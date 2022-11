Tässä iässä epäterveelliset elintavat alkavat kostautua – helppo päivittäinen teko lisää mahdollisuuksia elää pidempään

Kehon toimintakyky ei pysy kunnossa itsestään, vaan pohjaa koko elämän ajan tehtäviin valintoihin.

Tavanomainenkin tekeminen voi alkaa hankaloitua yllättävän nuorena. Siihen ei tarvita sairautta tai onnettomuutta, koska toimintarajoitteita alkaa ilmaantua iän mukana.

– Riittää, että selkä kangistuu eikä enää pystykään pyyhkimään vessassa kunnolla, Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti Maarit Piirtola antaa konkreettisen esimerkin.

” Kaikista suorituskykyisimpiä olemme noin 25–30-vuotiaina.

Toimintakyky perustuu usean eri järjestelmän yhteistoimintaan kehossa. Se ei pysy kunnossa itsestään, vaan pohjaa koko elämän ajan tehtäviin valintoihin. Siksi toimintakyvyn tärkeys tulisi tiedostaa mahdollisimman varhain, jotta osaisi suosia myös pidemmällä tähtäimellä terveyshyötyjä tuovia elintapoja.

– Kaikista suorituskykyisimpiä olemme noin 25–30-vuotiaina, Piirtola kertoo.

Sen jälkeen aletaan luisua alamäkeä.

– Negatiiviset ikääntymismuutokset alkavat eri elinjärjestelmissä vähän eri aikoina, mutta kolmekymppisenä alamäki on jo alkanut.

Kevyen liikuskelun lisäksi keho kaipaa myös rasittavampaa liikuntaa.

Tässä iässä tulevat ensimmäiset muutokset niveliin

Nivelten ensimmäiset muutokset näkyvät alle kolmekymppisenä.

– Siinä vaiheessa löytyy kulumamuutoksia. Ne eivät välttämättä vielä vaivaa millään tavalla, mutta ovat jo olemassa.

Luuston suhteen sukupuolella on väliä. Miehillä on alun perinkin luuta enemmän ja se on testosteronin takia rakenteeltaan lujempaa. Miehillä luuston heikkeneminen alkaa myöhemmin.

– Kun naisilla vaihdevuosien myötä estrogeeni hiipuu, luiden lujuus alkaa kiihtyvästi haurastua.

” Painossa ei ehkä tapahdu muutoksia, mutta kehon koostumuksessa tapahtuu.

Liikkuminen kannattaa, sillä fyysisellä aktiivisuudella on luuhun enemmän vaikutusta kuin perimällä. Liikunta aktivoi luuta muodostavien solujen toimintaa ja vahvistaa näin luuta.

Lihasmassaa hupenee, kun osa lihassoluista kuolee ja osa muuttuu rasvaksi ja sidekudokseksi.

– Lihaksia korvaantuu rasvalla. Painossa ei ehkä tapahdu muutoksia, mutta kehon koostumuksessa tapahtuu, Piirtola mainitsee.

Nopeita lihassoluja vaihtuu hitaammiksi soluiksi. Muutoksen alkamisajankohtaan vaikuttaa perimä, sillä nopeita lihassolutyyppejä on ihmisillä jo luonnostaan eri määrä.

– Me kaikki hidastumme ikämuutosten myötä, mutta treenaamalla hidastumista voi vähän viivyttää.

Tuntuiko nuorena, että keho kestää mitä vain?

Toimintakyvyn säilymistä edistävät terveelliset elintavat. Nuorena saattaa tuntua, että keho kestää vaikka mitä, mutta todellisuudessa epäterveelliset elintavat kiihdyttävät elimistöä rappeuttavien mekanismien käynnistymistä. Niiden seurauksena alkaa yleensä keski-iässä ilmaantua vaivoja ja sairauksia.

Pienetkin hankaluudet liikkumisessa saavat helposti vähentämään tekemistä.

– Vaikka pitäisi toimia juuri päinvastoin. Mitä enemmän tulee ikää, sitä enemmän lihaksia pitää käyttää ja kehoa liikuttaa. Liike toimii lääkkeenä, Piirtola perustelee.

Uutta tietoa liikkumattomuuden haitoista

Tutkimus liikkumattomuuden haitoista on vauhdittunut viime vuosikymmeninä, kun liikkumaton elämäntapa jatkuvasti yleistyy. Liikkumattomuuden terveyshaitoista tiedetään nyt entistä enemmän tarkempien mittausmenetelmien ansiosta.

Vanhemmissa tutkimuksissa istumisen määrästä ei kyselty, koska haitoista ei tiedetty. Piirtola kertoo esimerkin tutkijoita pitkään kummastuttaneesta englantilaisten bussikuskien ja rahastajien terveyseroista. Erilaiset verenkiertosairaudet ja kuolleisuus olivat kuljettajilla selvästi yleisempiä kuin rahastajilla.

Liike on lääkettä joka iässä.

Kunnes hoksattiin tarkastella liikkumista. Vaikka molemmat työskentelivät samoissa olosuhteissa, työ oli aivan erilaista: kuljettaja istui koko päivän, rahastaja seisoi ja käveli. Vähäisempi istuminen vaikutti suojelevan rahastajia.

Liikkumattomuuden haittoja alettiin ymmärtää paremmin. Muutama vuosi sitten saatiin oleellista lisätietoa.

– Hyvin pienikin istumisen pätkiminen vaikuttaa parantavasti veren sokeri- ja rasva-arvoihin. Sen havaitseminen oli mullistavaa. Syntyi otsikoita, että istuminen tappaa.

” Reilu 20 minuuttia reipasta liikkumista päivittäin lisää mahdollisuuksia elää pidempään

Pitkä paikallaanolo on todettu haitallisemmaksi kuin samanpituinen paikallaanolo pätkittynä lyhyempiin jaksoihin.

– Moni ajattelee, että päivittäinen lenkki kompensoi kaiken istumisen. Sitä se ei tee. Vähäinenkin liikuskelu pitkin päivää on tärkeää, Piirtola painottaa.

Kaikenlaisen istumista katkovan kevyen liikuskelun lisäksi tarvitaan myös rasittavampaa liikuntaa. Reipasta kävelyä tai mitä tahansa muuta liikkumista, jossa vähän hengästyy.

– Reilu 20 minuuttia reipasta liikkumista päivittäin lisää mahdollisuuksia elää pidempään. Ja jos sitä reipasta liikuntaa tulee enemmän, aina parempi, Piirtola sanoo.