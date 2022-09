Pienin muutoksin voi vähentää alkoholin käyttöä.

Kesällä tuli tavaksi poiketa viinilasillisella ja viettää kosteaa iltaa kavereiden kanssa.

Viaton tissuttelu voi salakavalasti johtaa humalahakuiseen riippuvuuteen.

Ehkäisevän päihdetyö EHYT ry:n asiantuntija Timo Nerkko neuvoo kiinnittämään huomiota alkoholin käyttöön ennen kuin on liian myöhäistä.

– Jos alkoholista on tullut kaveri, jonka kanssa on oppinut seurustelemaan, on helppo ruveta syventämään suhdetta, kun elämään tulee yllättävä iso muutos.

Kun parisuhteeseen tulee ryppyjä tai töistä tulee lomautus, viinasta alkaa hakea lohtua. Alkoholi ei olekaan enää hyvä kaveri.

Olisi hyvä miettiä valmiiksi keinoja, miten estää riippuvuus. Yksinkertaisin keinoin voi vähentää tissuttelua.

1. Juo välihuikkaa

Jos on pakko juoda koko ajan jotain, voi välillä ottaa välihuikkaa ja juoda vettä.

– Jos on ravintolassa kaverin kanssa, voi tilata joka toisena annoksena mehua tai vettä, Timo Nerkko vinkkaa.

Illan aikana tulee silloin juotua alkoholia puolet vähemmän kuin tavallisesti.

Muista välihuikka!

2. Osta vähemmän viinaa

Helppo tapa vähentää alkoholin käyttöä omassa arjessa, on ostaa sitä vähemmän.

– Harva meistä, joka ostaa kotiin alkoholia, ostaa sitä katseltavaksi, Timo Nerkko perustelee.

Jos on tottunut juomaan vaikka lauantaisin neljä saunaolutta, voi ostaa vain kaksi olutta. Alkoholin käyttö jää silloin siihen.

– Eihän kukaan saunaillan jälkeen lähde enää käymään baarissa. Saunomisen jälkeen voi jäädä kotiin katsomaan televisiota ja sitten käydä nukkumaan.

Etuna on silloin vielä se, että kun illalla vähentää alkoholin käyttöä, uni on parempaa ja aamulla on virkeämpi olo.

Yksi annos alkoholia palaa kehossa kaksi tuntia. Kahden annoksen vähentäminen on neljä tuntia parempaa unta.

Pienempi lasi – pienempi annos.

3. Vaihda viinilasit

Vaihda kookkaat juomalasit pienempiin, niin tulee juotua vähemmän.

Brittiläistutkimus seurasi kahden viikon aikana, miten alkoholinkulutus muuttui, kun viinilasi oli pienempi. Laseilla oli kokoeroa noin 0,6 desiä.

Tutkimuksen mukaan kahden viikon aikana alkoholia juotiin noin 2,5 desiä vähemmän kuin aiemmin. Kuukaudessa tissuttelu väheni siten puoli litraa, kun ottaa käyttöön pienemmät lasit.

Hyvän mielen voi saavuttaa monilla muillakin keinoilla kuin alkoholia siemailemalla.

4. Keksi uutta ajanvietettä

Vaativampi harjoitus on miettiä, mihin tarvitsee alkoholia ja mitä hyvää se tuo elämään.

– Voi miettiä, voisinko saada saman hyvän olon jollain muulla tavalla, asiantuntija Timo Nerkko sanoo.

Kun mennään ravintolaan tai katsomaan keikalle jotain bändiä, on ollut mukava juoda jotain. Samalla voisi miettiä, onko vaihtoehtoisia tapoja saada hyvää oloa ja mistä oikeasti tykkää.

– Jos saan hyvän mielen lasillisesta viiniä, voinko saada saman tunnelman itselleni vaikka kävelemällä puistossa.

5. Vaihda maisemia

Humalahakuisessa juomisessa tulee hölmöiltyä.

Jos on tapana juoda humalahakuisesti, kannattaa miettiä, miten voi juoda vähemmän ja luoda ympäristö sellaiseksi, ettei tee mieli läträtä viinan kanssa.

– Välillä voi olla pakko vaihtaa kavereita, Timo Nerkko neuvoo.

On hankittava harrastus, jossa on sosiaalisuutta, kuten kuorolaulu, tanssiminen tai ryhmäliikunta, mutta jossa alkoholi ei ole pääasia.

Luonnossa liikkuminen edistää terveyttä monipuolisesti.

6. Kävele luonnossa

Liikunta on terveellinen harrastus, joka pitää sekä mielen että ruumiin virkeänä.

Keskellä päivää voi lähteä vaikka kävelylle. Timo Nerkko kehuu, että esimerkiksi Helsingissä Keskuspuisto on loistava paikka ladata akkuja.

– Pari kilometriä keskustasta ja on jo Laaksossa. Aivan mieletön maisema. Autot eivät kuulu, voi nähdä jopa kettuja ja kauriita.

Vartti metsässä auttaa paljon mielenterveystutkimusten mukaan. Kävely on muutenkin terveellistä, olympiavoittaja Paavo Nurmi harjoitteli talvella vain tekemällä pitkiä kävelylenkkejä.

– Jos on hyvä ystävä mukana lenkillä, tulee juteltua ja saa oman sosiaalisen elämän säiliötä täytettyä hyvän ystävän kanssa kävellessä.

7. Pidä kuivia jaksoja

Ihmiset viettävät tipattomia tammikuita ja muita vastaavia nenän valkaisuviikkoja.

Jaksoissa on Timo Nerkon mukaan se hyvä puoli varsinkin, jos käyttää runsaasti alkoholia, että oppii tavan olla ilman alkoholia. Kuukauden jakso on sen verran pitkä, että sen aikana voi huomata, ettei tarvitse alkoholia.

– Se on vähän kuin vegaanihaaste. Kun muutaman viikon teen, ehkä opin, että tämä on näin kivaa.

Tipattoman tammikuun hyviä puolia on, että siitä puhutaan paljon julkisuudessa. Yhteiskunnallinen ryhmä on ympärillä viettämässä samaan aikaan alkoholitonta kuukautta.

Nerkko varoittaa, että keho ei voi hyvin, jos joka päivä siihen lisätään kemikaalia nimeltä alkoholi.

Terveydelle on hyväksi, jos viettää vaikka lyhyempiä kuivia jaksoja.

– Voi olla vaikka tipaton tiistai tai tissuttelematon torstai.

Silloin tulee väkisin pidettyä taukopäiviä.