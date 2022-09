Suolistosyöpä yleistyy nopeasti – nämä kasvattavat syövän riskiä, ja yksi ruokavalio on kaikista haitallisin

Vastoin yleistä luuloa suolistosyöpä ei ole vain ikääntyneiden sairaus.

Suolistosyöpä on yleistynyt toiseksi yleisimmäksi syöväksi sekä naisilla että miehillä. Suomen Syöpärekisterin mukaan vuonna 2019 siihen sairastui 3 628 henkilöä.

Suolistosyövillä tarkoitetaan paksu- ja peräsuolen syöpiä. Keskimäärin kyseessä on iäkkäämpien tauti, mutta sairastuminen on mahdollista jopa kolmikymppisenä.

– Suolistosyövän ilmaantuvuus lisääntyy yhä selvästi kaikissa länsimaissa, kertoo syöpätautien erikoislääkäri Tuomo Alanko Docrates Syöpäsairaalasta.

Väestön ikääntyminen on yksi tärkeimmistä tekijöistä kasvun taustalla, mutta pelkästään siitä ei ole kyse.

– Arvellaan, että on vielä joitakin tuntemattomia tekijöitä, jotka vaikuttavat tapausten lisääntymiseen.

Ei vain ikääntyneiden sairaus

Alanko kertoo, että suolistosyövän tapausmäärät eivät kasva tasaisesti iän myötä vaan hypähdyksin, joista ensimmäinen lisäys on 50 ikävuoden jälkeen ja voimakkain kasvu tapahtuu yli 65-vuotiailla.

Vastoin yleistä luuloa, kyse ei ole vain ikääntyneiden sairaudesta.

– Enää ei ole lainkaan harvinaista tavata 50-vuotiaita suolistosyöpään sairastuneita, ja myös kolmi- tai nelikymppisiä potilaita näen useita vuodessa.

Tyypillisiä suolistosyövän oireita ovat jatkuva ripuli tai ummetus, ulostamisvaikeudet, vatsakivut ja veriset tai limaiset ulosteet.

Erikoislääkäri korostaa, että jos tällaisia oireita ilmaantuu, nuorenkin henkilön kohdalla tulisi ottaa huomioon suolistosyövän mahdollisuus.

– Monella tätä sairautta hoitavalla on sellainen tuntuma, että juuri nämä poikkeuksellisen aikaisin sairastuneiden tapaukset lisääntyvät hiukan myös.

Koska suolistosyövän oireet sekoittuvat helposti vaarattomampiin vatsavaivoihin, nuoren potilaan kohdalla suolistosyöpä voi tulla mieleen myöhään.

– Valitettavan monesti nuorempana sairastuneiden syöpä löydetään pidemmälle edenneenä, jolloin sen hoitaminen voi olla vaikeaa.

Nämä lisäävät sairastumisen riskiä:

Suolistosyövän syntyyn katsotaan olevan vaikutusta sekä perinnöllisyydellä että elämäntavoilla.

1. Ikä on tärkein riskitekijä. Voimakkain kasvu tapausmäärissä tapahtuu 65:n ikävuoden paikkeilla.

2. Tulehdukselliset suolistosairaudet, eli Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus, lisäävät syöpäriskiä. Riskiä voi hallita huolehtimalla suolistosairauden mahdollisimman hyvästä hoidosta.

3. Geenit. Jos lähisuvussa on suolistosyöpiä, se lisää omaa tilastollista riskiä. Niissä suvuissa, joissa on useampia sairastuneita, on suositeltavaa hakeutua kolonoskopiaan eli paksusuolen tähystykseen viimeistään 50 ikävuoden paikkeilla.

4. Ruokavalio, joka sisältää runsaasti eläinrasvoja ja paljon prosessoitua lihaa, on kaikista haitallisin.

5. Vähän kuituja, kasviksia, hedelmiä ja marjoja sisältävä ruokavalio on myös haitallinen.

6. Liikkumaton elämäntapa lisää ylipäätään syöpään sairastumisen riskiä.

7. Ylipaino ja lihavuus ovat merkittävä suolistosyövän riskitekijä. Painoindeksin mukaiseen normaalipainoon pyrkiminen on suositeltavaa.

8. Tupakka ja alkoholi lisäävät merkittävästi enemmän muiden syöpien vaaraa, mutta ne kasvattavat myös suolistosyövän riskiä, koska tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä syntyvät haitalliset aineet kulkeutuvat paksusuolen läpi.

Miten sairastumisen voisi välttää?

Vaikka kaikkiin riskitekijöihin ei pysty vaikuttamaan, omilla elintavoilla on suuri merkitys. Tutkimusten mukaan huomattava osa suolistosyövistä olisi ehkäistävissä terveellisemmillä ravinto- ja liikuntatottumuksilla sekä ylipainon välttämisellä.

– Muistutan aina mielelläni siitä, että yleisesti terveellisinä pidetyt elämäntavat liittyvät myös usean muun sairauden ehkäisyyn, Alanko sanoo.

– Elämäntaparemontti voi olla monella tapaa hyödyllinen – alkaen psyykkisestä hyvinvoinnista jatkuen sydänterveyteen ja vaikkapa syövän ehkäisyyn.

Arjen tottumusten kohentamisen lisäksi helppo asia, jonka jatkossa voi tehdä suolistosyövän riskin pienentämiseksi, on seulontaan osallistuminen.

Suomessa aloitetaan ensi vuonna valtakunnallinen suolistosyöpäseulonta 60–68-vuotiaille. Seulonta toteutetaan kahden vuoden välein, ja se laajenee ikäryhmittäin niin, että vuonna 2031 kaikki 56–74-vuotiaat ovat mukana.

– Kun saa kutsun seulontaan, siihen osallistuminen on helppo terveysteko, joka kannattaa ehdottomasti tehdä.

