Naisten yleisin kasvain on yleensä harmiton – tällaisista oireista on syytä huolestua

Myooma on naisten yleisin kasvain, johon ei ole parantavaa lääkehoitoa. Ne ovat harvoin pahanlaatuisia, mutta voivat aiheuttaa kipua ja muita tukalia oireita.

Yksi myooman mahdollinen oire on alavatsakipu.

Myoomat ovat kohdun hyvänlaatuisia lihaskasvaimia, joita on tutkittu paljon vähemmän kuin niiden yleisyys edellyttäisi.

– On vaikea ymmärtää, kuinka vähän tutkimusta tehdään ottaen huomioon, kuinka yleisestä ja ikävästä taudista on kyse. Näin yleisestä kasvaintyypistä luulisi olevan paljon enemmän tutkimusta, akatemiaprofessori Lauri Aaltonen sanoo.

Ilmeisin syy on tiedossa.

– Kasvaintutkimusta hallitsee pitkälti syöpätutkimus. Se selittää rahoituksen vähäisyyttä, koska myoomat muuttuvat harvoin pahanlaatuisiksi.

Nopeastikin kasvava myooma osoittautuu yleensä hyvänlaatuiseksi.

– Myoomat ovat hyvin yleisiä, mutta pahanlaatuinen kohdun leiomyosarkooma on hyvin harvinainen, Aaltonen kiteyttää.

Hän on tutkinut myoomien syntymekanismeja ja geenimutaatioita parikymmentä vuotta. Aaltosen tutkimusryhmä kuuluu alan huippuihin koko maailmassa. Aaltonen sai viitisen vuotta sitten 2,5 miljoonan euron kansainvälisen apurahan, kotimaasta tukijana on ollut Suomen Akatemian huippuyksikkörahoitus. Tutkimustuloksia on julkaistu maailman johtavissa tiedelehdissä.

Suurimmat painavat satoja grammoja

Myoomia ilmaantuu usein useita kappaleita.

– Kohdun lihasseinämä on poikkeuksellisen altis kehittämään kasvaimia. Kohtu voi olla täynnä pingispallon kokoisia kasvaimia, jolloin sen paino on helposti esimerkiksi kilon.

Yksittäisten myoomien koko vaihtelee.

– Iso myooma voi olla parikymmentä senttiä, eikä se silti ole vielä ennätyskokoa. Suuret myoomat painavat satoja grammoja.

Jos suvussa on alttiutta myoomiin, niitä voi alkaa ilmaantua jo parikymppisenä, mutta usein ne tulevat kolmen–neljänkympin tienoilla.

Tällaisia ovat oireet

Myoomien sijaintipaikasta kohdussa riippuu, millaista oireilua aiheutuu.

Myoomat voivat olla myös oireettomia, mutta usein ne alkavat jossain vaiheessa aiheuttaa jonkinasteista haittaa, kuten erittäin runsaaksi ja pitkittyneeksi yltyvää kuukautisvuotoa, painontunnetta, anemiaa ja kipuja. Myoomien harvinaisempiin seurauksiin kuuluvat keskenmenoriskin kasvu ja alentunut hedelmällisyys.

– Vuotohäiriöt ja kivut ovat oireita, jotka alkavat usein paljon ennen kuin niitä aletaan yhdistää myoomiin, Aaltonen mainitsee.

Viime vuosikymmenellä tehdyn suomalaistutkimuksen mukaan myoomat olivat naisten yleisin kasvain sekä suurin syy kohdunpoistoihin.

Jos tarvitaan leikkaushoitoa, riippuu myoomien sijainnista ja koosta, pystytäänkö yksittäiset myoomat poistamaan vai pitääkö poistaa koko kohtu. Molemmat leikkaukset voidaan tehdä tähystyksellä, jos myoomat ovat riittävän pieniä, mutta myoomilla on taipumus kasvaa ajan myötä.

Parantavaa lääkettä ei ole

Lääkehoidon kehityksen, ja kenties osittain myös asenteiden muuttumisen myötä, kohdunpoistot ovat vähentyneet. Aaltosen tutkimusryhmän tärkeitä tavoitteita on myoomien lääkehoidon kehittäminen.

– Lääkehoito on edistynyt, mutta ei se vieläkään ole kovin hyvällä tasolla, akatemiaprofessori arvioi.

Parantavaa lääkettä ei vielä ole olemassa, mutta on hoitoja, joiden avulla leikkaus saatetaan pystyä välttämään tai ainakin pitkittämään leikkaukseen menoa ja pienentämään poistettavia kasvaimia.

Aaltosen tutkimusryhmän havaintojen mukaan sama lääke ei tehoa kaikkiin myoomiin, koska toisistaan poikkeavien geenimutaatioiden synnyttämät myoomat ovat erilaisia. Myoomat tarvitsevat kasvuunsa estrogeeni- ja progesteronihormoneita. Siksi myös hoitovaihtoehdot perustuvat pääosin kyseisiin hormoneihin.

Lääkkeitä kehitettäessä on tärkeää tietää, minkä tyypin myoomista on kyse.

– Tutkimuksemme on tuottanut merkittävää uutta tietoa, ja vähitellen tuloksista alkaa valua hyötyjä myös käytännön hoitoihin, mutta lääkekehityksen aikatauluista on hankala tehdä lupauksia, Aaltonen toteaa.

Myoomien aiheuttamat vaivat loppuvat usein vaihdevuosien myötä, sillä hormonitoiminnan hiipuessa myoomien kasvu yleensä pysähtyy ja ne saattavat alkaa kutistua itsestään.