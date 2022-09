Pienten lasten syömishäiriöt yleistyvät hälyttävästi – nuorimmat potilaat vain 6-vuotiaita

Alakouluikäisten lasten syömishäiriödiagnoosit ovat kaksinkertaistuneet Helsingin yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatrian syömishäiriöyksikössä muutamassa vuodessa. Asiantuntijat kertovat, millaisista merkeistä syömishäiriön tunnistaa ja miksi yhä useampi lapsi sairastuu.

– Yleisesti voi sanoa, että lasten ahdistuneisuus on korona-aikana päässyt pidemmälle, lastenpsykiatria Mari Rantamäki sanoo. Kuvituskuva.

Lapsi ei voi lähteä kaverin luo kylään, koska siellä pitäisi syödä välipalaa. Hän jaottelee ruoat terveellisiin ja huonoihin ruokiin tai tekee rituaalinomaisesti tiettyjä liikuntasuorituksia.

Muun muassa tällaisia voivat olla syömishäiriöajatukset, joita esiintyy alakouluikäisillä lapsilla.

– Syömishäiriöajatuksia voi ohimenevästi olla kenellä tahansa, vaikka niitä ei lähtisi toteuttamaan, lastenpsykiatri Mari Rantamäki kertoo.

Rantamäki työskentelee osastonlääkärinä ja lastenpsykiatrina Helsingin yliopistollisen sairaalan syömishäiriöyksikössä. Siellä hoidetaan 6–12-vuotiaita lapsia, joilla on ongelmia syömisen kanssa.

Korona-aikana syömishäiriöt ovat yleistyneet myös alle 12-vuotiailla. Syksyyn 2019 verrattuna potilaiden määrä on kaksinkertaistunut.

Yksikössä hoidetaan lasten syömishäiriöitä, joihin liittyy kehonkuvan ongelmia tai syömiskäyttäytymisen häiriintymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi anoreksia ja bulimia.

– Yleisesti voi sanoa, että lasten ahdistuneisuus on korona-aikana päässyt pidemmälle. Elämä on kapeutunut, kun harrastukset ovat olleet tauolla ja sosiaaliset suhteet vähentyneet, Rantamäki kertoo.

Syömishäiriöiden yleistymistä ei voi Rantamäen mukaan laittaa pelkästään koronavuosien piikkiin. Monitekijäinen psyykkinen sairaus voi puhjeta eri syistä.

Sen voi laukaista esimerkiksi kaverin kommentti ulkonäöstä, kuormittava elämäntapahtuma tai sosiaalisen median kuvasto.

– Taustalla on usein psyykkinen stressi tai kuormitustila ja monitekijäinen alttius sairaudelle, minkä takia oireiluksi valikoituu syömishäiriökäyttäytyminen, Rantamäki kertoo.

Syömishäiriöyksikössä työskentelevä sairaanhoitaja Johanna Sinivaara kertoo, että monet potilaista ovat jo valmiiksi vaativia itseään kohtaan. Kun yhteiskunta ruokkii suorituskeskeisyyttä, se ruokkii sairautta.

Lapsen syömishäiriön tunnistaminen voi Rantamäen ja Sinivaaran mukaan olla vaikeaa, koska sairaus alkaa usein vähitellen.

Ensin lapsi saattaa haluta muuttaa ruokavaliota terveellisempään suuntaan, pienentää annoskokoja ja jättää herkkuja pois.

– Jos pyrkii siihen, että perheessä on mahdollisimman paljon yhteisiä ruokailuja, se auttaa sairauden tunnistamisessa, Sinivaara sanoo.

Lasten syömishäiriöyksikössä on käytössä perhekeskeinen hoitomalli, koska lapsi ei voi ottaa ikänsä ja sairaudentunnottomuutensa vuoksi itse vastuuta hoidosta. Rantamäki sanoo, että syömishäiriö on sairaus, joka haastaa voimakkaasti perhesuhteita.

Jos jokainen ruokailutilanne on konflikti, koko perheen elämä alkaa helposti pyöriä sen ympärillä. Monille vanhemmille vaikeinta on pakottaa lapsensa syömään. Se on kuitenkin olennaisinta syömishäiriöstä toipumisessa.

– Minkäänlaisia terapioita ei voida aloittaa ennen kuin keho ja mieli on saatu siihen kuntoon, että ajattelu toimii normaalisti, Rantamäki sanoo.

Syömishäiriöön voi liittyä myös masennusta tai ahdistusta.

Noin 50-70 prosenttia syömishäiriöön sairastuneista lapsista paranee Rantamäen mukaan 18 ikävuoteen mennessä, jos sairaus on tunnistettu ja hoitoon on päässyt varhain.

Osalla sairastuneista oireilua jää jonkinasteisesti ja toisilla sairaus kroonistuu. 13 vuotta täyttäneet ohjataan nuorisopsykiatrian puolelle.

Syömishäiriön ennaltaehkäiseminen on vaikeaa, sillä sairaus on monimutkainen. Muutamia vinkkejä Rantamäki ja Sinivaara kuitenkin antavat.

Heidän mukaansa olennaisinta on, miten perheessä ja ympäristössä suhtaudutaan omaan kehoon ja miten tervettä itsetuntoa tuetaan. Puhutaanko omasta ja muiden kehoista kauniisti ja hyväksyvästi? Katsotaanko itseä peilistä hyväksyvästi?

– Lisäksi on tärkeää, että lapsi saa myös kehuja ja positiivista palautetta, joka ei liity suorituksiin. Tärkeintä on kokea, että kelpaa ihan itsenään, eikä vain suoritustensa kautta, Sinivaara sanoo.