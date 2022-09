Salakavalan silmäsairauden ensimerkit ilmaantuvat liian myöhään – iso joukko suomalaisia sairastaa tietämättään

Alkuvaiheessa täysin oireeton tauti löydetään usein sattumalta rutiinitarkastuksessa.

Näköhermoa vaurioittava glaukooma on salakavala ja viheliäinen sairaus, sillä se ei oireile alkuvaiheessa ollenkaan. Ensimmäiset oireet ilmaantuvat yleensä vasta kun sairaus on jo pitkällä ja silmän toiminta on peruuttamattomasti vaurioitunut.

Yleisin glaukoomatyyppi on avokulmaglaukooma. Tapauksia esiintyy eniten yli 65-vuotiailla. Glaukooman alaryhmiä on monia, ja tauti voi olla myös synnynnäinen. Pigmenttiglaukooma alkaa yleensä nuorempana ja on useammin periytyvää.

Terveystalon silmäkirurgin ja silmätautien erikoislääkärin Timo Hellstedtin mukaan jopa 5 prosentilla yli 70-vuotiaista on glaukooma.

– Glaukoomapotilaita on paljon, Suomessa noin 100 000. Lisäksi iso joukko sairastaa tietämättään: On arvioitu, että kehittyneissä maissa alle puolet potilaista tietää sairastavansa glaukoomaa.

Duodecimin mukaan Suomessa diagnosoimattomia glaukoomia arvioidaan olevan noin 50 000.

Glaukooma löydetään usein sattumalta

Koska tauti on täysin oireeton, usein se löydetään silmälääkärin tekemässä rutiinitarkastuksessa sattumalta.

Glaukoomaa kutsutaan kansanomaisemmin silmänpaine­taudiksi, ja aiemmin puhuttiin myös viherkaihista. Hellstedtin mukaan silmänpainetaudista puhuminen on harhaanjohtavaa, sillä silmässä voi olla glaukooma, vaikka siinä ei olisi painetta.

– On paljon potilaita, jotka saavat glaukooman, vaikka silmänpaine olisi heillä normaali, eli alle 21 mmHg. Jos silmänpaine on 22–30 mmHg, riski saada glaukooma on kymmenkertainen, ja jos se on yli 30 mmHg, riski on nelikymmenkertainen.

” Pelkkä silmänpainemittaus ei kerro paljoakaan.

Vastaavasti osalla potilaista silmänpaine voi olla koholla ilman glaukoomalle tyypillisiä vaurioita.

– Pelkkä silmänpainemittaus ei siis kerro paljoakaan, eikä sen perusteella voi tehdä diagnoosia, mutta ei myöskään poissulkea glaukoomaa.

Tässä iässä perustutkimus on paikallaan

Glaukooma diagnosoidaan silmälääkärin vastaanotolla tehtävillä tutkimuksilla, joita ovat silmänpohjassa sijaitsevan näköhermon pään kuvantaminen, näkökenttätesti, verkkokalvon hermosäiekerroksen kuvaus sekä silmänpaineen mittaaminen.

– Lisäksi silmän rakenteet tutkitaan mikroskoopilla, ja sillä voidaan havaita glaukoomalle altistavia löydöksiä.

– Diagnoosi perustuu aika paljon kuvantamisiin, sanoo Hellstedt.

Hän suosittelee perustutkimusta siinä vaiheessa, kun ikänäkö alkaa vaivata, eli noin 42-vuotiaana.

Perustutkimuksessa tarkistetaan, onko harmaakaihia, glaukoomalöydöksiä tai silmänpohjan rappeumaa. Jos kaikki on kunnossa eikä riskitekijöitä ole, viiden vuoden välein tehtävä tutkimus riittää.

Yhden silmän näköpuutos voi jäädä huomaamatta

Glaukooman riskitekijöitä ovat muun muassa ikä, sukurasitus, diabetes sekä jotkut rakenteelliset muutokset.

– Jos riskitekijöitä on, sairastumisriski on suurempi, ja niissä tapauksissa tutkimus täytyisikin tehdä kahden vuoden välein.

Koska vanhempien glaukooma kohottaa sairastumis­riskin kolminkertaiseksi, Hellstedt kehottaa tutkituttamaan silmät säännöllisesti. Vanhempien pitäisi myös kertoa glaukoomastaan lapsille.

” Kun silmiä on kaksi, näkökentät menevät päällekkäin, eikä potilas välttämättä huomaa yhden silmän näkökenttäpuutosta.

Glaukooma on hitaasti etenevä tauti, jonka oireet tulevat vasta loppuvaiheessa. Edetessään tauti vaurioittaa näköhermoa, mikä aiheuttaa näkökenttäpuutosta.

– Kun silmiä on kaksi, näkökentät menevät päällekkäin, eikä potilas välttämättä huomaa yhden silmän näkökenttäpuutosta, sillä toinen silmä kompensoi toisen näkökenttävauriota. Siksi oireet tulevat vasta aika loppuvaiheessa.

Kun tauti on edennyt pitkälle, esimerkiksi lukiessa voi osa kirjaimista kadota näkökentästä tai näkyä sumeampana. Näkökenttä kaventuu vähitellen lisää, ja lopputuloksena voi olla niin sanottu putkinäkö, jolloin silmä näkee vain pienen osan, ja kaikki ympärillä oleva muuttuu harmaaksi.

Näin glaukoomaa hoidetaan

Glaukoomaa hoidetaan silmänpainetta alentamalla, tippalääkityksellä sekä nykyään yhä enemmän myös kammiokulman laserhoidolla.

– Nestekiertoa pyritään helpottamaan, jotta neste pääsisi pois silmistä. Lääkkeet vähentävät silmänesteen muodostumista tai helpottavat sen ulosvirtausta. Jos tautia hoidetaan ja seurataan hyvin, sen ennuste on useimmiten erittäin hyvä.

Osalla, varsinkin nuoremmista potilaista glaukooma voi edetä nopeastikin ilman hoitoa.

Glaukooma on toiseksi yleisin näkövammaisuuden syy Suomessa, ja noin 3 500 henkilöllä on glaukooman aiheuttama näkövamma. Maailmanlaajuisesti tauti on aiheuttanut näkövamman yli kuudelle miljoonalle ihmiselle.