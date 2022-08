Väsymys, alavireisyys, painonnousu, ummetus, kylmyyden tunne ja hämäränäön heikkeneminen voivat olla merkkejä kilpirauhasen vajaatoiminnasta. Sairaus on naisilla noin neljä kertaa yleisempi kuin miehillä.

KILPIRAUHASHORMONIN puute hidastaa aineenvaihduntaa, mistä seuraa väsymystä, painonnousua, ummetusta, sydämen sykkeen hidastumista, paleluherkkyyttä ja ihon kuivumista. Usein silmissä, kasvoissa ja säärissä esiintyy turvotusta.

Vaikeaan kilpirauhasen vajaatoimintaan voi myös liittyä mielentilan muutoksia ja muistihäiriöitä.

Onko kyse kilpirauhasen vajaatoiminnasta, se selviää verikokeilla. Vajaatoiminnassa TSH-arvo nousee ja usein samanaikaisesti veren tyroksiini-hormoni T4v:n pitoisuus alenee.

Kilpirauhasen vajaatoimintaan voi sairastua missä iässä tahansa, mutta ilmaantuvuushuippu on myöhäisessä keski-iässä.

SISÄTAUTIEN JA endokrinologian erikoislääkäri Otto Knutar Vaasan keskussairaalasta sanoo, että kilpirauhasen vajaatoiminta on useimmiten helposti hoidettava sairaus.

– 90–95 prosenttia hoidetuista potilaista kokee voivansa hyvin, hän sanoo.

Ainoa hoitomuoto on kilpirauhashormonilääkitys. Elintavoilla tai itsehoidolla ei kilpirauhasarvoihin voi vaikuttaa.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan syyt Tavallisin vajaatoiminnan syy on kilpirauhasen autoimmuunitulehdus, jonka seurauksena elimistössä muodostuu vasta-aineita kilpirauhasen omia rakenteita kohtaan. Oireet alkavat hitaasti ja pahenevat pikkuhiljaa kuukausien ja vuosien aikana.

Autoimmuunitulehdus ei johdu ravinnosta tai epäterveistä elintavoista.

Vajaatoiminnan taustalla voi myös olla kilpirauhasen liikatoiminnassa käytettävä radiojodihoito.

Kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastava ei ole yksin, sillä Suomessa yli 300 000 henkilöä, eli lähes 6 prosenttia väestöstä käyttää kilpirauhashormoni tyroksiinia.

– Tyroksiinihoidossa perifeeriset kudokset tuottavat T3-hormonia tyroksiinista. Kilpirauhasen oma T3-tuotanto puuttuu. On tehty lukuisia tutkimuksia, joissa on hoidettu ihmisiä tyroksiinin tai T3-hormonin yhdistelmällä, mutta toistaiseksi yhdistelmähoito ei ole johtanut parempaan elämänlaatuun kuin pelkkä tyroksiinihoito.

Joskus verikokeissa selviää sattumalta, että TSH on viitearvojen ulkopuolella, mutta kilpirauhasen vajaatoimintaan liittyvät oireet puuttuvat.

– Alkavassa vajaatoiminnassa, niin sanotussa subkliinisessä vajaatoiminnassa TSH on kohonnut, mutta T4v on normaalialueella. Valtaosa tapauksista on sellaisia, että TSH joko normalisoituu itsestään muutaman kuukauden sisällä, tai jää lievästi kohonneeksi (4,2–9,9 mU/l).

Knutarin mukaan Suomessa useilla sadoilla tuhansilla ihmisillä on kilpirauhasen alkava vajaatoiminta. Useimmiten kyse on oireettomasta tilasta. Mikäli oireita ei ole, tyroksiinia ei suositella TSH-arvon ”hoitoon”.

Jos taas potilaalla on selkeitä vajaatoimintaan sopivia oireita, tyroksiinihoitoa voidaan kokeilla myös alkavassa vajaatoiminnassa, jossa TSH on kohonnut ja T4v on normaali.

– Hoito kuitenkin suositellaan lopettamaan viimeistään puolen vuoden kuluttua, mikäli tyroksiini ei ole vaikuttanut oireisiin ja TSH oli alle 10 mU/l ennen hoidon aloitusta.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita 1. Väsymys: Pidemmän yöunen tarve, epätavallinen väsymys työpäivän jälkeen ja päiväunien tarve, aloitekyvyn heikkeneminen 2. Painonnousu: Paino voi nousta kymmenen kiloa tai jopa enemmän lyhyessä ajassa, ja kiloja on vaikea saada pois. 3. Palelu tai kylmyyden tunne: Vilunväristykset, sisäinen kylmyyden tunne lähinnä rintakehän alueella. Joillakin voi olla kylmät kädet ja jalat. 4. Sykkeen hidastuminen ja sydänvaivat: Voi tuntua myös ”muljahtelua” nukkumaan mennessä. 5. Silmien, kasvojen, käsien ja jalkojen turvotus 6. Ihon kuivuminen: Kyky hikoilla vähenee, jolloin kuuma sää ja fyysinen rasitus voivat tuntua pahalta. 7. Näköhäiriöt: Useat vajaatoimintapotilaat valittavat, että hämäränäkö heikkenee ja kohteiden havaitseminen läheltä ja kaukaa hidastuu. 8. Suolisto-oireet: Yleensä ummetustaipumus ja ilmavaivat, joillakin myös ripuli. 9. Lihaskipu: Harjoituksen jälkeen lihakset palautuvat tavanomaista myöhemmin. lihakset voivat tuntua jäykiltä tai jänteet muuttua jäykemmiksi. 10. Masennus: Joskus masennuksen syynä on kilpirauhasen vajaatoiminta.

Otto Knutar kertoo tyroksiinin olevan yleensä hyvin siedetty lääke. Mahdollisia haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan oireet ja sydäntykytys. Liian iso annos voi aiheuttaa kilpirauhashormonimyrkytyksen, joka usein heikentää elämänlaatua.

– Erityisesti tämän vuoksi kilpirauhasarvoja seurataan.

Kilpirauhasvalmisteiden käyttö on turhaa ihmisillä, joilla ei ole vajaatoimintaa. Esimerkiksi masennusta, vetämättömyyttä tai ylipainoa ei tule hoitaa kilpirauhasvalmisteilla, ellei vajaatoimintaa ole varmistettu asianmukaisilla laboratoriokokeilla.

Lähteinä myös Kilpirauhasliitto sekä sisätautien erikoislääkärin Pertti Mustajoen artikkeli Terveyskirjastossa.

Juttu on julkaistu alun perin Ilta-Sanomissa 2.11.2021.