Yhä useammat suomalaiset saavat sähköhoitoa mielenterveyden ongelmiin. Yksi heistä on Maarit Lammi, 20, jonka masennukseen lääkkeet eivät tepsineet.

Maarit Lammi ei pystynyt liikkumaan tai puhumaan, mutta hän oli yhä hereillä.

Hänen ei olisi pitänyt olla, sillä alkamassa oli sähköhoito.

Paniikki kouraisi kehon lävitse, kun Maarit tajusi, ettei nukutusaine ei ollut tehonnut. Sen perään annettu lihasrelaksantti piti hänet kuitenkin velttona, joten hän ei saanut sanotuksi hoitajille mitään.

Olo oli kuin unihalvauksessa. Se oli yksi Maaritin 20-vuotisen elämän pelottavimmista hetkistä. Hänen onnekseen hoitajat kuitenkin huomasivat tilanteen nopeasti, antoivat lisää nukutusainetta ja toivottivat kauniita unia.

Ei ihme, että sähköhoito herättää monissa yhä pelonsekaisia mielikuvia. Maaritin kohdalla pelkoon ei kuitenkaan lopulta ollut syytä, sillä kaikki sujui hyvin ja sähköhoidosta on ollut hänelle valtava apu.

Sähköhoidosta heräämisen jälkeen olo tuntuu väsyneeltä ja pöhnäiseltä. Maarit kärrätään heräämössä lepäämisen jälkeen pyörätuolissa takaisin osastolle tai saattajan kanssa kotimatkalle. Hän ei saa olla hoidon jälkeen yksin pariin päivään tai ajaa itse autoa.

Maarit on saanut sähköhoitoa vaikea-asteiseen masennukseensa useita kertoja viime keväästä.

Kaikki hoitokerrat ovat menneet lopulta aina hyvin, eikä Maaritille ole jäänyt tapahtuneesta pysyvää pelkoa hoitoa kohtaan.

Silti on ymmärrettävää, että sähköhoito tuntuu monista hurjalta ajatukselta, sillä toimenpidettä varten nukutetaan.

– Aivojen toiminta perustuu sähköiseen toimintaan. Sähköhoidossa potilaan päähän johdetaan ihon läpi sähkövirtaa sellaisella voimakkuudella, että se aiheuttaa hetkellisesti epileptisen kouristuskohtauksen, jota seurataan aivosähkökäyrällä, kertoo psykiatrian dosentti Tuukka Raij.

Epileptisen kohtauksen tulee kestää vähintään parikymmentä sekuntia, jotta sillä olisi riittävä vaikutus masennuksen tai muun psykiatrisen häiriön korjaantumiseen. Kohtauksen aikana kaikki aivoalueet aktivoituvat samanaikaisesti.

Raij kuitenkin rauhoittelee ja vakuuttaa toimenpiteen kuulostavan pahemmalta kuin mitä se todellisuudessa on – ja siitä voi olla merkittävästi apua nopeaa hoitovastetta vaativissa tilanteissa.

Sähköhoito eli ECT Sähköhoidossa sähkövirtaa johdetaan potilaan aivoihin ihon kautta samalla kun tämä on nukutettuna.

Sähkövirtaa annetaan 0,8 ampeerin suuruisella teholla muutaman sekunnin ajan, hyvin lyhyinä sykäyksinä.

Sähköä johdetaan useimmiten oikean aivopuoliskon kautta, jotta aivojen kielellisiä toimintoja käsittelevä osio ei häiriintyisi.

Sähköhoidosta hyötyvät parhaiten vaikeaa ja psykoottista masennusta sairastavat potilaat.

ECT:llä voidaan hoitaa myös kaksisuuntaisen mielialahäiriön maniajaksoja tai muita psykoosisairauksia.

ECT:n teho perustuu siihen, että sen aiheuttama epileptinen kohtaus tekee paljon muutoksia aivotoimintoihin mm. vapauttamalla välittäjäaineita.

Sähköhoito keksittiin aikoinaan sattumalta, kun huomattiin, että samanaikaisesti epilepsiaa ja psykiatrisia sairauksia sairastavien potilaiden vointi parani yllättäen epilepsiakohtauksen jälkeen.

Sähköhoito on yleisesti hyvin siedetty ja turvallinen toimenpide.

