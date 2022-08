Selkäkivun 6 hälyttävää oiretta – jos näitä ilmaantuu, hoitoon on jo kiire

Valtaosa alaselkäkivusta on täysin vaaratonta, mutta niin kutsutut punalippuoireet ovat syy hakeutua hoitoon viipymättä.

On sitkeä väärä myytti, että selkä olisi herkkä vahingoittumaan ja sitä pitäisi erityisesti suojella. –Ei se mene rikki tavallisessa käytössä harrastuksissa ja työntekemisessä, oikaisee erikoislääkäri.

Selkä on luja rakenne, joka on tehty kestämään – eikä sitä tarvitse vastoin yleistä luuloa erityisesti varoa.

Näin sanoo lääkärikeskus Aavan työterveyshuollon erikoislääkäri Merja Rossi, joka toimii myös Selkäliiton asiantuntijatyöryhmän jäsenenä.

Selän kivut ovat suomalaisilla erittäin yleisiä: 80 prosentilla aikuisista on ollut selkäkipua jossakin elämänvaiheessa. Niska-hartiaseudun vaivoja ilmaantuu usein etenkin päätetyöntekijöille, ja yhdessä alaselkäkipujen kanssa ne ovat tavallisin syy tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamiin sairauspoissaoloihin.

– Hyvin tavanomaisia ovat erilaiset jumit ja muutaman päivän kestävät noidannuoli-tyyppiset kipuepisodit sekä alaselän särky, joka voi myös säteillä pakaraan ja takareiteen, Rossi kertoo.

Usein harmitonta – mutta vakavat sairaudet tulee sulkea pois

Alaselkäkivun iskiessä kannattaa pitää mielessä, että valtaosassa tapauksista se on täysin vaaratonta.

– Useimmiten kipu on epäspesifistä, mikä tarkoittaa, että vaiva on hyvänlaatuinen ja ohimenevä. Vaikka selkäkivulla on taipumus uusiutua, kuvantamistutkimuksissa tai laboratoriokokeissa ei löydy mitään varsinaista hoidettavaa sairautta.

Jos selkäkipu on uusi tai se pitkittyy, vakavat sairaudet tulee sulkea pois. Terveyskeskuksissa ja työterveyshuolloissa tehdään ajanvarauksen yhteydessä hoidon tarpeen arviointi, jossa hoitaja haastatellen tarkistaa, ovatko oireet vakavia tai kiireellistä lääkärinhoitoa vaativia.

Mikäli kyse on niin sanotuista punalippuoireista, lääkärin arvio tarvitaan viipymättä.

6 punalippuoiretta

Päivystyksellistä hoitoa tarvitaan, jos selkäkivun yhteydessä:

1. Ilmaantuu äkillinen kova vatsakipu. Äkisti alkava selkä- ja vatsakipu voi viitata vatsan alueen valtimonpullistuman tai valtimon sisäseinämän repeämään.

2. Virtsaaminen ei onnistu, virtsa ja uloste karkaavat, ja peräaukon seudun tunto puuttuu. Oireet ovat merkki siitä, että selkäytimen loppuosa on vaikeassa pinnetilassa.

Kiireellistä lääkärin arviota tarvitaan, jos:

3. Alaselkäkipu pahenee niin, että kipu säteilee polvien alapuolelle ja jalkoihin ilmaantuu tunnottomuutta ja lihasheikkoutta. Tila voi johtua siitä, että välilevytyrä painaa hermojuurta tai selkäydinkanava on puristuksessa.

4. Lepo ei lievitä selkäkipua. Kyseessä voi olla esimerkiksi nikamamurtuma.

5. Kuume liittyy selkäkipuun. Kuume on merkki selän rakenteiden tai vatsaontelon elinten tulehduksesta.

6. Yleisvointi heikkenee ja selkäkipu pahenee tasaisesti, tai jos sinulla on aikaisemmin ollut pahanlaatuinen kasvain, ja ilmaantuu uusi selkäkipu tai kipu muuttuu aiemmasta. Kivut voivat johtua esimerkiksi syövän etäpesäkkeestä.

Kroonistumista voi ehkäistä

Jos kyse on hyvänlaatuisesta alaselkä- tai niskahartiakivusta, potilas voidaan ohjata suoraan fysioterapeutin vastaanotolle.

– Kipujen kroonistumisen ehkäisyssä kaiken a ja o ovat oikea tieto, potilaan hyvä kliininen tutkimus ja ohjeet itsehoitoon. Nämä työkalut potilas saa fysioterapeutin suoravastaanotolta, kun lääkärin 20 minuutin vastaanottoaika usein jää lyhyeksi, Rossi sanoo.

