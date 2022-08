Yksi ainesosa saattaa jopa kaksinkertaistaa maksan rasvoittumisen: ”Ei pidä kuulua kenenkään ruokavalioon kuin aivan satunnaisesti”

Fruktoosi on maksalle ja maksan rasvoittumiselle haitallisempaa kuin muut sokerit.

Moni katselee tuotteiden ainesosaluettelosta esimerkiksi rasvan tai suolan määrää, mutta huomiota kannattaisi kiinnittää myös fruktoosiin.

Tutkimuksen mukaan runsas fruktoosin eli hedelmäsokerin käyttö nimittäin pahentaa maksan rasvoittumista merkittävästi.

Journal of Hepatology -lehdessä julkaistussa sveitsiläistutkimuksessa oli mukana 94 tervettä nuorta miestä, joista osa joi makeutettuja juomia runsaasti seitsemän viikon ajan. Juomissa oli joko fruktoosia, glukoosia tai sakkaroosia eli pöytäsokeria, joka sisältää sekä fruktoosia että glukoosia. Juomia nautittiin kaikkiaan kuusi desilitraa päivässä.

Osa koehenkilöistä kuului kontrolliryhmään, eli heidän ruokavalioonsa makeutetut juomat eivät kuuluneet. Tutkittujen kalorinsaanti pidettiin samanlaisena.

Muutoksia jo muutamassa viikossa

Tutkijat havaitsivat, että jo muutaman viikon kuluessa niillä osallistujilla, jotka joivat fruktoosilla tai sakkaroosilla makeutettuja juomia, kehon oma rasvantuotanto maksassa oli kaksinkertaistunut verrattuna kontrolliryhmään ja niihin, joiden juomissa oli vain glukoosia.

Vaikutus maksaan myös jatkui yli 12 tuntia fruktoosilla makeutettujen juomien nauttimisen jälkeen.

Fruktoosia löytyy esimerkiksi makeutetuista limsoista ja mehuista.

Kliinisen ravitsemustieteen professori Kirsi Virtanen Itä-Suomen yliopistosta toteaa, että tulos on linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Terveyskirjaston mukaan runsaasti fruktoosisiirappia sisältävien tuotteiden on havaittu myös lisäävän keskivartalolihavuutta ja insuliiniresistenssiä.

– On tiedetty jo jonkun aikaa, että fruktoosi on haitallisempaa maksalle ja maksan rasvoittumiselle kuin muut sokerit. Se varastoituu rasvana maksaan hanakammin, Virtanen sanoo.

Tästä syystä fruktoosin välttämistä suositellaan erityisesti sellaisille henkilöille, joilla on suurempi uhka kehittää maksarasva tai joilla maksa on jo rasvoittunut. Tutkimusten mukaan rasvamaksaa on jopa neljäsosalla suomalaisista aikuisista.

Älä välttele hedelmiä!

Fruktoosia käytetään monissa makeutetuissa valmisteissa, esimerkiksi limsoissa ja mehuissa. Makeutetuista juomista ihmiset saavatkin helposti liikaa fruktoosia, kertoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.

– Esimerkiksi Yhdysvalloissa makeuttamiseen käytetään korkeafruktoosista maissisiirappia, joka on muokattu sellaiseksi, että siinä on erityisen paljon fruktoosia. Se on kätevää, koska fruktoosi on makeampaa kuin glukoosi. Kun juo puolikin litraa juomaa, jossa tätä on, fruktoosia tulee jo varsin reilusti verrattuna muihin ruokiin ja juomiin, Schwab kertoo.

Fruktoosia on myös hedelmissä ja marjoissa, mutta niitä ei pidä alkaa välttelemään. Schwab toteaa, ettei hedelmistä ja marjoista voi mitenkään saada samanlaisia määriä fruktoosia kuin makeutetuista juomista.

Väestötutkimuksissa suuremman hedelmien ja marjojen käytön on myös havaittu liittyvän esimerkiksi vähäisempään sydän- ja verisuonitautien vaaraan. Vaikka marjoissa ja hedelmissä onkin fruktoosia, niissä on myös runsaasti kuituja, jotka hidastavat sokerien imeytymistä.

– Sen sijaan makeutettujen juomien ei pidä kuulua kenenkään ruokavalioon muuten kuin aivan satunnaisesti. Kukaan ei tarvitse niitä, Schwab painottaa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan juomasuosituksissa todetaan, että aikuinen voi juoda päivässä lasillisen täysmehua, mutta muutoin mehuja, virvoitusjuomia ja sokeroituja tai rasvaisia kahvi-, tee ja maitojuomia tulisi nauttia vain satunnaisesti.

Juttu on julkaistu Ilta-Sanomissa alun perin 29.3.2021.