– Sähköhoidon masennusta ja joitain muita psykiatrisia häiriöitä parantava vaikutus liittyy sekä sähkövirtaan että sen aiheuttamaan epileptiseen tilaan. Ne muokkaavat ja tasapainottavat aivotoimintoja korjaamalla muun muassa aivojen välittäjäaineiden pitoisuuksia ja parantamalla hermoston muovautuvuutta, Raij selittää.

Maaritin masennus puhkesi jo yläasteella. Sairaus hellitti välillä, mutta iski uudestaan hänen ollessaan ammattikoulussa. Monta vuotta kestänyt masennus on ajanut tytön opiskelu- ja työkyvyttömäksi sekä aika ajoin myös osastojaksoille: masennus oireilee Maaritilla muun muassa itsetuhoisuutena, uniongelmina, uupumuksena ja toivottomuutena.

Maarit on huomannut olonsa parantuneen huomattavasti sähköhoitojen jälkeen: ahdistus ja masennusoireet ovat vähentyneet selkeästi, ja olosta on tullut toiveikkaampi. Useammatkaan aiemmin kokeillut masennuslääkkeet eivät saaneet sitä aikaan.

– Kaikki testaamani masennuslääkkeet olivat minun kohdallani joko tehottomia tai jos ne tehosivatkin, sivuoireet olivat niin hirveitä, etten pystynyt niitä syömään. Olen käynyt myös vuosia juttelemassa psykologille kerran viikossa, Maarit selittää.

Lopulta lääkäri kysyi, mitä mieltä Maarit olisi sähköhoidosta. Hetken emmittyään hän päätti suostua hoitoon – olihan hän kuullut siitä lähinnä hyvää.

” Sähköhoidon myötä olen viimeinkin jaksanut miettiä tulevaisuuden suunnitelmia, kuten töitä ja opiskelua.

– Sähköhoidon myötä olen viimeinkin jaksanut miettiä tulevaisuuden suunnitelmia, kuten töitä ja opiskelua. En ole pystynyt niihin puoleentoista vuoteen. Asun tällä hetkellä tuetussa asumisyksikössä, mutta tulevaisuudessa haluaisin muuttaa omilleni.

Sairaus ei ole vielä selätetty, mutta mikä tärkeintä, Maarit uskoo tällä hetkellä parantuvansa.

Sähköhoidon vaikutus ei näy heti. Se vaatii alkuun useita hoitokertoja sarjoina. Usein masennuslääkityskin alkaa tehoamaan paremmin sähköhoitojen jälkeen, kun aivojen välittäjäaineiden pitoisuudet ovat sen avulla muuttuneet. Niin kävi myös Maaritille.

– Joskus hoidon tehoa voidaan myös ylläpitää harvajaksoisilla sähköhoitokerroilla, jos lääkitys ja terapia eivät riitä pitämään vaikeita masennusjaksoja loitolla, Tuukka Raij sanoo.

Maarit on saanut sähköhoitoa kahdesti kymmenen kerran sarjoina. Hoitoa annettiin kolmesti viikossa aamuisin. Ennen toimenpidettä ei saanut syödä tai juoda kymmenen jälkeen illalla, ja rauhoittavat lääkkeet oli kielletty iltapäivästä lähtien, Maarit listaa.

– Nukutuksessa vaarana on mahan sisällön joutuminen hengitysteihin, jos potilas on syönyt tai juonut ennen sitä, Raij täsmentää.

” Jos esimerkiksi olen katsonut jonkun elokuvan vähän ennen sähköhoitoa, sen jälkeen en kykene muistamaan sen tapahtumista mitään.

Hoito on sopinut Maaritille hyvin. Hoitopäivänä ja sitä seuraavana olo on vain väsynyt ja päätä särkee hieman. Yksi erikoisempi haittapuoli sillä on kuitenkin ollut: hoidon jälkeen Maaritin muisti on ollut todella huono.

– Jos esimerkiksi olen katsonut jonkun elokuvan vähän ennen sähköhoitoa, sen jälkeen en kykene muistamaan sen tapahtumista mitään. En myöskään muista, mistä olen aiemmin puhunut kavereideni kanssa, Maarit kuvailee.

Muistiongelmat ovat Tuukka Raijn mukaan hyvin tyypillisiä heti toimenpiteen jälkeen. Ne voivat vaivata päivistä pariin viikkoon – joskus harvoin jopa kuukausia.

