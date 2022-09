Näin monin tavoin suolistomikrobisto vaikuttaa terveyteen – yksi yleinen asia ruokavaliossa aiheuttaa epätasapainoa

Suolistomikrobiston tuottamat aineet kulkeutuvat verenkierrossa kaikkialle kudoksiin ja myös aivoihin.

Suolistomikrobiston toiminta määrittelee, miten elimistössä toteutuvat ravinnosta tulevat hyödyt ja haitat. Siksi suoliston kytkös terveyteen on niin vahva.

Ravinto vaikuttaa kaikkialla kehossa alkaen solutasolta, ja solujen kautta vaikutus välittyy myös mieleen.

– Suolistomikrobiston tuottamat aineet kulkeutuvat verenkierrossa kaikkialle kudoksiin ja myös aivoihin. Olisi hyvä ymmärtää, kuinka laajasti suolistomikrobisto vaikuttaa kehon toimintoihin, akatemiatutkija, dosentti Satu Pekkala painottaa.

Suoliston ja terveyden yhteys alettu vasta ymmärtää

Suolistomikrobistoa on tutkittu pitkään, mutta vasta reilun kymmenen vuoden aikana on alettu ymmärtää paremmin ravinnon huomattava vaikutus kokonaisterveyteen. Tiedon lisääntymistä on vauhdittanut tutkimusteknologian kehittyminen.

– Erityisesti Yhdysvalloissa ollaan oltu edelläkävijöitä tutkittaessa suoliston ja terveyden yhteyksiä, Pekkala kertoo.

Tarvitaan paljon lisätutkimusta, koska suoliston vaikutukset ovat niin laaja-alaiset. Ja konkreettisia hyötyjä hyvinvointiin saadaan vasta soveltamalla tietoa jokapäiväiseen syömiseen.

– Vaikka aletaankin jo ymmärtää, että ravitsemuksella on vahva yhteys terveyteen, mutta kompastuskivenä tuntuu olevan, miten tietouden saa kääntymään käytäntöön eli päivittäisiin ruokavalintoihin, Pekkala on huomannut.

Punainen liha aiheuttaa epätasapainoa

Suolistomikrobisto rakentuu ravinnosta, joten ruokavalinnoillaan voi ohjata suolistomikrobiston toimintaa terveyttä edistäväksi. Jokaisella suolistomikrobisto muodostuu erilaiseksi perustuen siihen, mitä suuhunsa laittaa.

Teollisesti prosessoitu ruoka imeytyy verenkiertoon lähes kokonaan ohutsuolessa. Paksusuolen suolistomikrobisto pilkkoo ruuan niitä ainesosia, jotka eivät ole hajonneet ohutsuolessa. Sellaisia ovat muun muassa vihannesten liukenemattomat kuidut. Paksusuoleen asti päätyvä ruoka-aines on sitä, joka määrittelee mikrobiston koostumuksen.

Paksusuolen hyödyllinen mikrobisto surkastuu, jos ruokavalioon ei kuulu kuitupitoista ravintoa.

Paksusuolessa sijaitseva hyödyllinen mikrobisto surkastuu, jos sitä ei ruokita kuitupitoisella ravinnolla. Vaikka vatsa olisi täynnä, suolistomikrobisto voi olla nääntymässä nälkään.

Punainen liha aiheuttaa suolistomikrobistoon epätasapainoa. Osasyynä punaisen lihan haitallisiin vaikutuksiin on sen sisältämä, kanan ja kalan lihaa selvästi suurempi määrä hemirautaa eli eläinperäistä rautaa.

– Hemirauta ei imeydy ohutsuolessa vaan pääsee paksusuoleen, jossa se ruokkii terveyden kannalta haitallisia bakteereita.

Teollisesti prosessoitu ruoka vaikuttaa haitallisesti

Myös suolistomikrobisto ja lisäaineet tuntuvat olevan hankala yhdistelmä. Haittavaikutuksia tiedetään aiheutuvan ympäri kehoa, vaikka kaikkia toimintamekanismeja ei olekaan vielä selvitetty.

