviävät.

2. Liikuntaa kannattaa välttää

Ennen reumapotilaita kiellettiin liikkumasta tai varoiteltiin tietyistä liikuntamuodoista. Nykyään liikunta on suositeltu ja välttämätön osa nivelreuman hoitoa.

Nivelreumapotilaat myös ohjataan diagnoosin saamisen jälkeen fysioterapeutin pakeille.

3. Reuma vie työkyvyn

Toisin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, nykyään nivelreuma aiheuttaa työkyvyttömyyttä äärimmäisen harvoin.

– Tauti hoidetaan niin hyvin, ettei pitkillä sairaslomalla tarvitse olla, Sillanpää sanoo.

Nykyään on myös lukuisia apuvälineitä, joista reumapotilaat voivat työssään hyötyä.

” Reumapotilaiden kipuja täytyy tutkia aivan samoin kuin muillakin, eikä kipuja voi aina laittaa reuman piikkiin.

4. Kaikki kipu johtuu reumasta

Sillanpää kehottaa muistamaan, että reumapotilailla on muitakin kuin reumaan liittyviä kiputiloja.

– Jos nivelreumapotilaan olkapää on kipeä, on tilastollisesti todennäköisempää, että kyse on kiertäjäkalvosimen ongelmista kuin reumasta. Iäkkäillä kipuja aiheuttaa usein nivelrikko. Reumapotilaiden kipuja täytyy tutkia aivan samoin kuin muillakin, eikä kipuja voi aina laittaa reuman piikkiin.