Vaivoja alkaa ilmaantua, kun lihakset heikkenevät

Selkäkipuja voi olla kaikenikäisillä, jopa lapsilla, ja iän myötä nämäkin vaivat lisääntyvät.

– Kropan käyttämättömyys, istuma- tai seisomatyö, raskas fyysinen työ sekä lihaskunnon heikentyminen ja ylipaino ovat yleisiä taustatekijöitä, Rossi luettelee.

Hän muistuttaa, että lihasmassa alkaa pienentyä jo 30 ikävuoden jälkeen, ja jos sen säilyttämisen eteen ei tee mitään, samalla rupeaa selkäongelmien riski kasvamaan.

– Tärkein selän ryhtiä ylläpitävä tekijä on lihaksisto, ja sen heiketessä vaivoja alkaa ilmaantua.

” Ihmiset usein luulevat, että selkää pitäisi jotenkin suojella. Ei se mene rikki tavallisessa käytössä harrastuksissa ja työntekemisessä.

Tupakointi on yksi merkittävä riskitekijä alaselkäkivuille, sillä se heikentää välilevyjen ravinnonsaantia. Välilevyt ovat kuin tyynyjä selkärangan nikamien välissä, jotka vaimentavat selän kuormitusta.

– Välilevy saa ravinteensa nikamien päätelevyistä osmoosin kautta. Kun tupakan nikotiini supistaa päätelevyjen verisuonia, välilevy ei saa normaalisti ravintoa.

Tupakoitsijoilla onkin välilevyn rappeumaa ja selkävaivoja huomattavasti enemmän kuin tupakoimattomilla.

Sekään ei ole harvinaista, että henkisen puolen kuormitus heijastuu selkään.

– Ihminen on biopsykososiaalinen kokonaisuus. Se tarkoittaa, että meidät voi altistaa kipujen kokemiselle myös pitkäaikainen stressi, huono työtyytyväisyys, univaikeudet tai masentunut mieliala.

Selän kivut ovat suomalaisilla erittäin yleisiä: 80 prosentilla aikuisista on ollut selkäkipua jossakin elämänvaiheessa.

Älä tee tätä virhettä

Jos selkäkivun taustalla ei ole vakavia syitä, paikoilleen ei kannata missään tapauksessa jäädä ”varmuuden vuoksi”.

Lääkäri sanoo, että liike on lääkettä selälle ja on sitkeä väärä myytti, että selkä olisi herkkä vahingoittumaan.

– Ihmiset usein luulevat, että selkää pitäisi jotenkin suojella. Ei se mene rikki tavallisessa käytössä harrastuksissa ja työntekemisessä. Selkä on luja rakenne, eikä se ole herkkä vaurioille.

Mikäli selän käyttöä varoo ja pelkää, normaalin elämän välttely johtaa lihasten heikentymiseen ja nivelten jäykistymiseen.

– Rasituksen sieto heikkenee ja kivut lisääntyvät aina vain vähäisemmästä kuormituksesta, mistä saattaa syntyä kroonistunut kipukierre.

” Tavallisessa alaselkäkivussa röntgen- ja magneettikuvauksista on vain haittaa.

Toisinaan selkäkivun noidankehä voi saada alkunsa myös turhista tutkimuksista.

– Tavallisessa alaselkäkivussa röntgen- ja magneettikuvauksista on vain haittaa. Niitä tarvitaan ainoastaan silloin, kun lääkäri epäilee selkäkivun syyksi vakavaa sairautta, kuten esimerkiksi syöpää, tai välilevytyrää, joka pitäisi leikata.

Kun selkä kuvataan alaselkäkivun takia, rappeumamuutoksien löytyminen on hyvin todennäköistä.

– Niitä löytyy kivuttomiltakin ihmisiltä. Tällaisella löydöksellä ei ole käytännön merkitystä, mutta se voi saada terveen ihmisen pitämään itseään selkäsairaana.

Liiku edes vartti päivässä

Liikunnan lisäksi parhaita keinoja selän hyvinvoinnin ylläpitoon ja vaivojen ehkäisyyn ovat terveelliset elämäntavat, joita muutenkin suositellaan.

– Pysy liikkuvana, huolehdi hyvästä lihaskunnosta sekä vähennä ja tauota istumista. Pyri syömään terveellisesti, nukkumaan riittävästi ja vaali ihmissuhteitasi.

– Jo 15 minuutin liikkuminen luonnossa päivittäin vähentää tutkitusti stressiä – mikä on selällekin hyväksi, lääkäri opastaa.