– Tutkimustiedon mukaan mitä enemmän syödään lisäaineita sisältävää teollisesti prosessoitua ruokaa kuten eineksiä ja muuta valmisruokaa, sitä todennäköisemmin kehittyy tulehduksellinen suolistosairaus, akatemiatutkija sanoo.

– Lisäaineiden on havaittu vaikuttavan myös aivoihin. Ne vähentävät sosiaalisuutta ja lisäävät ahdistusta. Tulos on hiirikokeista, mutta vaikutusten arvioidaan olevan vastaavia myös ihmisillä, Pekkala lisää.

Fakta ■ Suolistomikrobisto on jokaisella yksilöllinen. ■ Se kehittyy ja muokkautuu syödyn ravinnon perusteella. ■ Suolistomikrobiston vaikutukset välittyvät kaikkialle kehoon ja mieleen.

Nämä vaikutukset tunnetaan:

1. Aivotoiminta

Aivot ja suolisto viestivät keskenään koko ajan. Suolistosta lähtee paljon hormoneja ja välittäjäaineita, jotka vaikuttavat aivojen toimintaan ja ajatteluun.

Aivoista yli puolet on rasvaa. Aivot tarvitsevat toimiakseen jatkuvasti laadukasta pehmeää rasvaa. Rasvaisten kalojen omega 3 -rasvahapot EPA ja DHA lisäävät hyviä suolistomikrobeja, jotka puolestaan tuottavat edullisia vaikutuksia omaavia muita rasvahappoja. EHA- ja DHA -rasvahapot lisäävät myös maitohappobakteereita, joista osa tuottaa tärkeitä hermovälittäjäaineita.

Aivot tarvitsevat toimiakseen jatkuvasti laadukasta pehmeää rasvaa.

Omega 3 -rasvahappojen vaikutukset on yhdistetty oppimiseen. Niiden on havaittu hillitsevän ylivilkkautta sekä edistävän parempaa keskittymistä ja oppimista.

Aivojen ja sydämen hyvinvointi pohjaa samanlaiseen ravintoon, johon kuuluvat kasvisten hitaat hiilihydraatit, kuidut, marjat, hedelmät, pehmeät rasvat, hapatetut maitotuotteet, pavut, linssit ja muu laadukas proteiini.

2. Vastustuskyky

Suolistossa sijaitsee suuri osa soluista, jotka säätelevät immuunipuolustuksen reaktioita eli vastustuskykyä. Vastustuskykyä voi vahvistaa monipuolisella, laadukkaalla ravinnolla. Punaisella lihalla voi olla haittavaikutuksia immuunipuolustuksen soluihin.

Köyhtyneen suolistomikrobiston seurauksena suolen sisäseinämä voi vaurioitua ja muuttua läpäisevämmäksi, jolloin kehoon voi levitä hiljaista tulehdusta.

3. Aineenvaihdunta ja paino

Suolistomikrobisto tuottaa hitaista hiilihydraateista hormoneja, jotka säätelevät kylläisyysjärjestelmää, rasvan kertymistä ja ruuansulatusta. Kun ruuansulatus toimii hyvin, ruoka-aineita ei varastoidu ja haitallinen aines poistuu nopeammin. Laadukas pehmeä rasva edistää aineenvaihduntaa, myös painonpudotuksessa, sekä hormonitasapainoa.

4. Mieliala

Serotoniini parantaa mielialaa ja lisää levollisuutta. Arviolta yli 90 prosenttia serotoniinista tuotetaan suolistossa, jonka hermopäätteiden yhteyksiä aivoihin tutkitaan kiivaasti. Osa suoliston tuottamasta serotoniinista vaikuttaa kehon toimintoihin kuten verenpaineeseen ja ruoansulatusjärjestelmään.

Täysjyväviljan hiilihydraatit vauhdittavat serotoniinin tuotantoa. Siipikarja, kananmunat, lohi, puolikypsä banaani sekä useat pähkinät ja siemenet kuuluvat ravintoaineisiin, jotka sisältävät runsaasti tryptofaania. Suolistomikrobit tarvitsevat tryptofaania serotoniinin tuotantoon.