Tämä silmäsairaus tulee lähes jokaiselle – oletko huomannut näitä oireita näkökyvyssä?

Jos tuntuu, ettei valo riitä arkisissa askareissa tai vastaantulevien valot häikäisevät autolla ajaessa, saatat kärsiä kaihista.

Kaihi kehittyy yleensä iän myötä, mutta se ei ole harvinainen työikäiselläkään.

Joskus kaihiin liittyy myös säteittäisten haloilmiöiden näkeminen.

– Kaiken kaikkiaan näkö muuttuu sumuisemmaksi, ja tekee mieli koko ajan pestä silmälaseja, kuvailee silmäkirurgi ja silmätautien erikoislääkäri Timo Hellstedt Terveystalosta.

– Yksi oire on sekin, että värien erotuskyky heikkenee niin, että valkoinen alkaa näyttää kellertävänruskealta. Joku on tämän takia hankkinut uuden television tai tehnyt seinäremontin. Prosessi on niin hidas, ettei potilas huomaa sitä itse.

Käytännössä jokainen saa kaihin iän myötä

Kaihissa silmän linssi eli mykiö samenee, minkä vuoksi se läpäisee valoa huonosti. Kun valo ei heijastu verkkokalvolle normaalisti, kuva muodostuu epätarkaksi ja harmaasävyjen erotuskyky heikkenee.

– Silmän taittovoima voi myös muuttua likinäköiseen suuntaan, ja potilas pystyykin yllättäen lukemaan ilman laseja. Kyseessä on tilapäinen paraneminen, ja lopulta kauko- ja lähinäkö sumenevat.

Käytännössä lähes jokainen saa iän myötä kaihin. Hellstedtin mukaan joka kolmannella yli 65-vuotiaalla havaitaan kaihimuutoksia.

Kaihi näkyy harvoin ulospäin. Vasta jos se etenee pitkälle, sen voi havaita silmiin katsomalla.

Ikääntymisen sekä siihen liittyvän aineenvaihdunnan heikkenemisen lisäksi myös diabetes, tietyt lääkeaineet, muut silmäsairaudet sekä silmävammat voivat edesauttaa ja nopeuttaa kaihin muodostumista. Lääkkeistä Hellstedt mainitsee esimerkiksi kortisonin, jota käytetään monissa yleissairauksissa.

Elintavat, kuten tupakointi ja ylipaino vaikuttavat niin ikään. Kaihi voi tulla myös kroonisen silmätulehduksen kylkiäisenä, ja sädehoitokin voi altistaa kaihille.

Joskus kaihin voi havaita silmiin katsomalla

Kaihin kehittymistä ei voi ehkäistä, mutta riskitekijöihin voi vaikuttaa esimerkiksi tupakoinnin lopettamisella. Silmiä kannattaa myös suojata liialliselta auringonvalolta.

– Yleensä kaihi ei kuitenkaan johdu elintavoista, Hellstedt summaa.

” Kaihia ei enää kypsytetä, kuten ennen.

– Mustuaisaukko muuttuu harmaaksi. Nykypäivänä tällaista näkee kuitenkin enää vain vähän, sillä leikkaus tehdään heti siinä vaiheessa, kun kaihi alkaa häiritä. Kaihia ei enää kypsytetä, kuten ennen.

Näin epäilys herää

Epäily kaihista herää usein siinä vaiheessa, kun silmälasien vahvuuksien muuttaminen ei palauta näön tarkkuutta entiselleen tai kun hämärässä näkeminen on vaikeutunut ja kirkkaat valot ovat alkaneet häiritä.

– Hämärässä valot sirpaloituvat ja valojen ympärillä alkaa näkyä hento, utuinen valokehä, niin sanottu haloilmiö.

Silmälääkäri tekee kaihidiagnoosin biomikroskooppitutkimuksen avulla. Tutkimuksessa saadaan selville pienetkin kaihimuutokset. Yleislääkäri pystyy toteamaan pidemmälle edenneen kaihin silmäntähystimellä, eli oftalmoskoopilla. Mustuaisaukon valoheijaste muuttuu sameaksi, ja silloin yleislääkäri ohjaa potilaan silmälääkäriin.

Ainoa hoitomuoto on leikkaus. Suomessa tehdään vuosittain noin 60 000 kaihileikkausta.

– Leikkauksessa mykiö poistetaan pienestä, 2,4 millimetrin viillosta, ja samasta aukosta silmään asetetaan korvaava keinolinssi.

Keinolinssi on yleensä akryylimuovia, joka läpäisee valoa hyvin. Hellstedt kertoo keinolinssien kehittyneen huomattavan paljon viime vuosina.

Modernissa kaihileikkauksessa voidaan korjata myös silmässä olevat taittovirheet.

Leikkaus korjaa myös taittovirheitä

– Yksityisellä puolella on käytössä myös niin sanottuja monitehokeinolinssejä, joiden käyttö vapauttaa potilaan silmälaseista lähes kokonaan normaalitoiminnoissa.

– Kyse on samalla näönparannuskirurgiasta. Moniteholinssien vuoksi monet hakeutuvat leikkaukseen yksityiselle puolelle.

Kaihileikkaustekniikkaa käytetään myös, kun halutaan korjata ikänäköä yli 50-vuotiailla. Oman kirkkaan mykiön poistamisen jälkeen ei voi enää kehittyä harmaakaihia.

Kuten kaikkiin leikkauksiin, myös kaihileikkaukseen liittyy riskejä. Hellstedtin mukaan tulehdusriski on kuitenkin vain promillen luokkaa, ja esimerkiksi kapselipussin repeäminen tapahtuu alle 2 prosentissa leikkauksista.

– Hyvällä leikkaussuunnitelmalla voidaan vähentää näitä riskejä selvästi.

Värit palaavat

Leikkauksen jälkeen potilaat yleensä vasta ymmärtävät, miten paljon kaihi on huonontanut näköä ja vääristänyt värejä. Peilistä kun katsoo, kasvoilla saattaa näkyä uurteita, joiden olemassaolosta ei tiennyt mitään ennen leikkausta.

Kaihi on etenevä sairaus, joka hoitamattomana johtaa sokeutumiseen. Kaihi on yleisin sokeuden aiheuttaja maailmassa, mutta Suomessa kaihin aiheuttama pysyvä sokeus on harvinaista.