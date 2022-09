Jatkuva väsymys ei ole normaalia – 5 oiretta, joista hälytyskellojen pitäisi soida

Kaikki väsymys ei mene kiireisen arjen piikkiin.

Väsymys tiukkatahtisen arjen pyörteissä on täysin luonnollinen ilmiö, joka kertoo siitä, että keho ja mieli kaipaavat rauhoittumista.

Toisaalta on hyvä huomata, että kaikki väsymys ei mene kiireisen arjen piikkiin. Myös moni sairaus tai muutos terveydentilassa voi aiheuttaa väsymystä.

Älä ohita hälytysmerkkejä

Lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon erikoislääkäri Tytti Vajanto sanoi jutussamme, että hälyttävä merkki on äkillinen ja kova fyysinen väsymys.

– Jos esimerkiksi yhtäkkiä et jaksa nousta lainkaan portaita, vaikka normaalisti kävelet vaivatta ylimpään kerrokseen, tämän tyylinen voimakas oire kaipaa tarkistusta. Kyseessä voi olla sairaudentila, johon tarvitaan apua, Vajanto kertoi esimerkin.

” Hyvänlaatuiseen väsymykseen ei liity kipua, hengenahdistusta eikä kuumetta.

Viivyttelemättä tulisi selvittää myös sellaisen väsymyksen syy, johon liittyy rinta- tai muuta kipua.

– Hyvänlaatuiseen väsymykseen ei liity kipua, hengenahdistusta eikä kuumetta.

Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota selittämättömään laihtumiseen tai lihomiseen väsymyksen yhteydessä.

Samoin myös silloin kannattaa tarkistuttaa tilanne, jos psyykkinen huono olo ja väsymys pitkittyvät tai muuttuvat aloitekyvyttömyydeksi.

– Kyse voi olla masennuksesta, jos on toistuvasti niin saamaton ja iloton olo, että et yksinkertaisesti saa tehtyä kodin askareita, et jaksa ollenkaan leikkiä lasten kanssa, tai töihin lähteminen tuntuu ylitsepääsemättömältä, lääkäri kuvaili.

Väsymys voi muuttua pitkittyessään aloitekyvyttömyydeksi.

Väsymyksen taustalla saattavat olla nämä sairaudet:

1. Useat psyykkiset sairaudentilat, kuten esimerkiksi masennus ja ahdistus.

2. Univaikeudet.

3. Uniapnea.

4. Monet infektiot, kuten esimerkiksi keuhkokuume, poskiontelotulehdus, korvatulehdus tai koronavirusinfektio.

5. Autoimmuunisairaudet, kuten diabetes, kilpirauhasen vajaatoiminta ja reuma.

6. Anemia, tyypillisimmin raudanpuutteesta johtuva.

7. Pitkäaikaissairaudet, kuten sydän-, maksa- ja munuaissairaudet.

8. Neurologiset sairaudet.

9. Pahanlaatuiset kasvaimet.

10. Somatisaatio eli taipumus kokea mielen ristiriitoja ruumiillisena oireena.

11. Lisäksi myös jotkut lääkeaineet saattavat aiheuttaa väsymystä.

Lue lisää: Nämä sairaudet saattavat olla väsymyksen taustalla – erikoislääkäri kertoo hälytysmerkit, joita ei tule ohittaa

Tästä useimmiten on kyse

Sairautta tavallisempi tapaus on kuitenkin se, että uupuneen olon syynä ovat omat elämäntavat: ei nukuta riittävästi eikä huolehdita palautumisesta, liikunnan harrastaminen on jäänyt, ja usein tulee syötyä epäterveellisesti.

Terveyskirjaston mukaan useimmiten väsymyksen tärkein hoito onkin varata riittävästi aikaa rauhallisille yöunille.

Myös muut elämäntavan muutokset voivat olla tarpeen – lisää liikuntaa, rajoita alkoholinkäyttöä ja koeta vähentää kiirettä ja painetta aiheuttavia tekijöitä.

Terveyskirjaston mukaan väsymyksen vuoksi tutkimuksiin on syytä hakeutua, jos:

■ Väsymys on kehittynyt ilman ilmeistä elintapoihin liittyvää syytä.

■ Väsymys tuntuu pitkistä yöunista huolimatta.

■ Esiintyy päiväaikaista nukahtelua.

■ Väsymyksen lisäksi on muita oireita, kuten laihtumista, kuumetta tai vatsakipuja.

■ Väsymys on jatkunut useita kuukausia ilman muita oireita.