Poikkeuksellisen paha syksyn viruspommi tekee tuloaan – ”Nyt on sellainen pelko...”

Fakta Näin voit vahvistaa vastustuskykyäsi taudeille

■ Jo ihon ja limakalvojen kunnossa pitämisellä on merkitystä. Apteekeissa on useita valmisteita nenän limakalvon hoitamiseen.

■ Huolehdi perusasioista: pyri syömään terveellisesti ja pysy liikkuvana.

■ Nuku riittävästi ja vältä liian kovaa stressiä.

■ Nauti vitamiineja hedelmien ja marjojen muodossa – saat paremman hyödyn kuin vitamiinipillereistä.

■ Poppakonsteja vastustuskyvyn vahvistamiseen ei ole.

■ Jos on todettu perussairauksia, kuten astma tai tyypin 2 diabetes, niiden hyvä hoito vähentää infektioherkkyyttä.

■ Influenssarokote on suositeltava etenkin, jos sairastaa perussairautta, on ikääntynyt tai on kärsinyt hankalista infektiokierteistä.

■ Ikääntyneille ja perussairautta sairastaville on olemassa myös keuhkokuumeelta suojaavia pneumokokkirokotteita.

Lähde: Infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila.