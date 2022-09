Yleisimmät syyt toistuvaan päänsärkyyn

Jännityspäänsärky

Ylivoimaisesti yleisin syy pään jomotukseen on jännityspäänsärky. Se voi johtua paitsi niska-hartiaseudun lihasten jännityksestä, myös psyykkisestä kuormasta, kuten raskaasta elämäntilanteesta tai ahdistuksesta. Jännityspäänsärky pahenee usein iltaa kohti ja tuntuu puristavana, vannemaisena kipuna. Siihen liittyy usein myös leukaperien jännitystä ja öistä hampaiden narskuttelua. Jännityspäänsäryn voi erottaa migreenistä, kun kysyy itseltään, pitäisikö lähteä ulos kävelylle vai mennä makaamaan. Jos raikas ilma ja liike houkuttavat ja auttavat särkyyn, kyse on jännityspäänsärystä. Jännityspäänsärkyyn ei Erälinnan mukaan kannata käyttää lääkkeitä, sillä tähän päänsärkytyyppiin ne tepsivät melko huonosti, ja vaarana on, että lääkettä ajautuu käyttämään jatkuvasti. Lääkkeitä parempia keinoja hoitaa jännityspäänsärkyä ovat esimerkiksi liikunta, fysioterapia, kipualueen hieronta ja työasentojen muuttaminen.

Migreeni

Migreeni on toinen hyvin yleinen syy toistuvaan päänsärkyyn. Migreenin tunnistaa siitä, että kipu tulee kohtauksina ja kestää melko lyhyen aikaa. Taipumus saada migreeni on peritty. Toisin kuin jännityspäänsäryssä, migreenikivussa särkylääkkeen käyttö on usein paikallaan, jollei pelkkä lepo auta, jotta kivun saa katkaistua mahdollisimman nopeasti. Mikäli migreenikohtauksia tulee useita viikossa tai ne häiritsevät elämää liikaa, lääkäri voi määrätä migreenin hoitoon estolääkityksen.

Toissijaiset syyt

Noin kymmenen prosenttia toistuvista päänsäryistä johtuu toissijaisista syistä, ei siis päänsärkysairauksista. Toissijaisia syitä ovat esimerkiksi erilaiset tulehdukset, kova kuumuus, nestehukka, huonosti nukuttu yö tai liiallinen alkoholin käyttö.

Särkylääkepäänsärky

Särkylääkkeitä ei ole syytä napsia huolettomasti, sillä särkylääkepäänsärky voi kehittyä jo muutaman viikon päivittäisen käytön jälkeen. Silloin päätä särkee heti herättyä, kunnes saa särkylääkkeen otettua.

– Osa ihmisistä syö särkylääkkeitä jokaiseen vaivaan. Ei kannattaisi, sillä niiden käyttöön liittyy merkittäviä riskitekijöitä. Lyhytkin käyttö voi joskus aiheuttaa mahahaavan kaltaisia oireita, Erälinna muistuttaa.

Päästäkseen irti särkylääkkeistä potilas tarvitsee usein lääkärin antamaa tukilääkitystä, eräänlaista kipukynnystä kohottavaa lääkettä. Särkylääkkeen käytön voi toki lopettaa ilman tukilääkitystäkin, mutta on hyvä varautua siihen, että kipu saattaa poistua vasta parin viikon kuluttua.

Tunnista vaarallinen särky

Päänsärky voi johtua myös syistä, jotka vaativat nopeaa hoitoa. Tämä on harvinaista, mutta on silti hyvä tunnistaa kolme yleisintä, vaarallista syytä päänsärylle.

Aivoverenvuoto

Aivoverenvuoto aiheuttaa äkillistä, erittäin kovaa päänsärkyä. Siihen liittyy usein myös halvausoireita ja pahoinvointia, ja kipu saattaa alkaa rasituksessa. Jos epäilee päänsäryn johtuvan aivoverenvuodosta, on syytä soittaa välittömästi ambulanssi.

Aivokalvontulehdus

Aivokalvontulehduksen oireita ovat päänsäryn lisäksi korkea kuume ja niskan jäykkyys. Myös tajunnan taso voi heiketä. Aivokalvontulehdusta epäiltäessä on hakeuduttava päivystykseen.

Aivokasvaimet

Aivokasvaimissa pää on ajan myötä yhä useammin ja yhä voimakkaammin kipeä. Lisäksi esimerkiksi näkö voi huonontua tai käsien ja jalkojen toiminta heikentyä. Aivokasvainta epäiltäessä ei ole tarpeen mennä päivystykseen, vaan hakeutua lääkäriin esimerkiksi työterveyden tai terveyskeskuksen kautta.