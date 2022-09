Milloin D-vitamiinia pitää alkaa syödä kesän jälkeen? On myös määrä, jota ei saisi koskaan ylittää – ”Voi olla yhteydessä joidenkin syöpien riskin kohoamiseen”

D-vitamiinin puute on huono asia, mutta samoin sen liikasaanti on haitallista.

Auringon säteilystä muodostuu Suomessa D-vitamiinia iholla maaliskuun ja lokakuun välisenä aikana, mutta pimeinä kuukausina keho ei sitä valmista.

Pian on siis aika hankkia vitamiinilisä, jos se ruokavalion oheen on tarpeen.

– Valoisana vuodenaikana kertynyt D-vitamiinivarasto hupenee joissakin viikoissa, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Suvi Virtanen.

– Lokakuusta lähtien työikäisten on hyvä aloittaa D-vitamiinilisän käyttö siinä tapauksessa, jos ruokavalioon ei kuulu päivittäin D-vitaminoitu maito, rasvalevite tai muutaman kerran viikossa kala, hän suosittelee.

Virtanen myös muistuttaa, että D-vitamiinivalmisteita suositellaan ympäri vuoden lapsille, odottaville ja imettäville naisille, ikääntyneille sekä hyvin vähän ulkona oleskeleville, peitetysti pukeutuville ja tummaihoisille.

Ei näyttöä hyödystä koronan ehkäisyssä tai hoidossa

Keho tarvitsee D-vitamiinia muun muassa luuston terveyteen ja immuunipuolustukseen. D-vitamiinin puutoksen on myös todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin.

Koronaepidemian aikana on puhuttu paljon siitä, voisiko D-vitamiinilla olla merkitystä taudin ehkäisyssä ja hoidossa.

Virtanen kuitenkin toteaa, että tutkimusnäyttöä asiasta ei ole.

– Ei ole olemassa minkäänlaista todistetta, että suositusta suuremmat D-vitamiiniannokset olisivat hyödyksi, hän sanoo.

– Kuten kaikissa infektioissa, myös koronaa sairastaessa on toki tärkeää huolehtia suositusten mukaisesta D-vitamiinin saannista ja siitä, että ruokavalio on tasapainoinen ja monipuolinen.

Liikakäyttö voi olla vaarallista

Asiantuntija muistuttaa, että vaikka liian alhainen D-vitamiinin saanti on haitaksi, samoin vaarallista voi olla vitamiinin liikakäyttö.

Liian suuriin D-vitamiiniannoksiin liittyy yliannostuksen vaara.

Virtanen sanoo, että kaikki D-vitamiinin hyödyt saa suositusten mukaisella päiväannoksella, joka aikuisille on 10 mikrogrammaa.

– Isot annokset eivät välttämättä tuo mitään lisää – tästä on kertynyt yhä enemmän tutkimustietoa.

Älä ylitä tätä rajaa

Koska liian suuriin annoksiin liittyy yliannostuksen vaara, D-vitamiinille on määritelty myös turvallisen päiväsaannin yläraja. Aikuisilla se on 100 mikrogrammaa, 1–11-vuotiailla 50 ja alle 1-vuotiailla 25.

– Tätä ylärajaa ei tulisi ollenkaan ylittää. Se on tarpeetonta ja mahdollisesti jopa haitallista varsinkin, jos puhutaan pitkäaikaisesta käytöstä.

Pahimmissa harvinaisissa tapauksissa D-vitamiinin yliannostus voi aiheuttaa äkillisen myrkytystilan, joka johtuu veren kalsiumpitoisuuden noususta.

Lisäksi jatkuvaan D-vitamiinin liikakäyttöön voi liittyä myös vähemmän tunnettuja haittavaikutuksia.

– On havaittu viitteitä siitä, että D-vitamiinin saanti pitkäaikaisesti liian suurilla pitoisuuksilla voi olla yhteydessä kroonisten sairauksien riskiin, kuten joidenkin syöpien riskin kohoamiseen.

Virtanen sanoo, että D-vitamiinin suhteen tulisikin välttää molempia ääripäitä.

– Puute on huono asia, samoin myös liikasaanti on haitallista. Tämä pätee kaikkiin ravintoaineisiin, mutta D-vitamiinissa turvallinen alue puutteen ja liikasaannin välillä on hiukan kapeampi kuin useissa muissa ravintoaineissa.

Juttu on julkaistu ensi kertaa 8.9.2021.