Potilaat voivat Raijn mukaan kokea muistin hämärtymisen hyvin kiusallisena haittavaikutuksena.

Muisti alkaa kuitenkin hiljalleen palautua sähköhoidon jälkeen. Niin on käynyt Maaritillakin: nyt kun viimeisimmästä hoidosta on kulunut pari kuukautta, kavereiden kanssa käydyt keskustelut eivät enää pyyhkiydy mielestä pois saman tien.

– Aivoissa on sekä lyhyt- että pitkäkestoinen muisti. Epileptinen tila häiritsee lyhytmuistissa olevien asioiden siirtymistä pitkäkestoiseen muistiin. Siksi asiat, joita on nähnyt, kuullut tai lukenut ennen toimenpidettä tai pian sen jälkeen, eivät jää mieleen, Raij selittää.

Psykiatriaan perehtynyt dosentti kuitenkin huomauttaa, että masennus itsessään aiheuttaa myös muistiongelmia.

” On tutkittu, että pari viikkoa hoidon jälkeen vaikeasti masentuneen muisti on jopa parempi kuin ennen toimenpidettä.

– On tutkittu, että pari viikkoa hoidon jälkeen vaikeasti masentuneen muisti on jopa parempi kuin ennen toimenpidettä, Raij lisää.

Sähköhoitojen määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana, jona Tuukka Raij on työskennellyt HUS:in psykiatrisena lääkärinä.

– HUS:in alueella sähköhoitoja annetaan tällä hetkellä vuosittain yhteensä noin 15 000, Raij kertoo.

Hoidon etuna on lääkkeisiin ja terapiaan verrattuna sen nopea teho vaikeisiin masennus- ja psykoottisiin tiloihin. Kiireelliselle hoidolle tarvetta on etenkin, jos itsemurhariski on korkea.

Lääkkeen vaikutusta pitää sen sijaan usein odotella, ja moni joutuu kokeilemaan useita erilaisia lääkkeitä ennen sopivan löytymistä.

Sähköhoidon suurin riski liittyy dosentin mukaan pitkälti nukutukseen, kuten kaikissa päiväkirurgisissa operaatioissa.

Hoitomenetelmänä sähköhoito on sitä paitsi ikivanha: se otettiin Suomessa käyttöön jo kahdeksankymmentä vuotta sitten, mutta sitä on hyödynnetty hoidossa aiemmin verrattain vähän.

” Ennen psykiatrisiin sairauksiin liittyi paljon vahvempi häpeäleima kuin nykyään. Sähköhoitoon liitetyt mielikuvat eivät olleet kovin positiivisia, mutta ne ovat nykyisin parantuneet.

Miksi sähköhoitoa ei käytetty aiemmin juurikaan, vaikka se on todettu turvalliseksi ja toimivaksi hoitomenetelmäksi? Raij arvelee sen johtuvan ainakin kahdesta syystä.

– Ennen psykiatrisiin sairauksiin liittyi paljon vahvempi häpeäleima kuin nykyään. Sähköhoitoon liitetyt mielikuvat eivät olleet kovin positiivisia, mutta ne ovat nykyisin parantuneet, Raij kertoo.

Toinen syy suosion nousulle on siinä, että sähköhoitoa kehiteltiin paremmaksi 1980-luvulla: Ennen sähköimpulsseja annettiin aaltomaisesti ja suurempina annoksina, mikä aiheutti voimakkaampia haittavaikutuksia. Potilaat olivat usein aivan toimintakyvyttömiä päivän hoidon jälkeen.

– Nykyisin sähkövirtaa voidaan antaa vähemmän, kun se johdetaan aivoihin lyhyinä alle sekunnin tuhannesosan mittaisina sykäyksinä.

Tulevaisuus on Raijn mukaan vielä epävarmaa, mutta todennäköisesti sähköhoitoa hyödynnetään jatkossakin hyvin huonokuntoisilla potilailla.

Mitä tahansa lievempiä masennustiloja menetelmällä ei kuitenkaan aleta hoitamaan ennen kuin kaikki muut keinot on kokeiltu. Nukutusta ja paastoamista vaativa toimenpide on potilaalle raskas, ja lisäksi sillä on aina kallis hintalappu terveydenhuollolle.